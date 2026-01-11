Gronnemark pernah menjelaskan mengapa Klopp memutuskan merekrutnya ke Anfield.

“Dia (Klopp) menelepon saya dan berkata, ‘Liverpool menjalani musim yang hebat, tapi kami sangat buruk dalam lemparan ke dalam’,” kata Gronnemark pada 2024. “Dia membaca tentang saya di surat kabar Jerman Bild, dan itu alasan dia menghubungi saya."

“Saat saya datang, data menunjukkan Liverpool berada di peringkat ke-18 Liga Inggris untuk lemparan ke dalam di bawah tekanan. Di musim pertama saya, kami meningkat dari 45,4 persen menjadi 68,4 persen, dan melonjak dari posisi ke-18 ke nomor satu.”

“Orang mungkin berpikir ini cuma lemparan ke dalam, tapi ada sekitar 40–60 lemparan ke dalam dalam satu pertandingan dan itu bisa memakan waktu 20 menit. Ini hal yang sangat besar dalam sepakbola, tapi orang-orang selama ini mengabaikannya.”

Gronnemark juga mengenang momen pertama kali dihubungi Klopp. “Saya benar-benar kaget saat Jurgen menelepon. Saya sedang di toko cokelat bersama keluarga dan melihat kode +44, saya kira telemarketer dari Inggris mau jualan pena. Ternyata pesan suara dari Jurgen. Saya mencoba meneleponnya kembali, tapi dia tak mengangkatnya," ucap pria 50 tahun itu.

"Jantung saya berdegup kencang... Saya menerima telepon di perjalanan pulang di mobil, di mana saya langsung mengemudi ke lapangan rumput ketika dia menelepon. Dia bilang sedang duduk di kursi pantai, membaca surat kabar Jerman Bild saat berlibur di Tenerife, dan dia menemukan artikel tentang saya... dia belum pernah mendengar tentang pelatih lemparan ke dalam sebelumnya."