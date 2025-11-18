AFP
BENCANA Buat Arsenal! Gabriel Kemungkinan Besar Absen Cedera Paha Sampai Tahun Depan Gara-Gara Perkuat Brasil
Gabriel siap menjalani lebih banyak tes
Gabriel harus keluar satu jam setelah Brasil menang 2-0 atas Senegal di Stadion Emirates pada akhir pekan dan dilepas dari skuad, menyebabkan kekhawatiran otomatis bagi penggemar Arsenal. Setelah menunggu dengan cemas, The Athletic telah melaporkan bahwa lebih banyak tes pada paha kanannya akan dilakukan, tetapi kekhawatirannya adalah dia bisa absen selama dua bulan sementara dia pulih. Itu akan berarti pemain berusia 27 tahun itu absen hingga sisa tahun kalender dan mungkin tidak kembali sampai paruh kedua Januari. Skenario terbaik adalah bahwa Gabriel hanya absen selama satu bulan, yang setidaknya berarti kembali sebelum Natal.
- (C)Getty images
Daftar cedera Arsenal yang semakin bertambah
Gabriel telah ditambahkan ke dalam daftar cedera Arsenal yang sudah berjumlah enam sebelum jeda internasional: Martin Odegaard, Viktor Gyokeres, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Noni Madueke, dan Gabriel Jesus. Tidak ada jaminan, tetapi Arteta berbicara sebelum jeda sepak bola klub bahwa beberapa dari mereka dapat kembali setelah jeda internasional. Itu berlaku untuk Gyokeres, Havertz, Martinelli, dan Madueke. Odegaard diperkirakan akan absen hingga awal Desember, dengan Jesus menuju akhir rehabilitasi ACL jangka panjang dan dijadwalkan kembali pada Januari.
Ini merupakan bukti kekuatan Arsenal dalam kedalaman tim, dan tekad yang mungkin didukung oleh tiga musim finis di tempat kedua di Liga Premier, bahwa mereka berhasil naik ke puncak klasemen dan membuka keunggulan empat poin atas Manchester City yang bangkit kembali tanpa daftar cedera yang benar-benar bersih.
Mencari taruhan sepak bola yang lebih cerdas? Dapatkan pratinjau ahli, prediksi berbasis data & wawasan pemenang dengan GOAL Tips on Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!
Pertandingan Arsenal yang mungkin dilewatkan Gabriel
Bekerja dengan anggapan bahwa Gabriel absen selama dua bulan, dia bisa melewatkan 14 atau 15 pertandingan di empat kompetisi berbeda, tergantung kapan tepatnya dia kembali.
Arsenal memulai periode tersebut dengan menjamu Tottenham Hotspur dalam derby London utara pertama musim ini pada hari Minggu, tiga hari sebelum kunjungan Bayern Munich di Liga Champions. Kemudian, perjalanan ke London barat untuk menghadapi Chelsea, sebelum melanjutkan pertandingan Premier League dengan Brentford dan Aston Villa.
Dari 10 Desember hingga Natal, The Gunners menghadapi Club Brugge, Wolves, Everton, dan perempat final Piala Carabao melawan Crystal Palace. Kemudian, Brighton dan Aston Villa (lagi) sebelum akhir 2025. Arsenal memulai Tahun Baru dengan pertandingan liga melawan Bournemouth dan Liverpool, diikuti dengan pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan lawan yang belum dikonfirmasi. Fans akan berharap bahwa pada saat perjalanan ke Nottingham Forest pada 17 Januari, Gabriel akan kembali atau mendekati untuk kembali.
- Getty Images Sport
Siapa yang bisa menggantikan Gabriel?
Untuk setidaknya satu bulan, Arsenal harus mengandalkan orang lain untuk bermitra dengan William Saliba di pusat pertahanan. Namun, ada beberapa opsi berbeda.
Gabriel adalah bek tengah sisi kiri dari pasangan ini, jadi pengganti otomatis yang jelas adalah Riccardo Calafiori, yang begitu bagus di bek kiri musim ini sehingga Myles Lewis-Skelly kesulitan mendapatkan waktu bermain. Pemain Italia ini sama mahirnya di tengah, meskipun itu berarti mengisi ulang dua posisi daripada hanya satu dalam empat bek terkuat Arteta, karena dia akan meninggalkan peran bek kiri. Setidaknya itu akan menguntungkan Lewis-Skelly, yang tidak mungkin masuk ke skuat Piala Dunia Inggris jika dia tidak mulai bermain lebih konsisten di level klub.
Alternatif sisi kiri lainnya yang bisa masuk adalah rekrutan musim panas Piero Hincapie. Pemain internasional Ekuador ini mengalami awal yang lambat dalam karirnya di Arsenal tetapi terbukti menjadi bek kaliber tinggi dari pengalamannya di Bayer Leverkusen.
Cristhian Mosquera, Jurrien Timber, dan Ben White semuanya bisa dipertimbangkan, tetapi opsi sisi kanan berpotensi menjadi penyesuaian yang kurang tepat di sisi kiri, atau memaksa Saliba untuk berpindah dari posisi favoritnya untuk mengimbangi.
Iklan