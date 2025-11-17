Terbuka Untuk Penawaran? Arsenal Pertimbangkan Lepas Empat Pemain Di Bursa Transfer Januari – Termasuk Bintang Muda

The Gunners bersedia mendengarkan tawaran untuk duo Brasil, Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus, di Tahun Baru. Martinelli baru-baru ini kehilangan tempat utamanya di sayap kiri dari Leandro Trossard, dan itu berarti pemain berusia 24 tahun itu dibatasi hanya dua kali menjadi starter di liga musim ini. Jika tawaran signifikan untuk pemain Brasil itu masuk — dengan rumor kepindahan ke Arab Saudi— Arsenal akan siap menguangkan pemain sayap itu, menurut Daily Mail.

Selain itu, rekan senegaranya Gabriel Jesus adalah pemain lain yang bisa pindah di Tahun Baru. Jesus telah absen sejak Januari karena cedera ACL yang dideritanya dalam pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Manchester United. Klub berharap mantan pemain Manchester City itu mendapatkan menit bermain antara sekarang dan Tahun Baru agar bisa melepas sang striker, baik pada Januari atau musim panas.

Jesus tertinggal di belakang Kai Havertz dan rekrutan musim panas Gyokeres, jadi waktu bermain akan sulit didapat bagi penyerang Brasil itu.

Selain itu, klub siap menyetujui kepergian Ethan Nwaneri, asalkan tawaran pinjaman yang sesuai masuk untuk remaja tersebut. Nwaneri menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan klub awal tahun ini tetapi ia kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten, dengan kelima penampilan liganya datang dari bangku cadangan. The Gunners juga disebut "terbuka untuk tawaran" bagi Ben White.