Arsenal Bakal Jual Gabriel Jesus & Gabriel Martinelli Di Januari Saat Klub Buru Serius Gelar Premier League?

Martinelli telah mengatakan tentang situasinya: “Kami bermain untuk Arsenal, kami suka bermain bersama para pemain bagus dan kami senang. Ini seperti tim internasional bagi saya karena kami memiliki Vini, Rodrygo, dan Raphinha, begitu banyak pemain bagus dan saya tidak bisa mengeluh. Saya hanya ingin bermain, memiliki kebebasan untuk bermain, dan menunjukkan bakat saya. Saya perlu berterima kasih karena memiliki pemain-pemain tersebut di samping saya.”

Arteta menambahkan tentang pemain berusia 24 tahun itu, yang telah menjadi pemain pengganti yang berguna: “Saya pikir Gabi telah menjadi pemain yang sangat penting bagi kami dan dia akan tetap sangat, sangat, sangat penting. Fakta bahwa kami memiliki opsi dengan kualitas yang berbeda, itu akan memenuhi keinginan kami, karena setiap lawan akan membutuhkan hal yang berbeda. Kami memilikinya di banyak area lain di lapangan dan dia diperlukan, terutama di lini depan, untuk memulai pertandingan dan mengakhiri pertandingan.”

Jesus saat ini sedang bekerja untuk pulih dari cedera ACL yang dialaminya dalam pertandingan Piala FA melawan Manchester United pada bulan Januari. Dia mengatakan tentang pembicaraan transfer yang terus dia hasilkan: “Saya memiliki kontrak dengan Arsenal hingga 2027 dan keinginan saya adalah tetap di sini. Jika karena alasan apa pun, kedua belah pihak memahami bahwa kami tidak bisa memperpanjang lebih dari itu, setidaknya sampai 2027, saya akan tetap di sini.”

Arteta menantikan kembalinya mantan penyerang Manchester City itu, tanpa ada petunjuk bahwa penjualan akan segera terjadi. Dia mengatakan tentang rehabilitasi Jesus: “Jelas, dia telah melakukan segalanya sendirian; sekarang dia memiliki pemain lain di sekitarnya, pemain yang sangat kompetitif di sekitarnya, dan melihat bagaimana dia mengatasi hal itu. Tapi dia penuh energi, saya suka reaksi semua rekan setimnya ketika dia pertama kali bergabung dengan kami dan ya, senang memilikinya kembali.”