BENCANA Buat Arsenal! Gabriel Kemungkinan Besar Absen Cedera Paha Sampai Tahun Depan Gara-Gara Perkuat Brasil

Gabriel telah ditambahkan ke dalam daftar cedera Arsenal yang sudah berjumlah enam sebelum jeda internasional: Martin Odegaard, Viktor Gyokeres, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Noni Madueke, dan Gabriel Jesus. Tidak ada jaminan, tetapi Arteta berbicara sebelum jeda sepak bola klub bahwa beberapa dari mereka dapat kembali setelah jeda internasional. Itu berlaku untuk Gyokeres, Havertz, Martinelli, dan Madueke. Odegaard diperkirakan akan absen hingga awal Desember, dengan Jesus menuju akhir rehabilitasi ACL jangka panjang dan dijadwalkan kembali pada Januari.

Ini merupakan bukti kekuatan Arsenal dalam kedalaman tim, dan tekad yang mungkin didukung oleh tiga musim finis di tempat kedua di Liga Premier, bahwa mereka berhasil naik ke puncak klasemen dan membuka keunggulan empat poin atas Manchester City yang bangkit kembali tanpa daftar cedera yang benar-benar bersih.

Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan pratinjau ahli, prediksi berbasis data & wawasan pemenang dengan GOAL Tips on Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!