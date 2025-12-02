Wuih! Arsenal Rekrut Wonderkid KEMBAR Ekuador Dari Klub Yang Lahirkan Caicedo & Hincapie

Menurut laporan ESPN, Arsenal sudah mencapai kesepakatan prinsip untuk merekrut Edwin dan Holger Quintero, dua pemain kembar yang kini bermain di akademi klub raksasa Serie A Ekuador, Independiente del Valle. Edwin disebut-sebut media lokal memiliki gaya bermain yang mengingatkan pada Neymar berkat kemampuan individunya sebagai winger kanan. Sementara itu Holger beroperasi sebagai gelandang serang.

Keduanya sudah tampil untuk tim U-20 Independiente saat masih berusia 15 tahun, dan diyakini siap menembus skuad senior dalam waktu dekat.

ESPN juga menyebut bahwa The Gunners sudah memantau perkembangan keduanya selama lebih dari setahun. Tim rekrutmen akademi Arsenal menganggap perekrutan ini sebagai investasi jangka panjang yang sangat penting. Jalur perkembangan pemain muda menuju tim utama — terlihat dari lonjakan karier Miles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, dan Max Dowman — menjadi salah satu faktor penting yang meyakinkan kembar Quintero untuk bergabung dengan Arsenal. Mereka berada di London pekan ini untuk menyelesaikan kontrak, dengan pengumuman resmi menyusul di kemudian hari.

Mereka baru akan resmi pindah ke Emirates pada Agustus 2027 setelah genap berusia 18 tahun, dengan biaya transfer yang belum diungkapkan.