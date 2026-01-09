Getty
"Enggak Boleh Begitu, Idiot!" - Bintang Arsenal Gabriel Martinelli Dikecam Usai Aksi Memalukan Dorong Pemain Liverpool Yang Sedang Terkapar Cedera
Arsenal frustrasi lawan Liverpool
Arsenal melewatkan kesempatan untuk memperlebar jarak di puncak klasemen Liga Inggris menjadi delapan poin setelah ditahan imbang 0-0 oleh Liverpool, Jumat (9/1) dini hari WIB, di Emirates Stadium. Laga berlangsung panas dengan sejumlah momen tegang, termasuk duel sengit antara Virgil van Dijk dan Declan Rice di babak pertama. Puncaknya terjadi di masa injury time ketika Gabriel Martinelli meluapkan frustrasinya. Winger asal Brasil itu terlihat melempar bola ke arah Conor Bradley yang sedang terkapar kesakitan di lapangan sebelum mencoba mendorongnya keluar. Aksi tersebut langsung memancing sorotan, salah satunya dari legenda Manchester United Gary Neville yang tengah bertugas sebagai komentator laga di Sky Sports. Bradley kemudian harus ditandu keluar lapangan dan berpotensi absen cukup lama akibat cedera tersebut.
Martinelli dicap "idiot"
Neville tak menahan amarahnya saat mengomentari insiden tersebut.
“Oh, kau tidak boleh mendorongnya keluar lapangan. Enggak boleh begitu, idiot! Buruk sekali,” ujar Neville. “Saya heran para pemain Liverpool tidak langsung menghampiri dan memarahinya. Menurut saya, dia perlu meminta maaf. Dia juga melempar bola ke arah Bradley. Itu tidak bisa diterima. Conor Bradley harus ditandu keluar, dan itu pemandangan yang menyedihkan. Dia pemain yang punya riwayat cedera. Saya benar-benar marah dengan Martinelli. Jujur saja, saya tidak tahu bagaimana para pemain Liverpool bisa menahan diri, tak menghampiri dan memukulnya, biar saja kena kartu merah. Itu benar-benar memalukan.”
Bintang Arsenal disuruh minta maaf
Kritik serupa juga datang dari Roy Keane. Mantan gelandang Man United itu menilai perilaku Martinelli tidak pantas dan meminta sang pemain segera meminta maaf.
“Saya tidak suka itu. Saya pernah mengalaminya saat cedera parah, ada pemain berdiri di atas saya, dan itu tidak enak,” ujar Keane. “Dia melempar bola ke arahnya, lalu dia mencoba memaksanya keluar lapangan. Saya terkejut pemain Liverpool tidak bereaksi lebih keras terhadap Martinelli. Menurut saya aksi itu benar-benar memalukan. Adegan yang tidak menyenangkan. Semoga Martinelli meminta maaf.”
Szoboszlai urun suara
Gelandang Liverpool Dominik Szoboszlai juga dimintai pendapatnya soal insiden tersebut.
“Saya melihat lutut Conor terkilir. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi jelas dia tidak berpura-pura kembali ke lapangan untuk buang-buang waktu atau semacamnya,” kata Szoboszlai.
“Dia kesakitan sampai tidak tahu ke arah mana tubuhnya berguling. Lalu ada yang mencoba mendorongnya keluar lapangan. Saya paham semua ingin menang, kami juga ingin menang, tapi kesehatan pemain jauh lebih penting dari apa pun.”
Agenda Arsenal dan Liverpool berikutnya
Liverpool kini harus menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui tingkat keparahan cedera Bradley dan berapa lama ia harus menepi. Sementara itu, The Gunners dan The Reds akan mengalihkan fokus dari Liga Inggris ke Piala FA. Mikel Arteta dan anak-anak asuhnya dijadwalkan bertandang ke markas Portsmouth, Minggu (11/1), sedangkan Szoboszlai cs akan menjamu Barnsley di Anfield, Selasa (13/1) dini hari WIB.
