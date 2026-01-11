AFP
Arsenal Rekrut SENJATA RAHASIA Yang Bantu Jurgen Klopp Sukses Di Liverpool
Arsenal perkuat staf pelatih
Menurut Standard, Arsenal mendatangkan Thomas Gronnemark demi memperbesar peluang mereka mengakhiri puasa gelar Liga Inggris yang telah berlangsung sejak 2004. The Gunners saat ini menjadi salah satu tim paling berbahaya di Inggris dari situasi bola mati, dengan torehan 12 gol dari skema set-piece.
Arsenal juga sedang berada di puncak klasemen dengan keunggulan enam poin atas Manchester City. Arteta jelas ingin memaksimalkan setiap detail kecil yang bisa memberi keuntungan kompetitif, dan Gronnemark dipandang sebagai salah satu pakar lemparan ke dalam terbaik di dunia.
CV Gronnemark
Gronnemark menghabiskan lima tahun sebagai bagian dari staf kepelatihan Jurgen Klopp di Liverpool. Ia bergabung pada 2018, musim ketika The Reds menjuarai Liga Champions. Sebelumnya, pria asal Denmark ini merupakan atlet profesional dan bahkan pernah memegang rekor dunia lemparan ke dalam terjauh.
Meski begitu, cabang olahraga utamanya justru bobsleigh, yang ia tekuni selama empat tahun membela negaranya. Perannya di Liverpool menjadi pengalaman pertamanya di Inggris, dan ia dikenal piawai mengajarkan cara mempertahankan penguasaan bola serta membangun serangan dari situasi lemparan ke dalam.
Arteta sendiri pernah menegaskan betapa krusialnya set-piece dalam sepakbola modern. “Sepuluh tahun lalu, saya tidak di sini, tapi saya sudah mengatakan bahwa ini adalah hal yang sangat besar,” ujarnya. “Saya mulai punya visi, mencoba menerapkan metode, dan dikelilingi orang-orang terbaik untuk mewujudkannya.”
“Orang-orang selama ini mengabaikannya”
Gronnemark pernah menjelaskan mengapa Klopp memutuskan merekrutnya ke Anfield.
“Dia (Klopp) menelepon saya dan berkata, ‘Liverpool menjalani musim yang hebat, tapi kami sangat buruk dalam lemparan ke dalam’,” kata Gronnemark pada 2024. “Dia membaca tentang saya di surat kabar Jerman Bild, dan itu alasan dia menghubungi saya."
“Saat saya datang, data menunjukkan Liverpool berada di peringkat ke-18 Liga Inggris untuk lemparan ke dalam di bawah tekanan. Di musim pertama saya, kami meningkat dari 45,4 persen menjadi 68,4 persen, dan melonjak dari posisi ke-18 ke nomor satu.”
“Orang mungkin berpikir ini cuma lemparan ke dalam, tapi ada sekitar 40–60 lemparan ke dalam dalam satu pertandingan dan itu bisa memakan waktu 20 menit. Ini hal yang sangat besar dalam sepakbola, tapi orang-orang selama ini mengabaikannya.”
Gronnemark juga mengenang momen pertama kali dihubungi Klopp. “Saya benar-benar kaget saat Jurgen menelepon. Saya sedang di toko cokelat bersama keluarga dan melihat kode +44, saya kira telemarketer dari Inggris mau jualan pena. Ternyata pesan suara dari Jurgen. Saya mencoba meneleponnya kembali, tapi dia tak mengangkatnya," ucap pria 50 tahun itu.
"Jantung saya berdegup kencang... Saya menerima telepon di perjalanan pulang di mobil, di mana saya langsung mengemudi ke lapangan rumput ketika dia menelepon. Dia bilang sedang duduk di kursi pantai, membaca surat kabar Jerman Bild saat berlibur di Tenerife, dan dia menemukan artikel tentang saya... dia belum pernah mendengar tentang pelatih lemparan ke dalam sebelumnya."
Selanjutnya buat Arsenal
Arsenal tengah memimpin 3-1 melawan Portsmouth pada putaran ketiga Piala FA, Minggu (11/1) . Setelah itu, mereka menghadapi Chelsea pada leg pertama semifinal Piala Liga, sebelum bertandang ke City Ground untuk laga Liga Inggris kontra Nottingham Forest.
