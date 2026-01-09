"Enggak Boleh Begitu, Idiot!" - Bintang Arsenal Gabriel Martinelli Dikecam Usai Aksi Memalukan Dorong Pemain Liverpool Yang Sedang Terkapar Cedera

Kritik serupa juga datang dari Roy Keane. Mantan gelandang Man United itu menilai perilaku Martinelli tidak pantas dan meminta sang pemain segera meminta maaf.

“Saya tidak suka itu. Saya pernah mengalaminya saat cedera parah, ada pemain berdiri di atas saya, dan itu tidak enak,” ujar Keane. “Dia melempar bola ke arahnya, lalu dia mencoba memaksanya keluar lapangan. Saya terkejut pemain Liverpool tidak bereaksi lebih keras terhadap Martinelli. Menurut saya aksi itu benar-benar memalukan. Adegan yang tidak menyenangkan. Semoga Martinelli meminta maaf.”