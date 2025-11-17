Getty Images Sport
Terbuka Untuk Penawaran? Arsenal Pertimbangkan Lepas Empat Pemain Di Bursa Transfer Januari – Termasuk Bintang Muda
Arsenal Nikmati Awal Musim yang Gemilang
Arsenal menikmati jendela transfer musim panas yang tak terlupakan sebagaimana mereka menghabiskan banyak uang untuk memperkuat skuad. Setelah meraih posisi kedua tiga kali berturut-turut, The Gunners mendukung Mikel Arteta di pasar transfer untuk menyusun skuad yang mampu menantang gelar domestik dan kontinental utama.
Investasi tersebut menuai hasil awal karena Arsenal memuncaki Liga Primer, unggul empat poin dari Manchester City dan delapan poin di depan juara bertahan Liverpool. Sementara itu, tim asuhan Arteta adalah satu dari tiga tim — bersama raksasa Jerman Bayern Munich dan kekuatan Italia Inter Milan — yang memenangkan keempat pertandingan Liga Champions hingga saat ini.
Namun setelah berinvestasi besar-besaran pada skuad di luar musim, Arsenal siap mendengarkan tawaran untuk sejumlah bintang yang tidak menjadi pilihan utama. Selain itu, di tahun Piala Dunia, waktu bermain adalah kunci, dengan pemain pelapis ingin mengadu nasib di tempat lain demi masuk ke tim nasional masing-masing.
Trio Penyerang Siap Dilepas di Januari
The Gunners bersedia mendengarkan tawaran untuk duo Brasil, Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus, di Tahun Baru. Martinelli baru-baru ini kehilangan tempat utamanya di sayap kiri dari Leandro Trossard, dan itu berarti pemain berusia 24 tahun itu dibatasi hanya dua kali menjadi starter di liga musim ini. Jika tawaran signifikan untuk pemain Brasil itu masuk — dengan rumor kepindahan ke Arab Saudi— Arsenal akan siap menguangkan pemain sayap itu, menurut Daily Mail.
Selain itu, rekan senegaranya Gabriel Jesus adalah pemain lain yang bisa pindah di Tahun Baru. Jesus telah absen sejak Januari karena cedera ACL yang dideritanya dalam pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Manchester United. Klub berharap mantan pemain Manchester City itu mendapatkan menit bermain antara sekarang dan Tahun Baru agar bisa melepas sang striker, baik pada Januari atau musim panas.
Jesus tertinggal di belakang Kai Havertz dan rekrutan musim panas Gyokeres, jadi waktu bermain akan sulit didapat bagi penyerang Brasil itu.
Selain itu, klub siap menyetujui kepergian Ethan Nwaneri, asalkan tawaran pinjaman yang sesuai masuk untuk remaja tersebut. Nwaneri menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan klub awal tahun ini tetapi ia kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten, dengan kelima penampilan liganya datang dari bangku cadangan. The Gunners juga disebut "terbuka untuk tawaran" bagi Ben White.
Lewis-Skelly Tidak Akan Kemana-mana
Laporan yang sama juga menyoroti satu pemain yang tidak akan pergi pada Januari. Myles Lewis-Skelly kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler untuk Arsenal musim ini, meskipun telah memantapkan dirinya sebagai bek kiri pilihan pertama di bawah Arteta musim lalu.
Namun, pemain berusia 19 tahun itu tertinggal di belakang Riccardo Calafiori dalam urutan pemain, dengan sang remaja hanya terbatas menjadi starter di kompetisi piala musim ini. Memang, ketujuh penampilan liganya datang dari bangku cadangan.
Sempat ada saran bahwa Lewis-Skelly akan mencari jalan keluar dari Emirates di Tahun Baru setelah kehilangan tempatnya di skuad Inggris. Anak muda itu sebelumnya menjadi pilihan utama di bek kiri untuk tim nasional, tetapi kehilangan tempatnya dari Nico O'Reilly (Manchester City).
Kurangnya waktu bermain di level klub membuat Lewis-Skelly bahkan tidak masuk skuad Inggris untuk pertemuan November melawan Serbia dan Albania. Meski begitu, Arsenal ingin mempertahankan jasanya, terutama karena Calafiori kembali ke Arsenal dari tugas internasional bersama Italia lebih cepat dari yang diperkirakan karena masalah cedera.
Arsenal Dihantam Masalah Cedera Jelang Derbi London Utara
Arsenal berharap bisa bangkit dari hasil imbang 2-2 yang mengecewakan dengan Sunderland sebelum jeda internasional ketika mereka kembali ke tugas domestik akhir pekan ini. Gol telat Brian Brobbey di Stadium of Light membuat poin harus dibagi akhir pekan lalu, tetapi The Gunners memiliki peluang besar untuk kembali ke jalur kemenangan saat mereka menyambut rival Tottenham di Emirates pada Minggu sore.
Tim Meriam London kemudian akan menghadapi Bayern di Liga Champions dan mengakhiri bulan dengan lawatan ke rival mereka, Chelsea. Arteta diperkirakan harus tampil tanpa bek tengah kunci Gabriel Magalhaes setelah pemain Brasil itu menderita cedera paha saat tugas internasional melawan Senegal di Emirates pada Sabtu.
"Pemain Arsenal Gabriel Magalhaes dievaluasi ulang hari Minggu ini dan menjalani tes pencitraan yang mengungkapkan cedera otot di paha kanannya," bunyi pernyataan Konfederasi Sepakbola Brasil pada Minggu.
Sang bek bukan satu-satunya pemain yang terancam absen dalam Derbi London Utara hari Minggu, dengan striker Gyokeres dan kapten Martin Odegaard keduanya diragukan kebugarannya bagi The Gunners. Namun, Calafiori, Havertz, Martinelli, dan Noni Madueke semuanya diperkirakan fit untuk pertandingan melawan Spurs.
