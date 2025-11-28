Getty/GOAL
Arsenal Bakal Jual Gabriel Jesus & Gabriel Martinelli Di Januari Saat Klub Buru Serius Gelar Premier League?
Persaingan untuk tempat: Arsenal memiliki kedalaman skuad yang lebih besar
Investasi besar telah dilakukan untuk menambah kedalaman lebih besar ke jajaran The Gunners. Selama musim panas 2025, klub mendatangkan Viktor Gyokeres, Eberechi Eze, Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, dan Cristhian Mosquera.
Mereka telah membantu Arsenal unggul enam poin di puncak klasemen, dengan problematika cedera yang tidak tepat waktu rupanya tidak mengguncang 'kapal'. Arteta telah mampu mengatasi absensi paksa untuk pemain seperti Martin Odegaard, Gyokeres, Kai Havertz dan Gabriel Magalhaes.
Sementara Arsenal sekarang mampu melakukan rotasi sesuai keinginan mereka, persaingan ketat untuk tempat berarti bahwa selalu ada pemain yang kecewa karena mereka tersingkir atau dibatasi untuk duduk di bangku cadangan secara teratur.
Penjualan Januari: Legenda Gunners tidak mengharapkan banyak pergerakan
Mencuat desas-desus bahwa Martinelli dan Jesus, bersama dengan Ben White dan Ethan Nwaneri, mungkin diizinkan meninggalkan London utara pada bulan Januari - baik dengan perjanjian permanen atau pinjaman. Namun, Winterburn tidak yakin bahwa Arteta akan berpisah dengan kekuatan serangan Amerika Selatan-nya.
Legenda The Gunners, berbicara dalam asosiasi dengan BetBrain, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya apakah Martinelli dan Jesus akan pindah: “Secara pribadi saya tidak berpikir mereka akan pergi. Karena, bagi saya, apa yang ingin Anda lihat dari skuad pada hari pertandingan adalah XI awal tetapi kemudian lihat bangku cadangan ketika hal-hal tidak senyaman yang Anda inginkan, pemain apa yang bisa masuk dan memberikan dampak - apakah itu pilihan defensif atau menyerang? Saya akan menyarankan bahwa Mikel Arteta, untuk sisa musim ini dengan pertandingan yang kita punya, akan menginginkan semua orang kembali fit. Jesus adalah pilihan yang sangat baik untuk dimiliki. Saya tidak melihat ada pemain kami yang meninggalkan pada bulan Januari. Mungkin musim depan, tetapi saya tidak melihat ada yang pergi pada bulan Januari."
Pendapat tentang transfer: Apa yang Martinelli & Jesus katakan
Martinelli telah mengatakan tentang situasinya: “Kami bermain untuk Arsenal, kami suka bermain bersama para pemain bagus dan kami senang. Ini seperti tim internasional bagi saya karena kami memiliki Vini, Rodrygo, dan Raphinha, begitu banyak pemain bagus dan saya tidak bisa mengeluh. Saya hanya ingin bermain, memiliki kebebasan untuk bermain, dan menunjukkan bakat saya. Saya perlu berterima kasih karena memiliki pemain-pemain tersebut di samping saya.”
Arteta menambahkan tentang pemain berusia 24 tahun itu, yang telah menjadi pemain pengganti yang berguna: “Saya pikir Gabi telah menjadi pemain yang sangat penting bagi kami dan dia akan tetap sangat, sangat, sangat penting. Fakta bahwa kami memiliki opsi dengan kualitas yang berbeda, itu akan memenuhi keinginan kami, karena setiap lawan akan membutuhkan hal yang berbeda. Kami memilikinya di banyak area lain di lapangan dan dia diperlukan, terutama di lini depan, untuk memulai pertandingan dan mengakhiri pertandingan.”
Jesus saat ini sedang bekerja untuk pulih dari cedera ACL yang dialaminya dalam pertandingan Piala FA melawan Manchester United pada bulan Januari. Dia mengatakan tentang pembicaraan transfer yang terus dia hasilkan: “Saya memiliki kontrak dengan Arsenal hingga 2027 dan keinginan saya adalah tetap di sini. Jika karena alasan apa pun, kedua belah pihak memahami bahwa kami tidak bisa memperpanjang lebih dari itu, setidaknya sampai 2027, saya akan tetap di sini.”
Arteta menantikan kembalinya mantan penyerang Manchester City itu, tanpa ada petunjuk bahwa penjualan akan segera terjadi. Dia mengatakan tentang rehabilitasi Jesus: “Jelas, dia telah melakukan segalanya sendirian; sekarang dia memiliki pemain lain di sekitarnya, pemain yang sangat kompetitif di sekitarnya, dan melihat bagaimana dia mengatasi hal itu. Tapi dia penuh energi, saya suka reaksi semua rekan setimnya ketika dia pertama kali bergabung dengan kami dan ya, senang memilikinya kembali.”
Jadwal Arsenal: Jadwal padat untuk The Gunners
Arsenal akan membutuhkan semua pemain yang tersedia dalam beberapa minggu ke depan saat mereka bekerja melalui jadwal yang padat. Mereka masih memiliki sembilan pertandingan yang harus dijalani sebelum akhir tahun kalender - dengan rangkaian pertandingan itu termasuk aksi Liga Champions dan perempat final Piala Carabao, serta pertemuan Liga Premier dengan tim-tim seperti Chelsea, Aston Villa dan Everton.
