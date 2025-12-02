AFP
Wuih! Arsenal Rekrut Wonderkid KEMBAR Ekuador Dari Klub Yang Lahirkan Caicedo & Hincapie
Menurut laporan ESPN, Arsenal sudah mencapai kesepakatan prinsip untuk merekrut Edwin dan Holger Quintero, dua pemain kembar yang kini bermain di akademi klub raksasa Serie A Ekuador, Independiente del Valle. Edwin disebut-sebut media lokal memiliki gaya bermain yang mengingatkan pada Neymar berkat kemampuan individunya sebagai winger kanan. Sementara itu Holger beroperasi sebagai gelandang serang.
Keduanya sudah tampil untuk tim U-20 Independiente saat masih berusia 15 tahun, dan diyakini siap menembus skuad senior dalam waktu dekat.
ESPN juga menyebut bahwa The Gunners sudah memantau perkembangan keduanya selama lebih dari setahun. Tim rekrutmen akademi Arsenal menganggap perekrutan ini sebagai investasi jangka panjang yang sangat penting. Jalur perkembangan pemain muda menuju tim utama — terlihat dari lonjakan karier Miles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, dan Max Dowman — menjadi salah satu faktor penting yang meyakinkan kembar Quintero untuk bergabung dengan Arsenal. Mereka berada di London pekan ini untuk menyelesaikan kontrak, dengan pengumuman resmi menyusul di kemudian hari.
Mereka baru akan resmi pindah ke Emirates pada Agustus 2027 setelah genap berusia 18 tahun, dengan biaya transfer yang belum diungkapkan.
Sinar Ekuador di Liga Inggris
Ekuador perlahan menjelma sebagai salah satu eskportir talenta paling menarik bagi klub papan atas Liga Inggris. Moises Caicedo, yang pernah memegang rekor transfer termahal di Inggris ketika diboyong Chelsea seharga £115 juta pada 2023, tiba di Brighton hanya dengan £4 juta. Sekarang, ia dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik dunia.
Piero Hincapie, yang datang ke Arsenal dari Bayer Leverkusen dengan status pinjaman plus opsi beli senilai €60 juta musim panas mendatang, juga punya reputasi sebagai bek muda dengan potensi elite.
Ada pula Kendry Paez, salah satu talenta terbesar Amerika Selatan dalam beberapa tahun terakhir, yang kini dipinjamkan ke Strasbourg sebagai bagian dari jaringan klub Chelsea. Benang merahnya? Semuanya lahir dari akademi Independiente del Valle, klub asal duo Quintero.
Arsenal belanja besar untuk generasi muda
Di era Mikel Arteta, salah satu ciri khas Arsenal adalah kepercayaan besar terhadap lulusan akademi Hale End. Lewis-Skelly menembus skuad utama pada 2024 dan mencatat debut pada September tahun lalu. Ia kini menjelma menjadi salah satu full-back muda paling menjanjikan di Eropa, sudah tampil 54 kali untuk tim senior The Gunners dan menjadi pemain timnas Inggris.
Arsenal juga memegang dua rekor pemain termuda yang pernah tampil di Liga Inggris, yakni Ethan Nwaneri yang memecahkan rekor pada usia 15 tahun 181 hari pada tahun 2022, disusul Max Dowman yang melakoni debut musim ini pada usia 15 tahun 235 hari. Ketiganya diproyeksikan menjadi fondasi masa depan Arsenal. Melihat kualitas yang mereka tampilkan sejauh ini, masa depan klub tampak sangat cerah.
Ini tahunnya Arsenal?
Skuad Arteta tampil prima sepanjang musim 2025/26, dan kini memimpin klasemen Liga Inggris dengan koleksi 30 poin dari 13 laga, unggul lima angka dari Manchester City. Di Eropa, mereka menunjukkan taji sebagai kandidat juara lewat kemenangan 3-1 atas Bayern Munich pekan lalu, zehingga juga menguasai klasemen fase liga Liga Champions.
Meski begitu, Arteta dan para pemain tetap hati-hati terhadap label favorit. Tak bisa menang melawan Chelsea yang hanya diperkuat 10 pemain selama sebagian besar pertandingan akhir pekan kemarin memang tidak mengekspos kelemahan fatal, tetapi cukup untuk menjadi pengingat bahwa mereka masih bisa diguncang. Masih banyak pekerjaan menanti, namun sinyal awal musim ini sangat menjanjikan.
