Duh! Arsenal Dapat Kabar Mengkhawatirkan Soal Cedera Gabriel Magalhaes Dari Brasil
Gabriel mengalami kendala cedera
Gabriel Magalhaes ditarik keluar pada babak kedua dalam kemenangan Brasil 2-0 atas Senegal di Emirates Stadium, Sabtu (15/11) kemarin, setelah mengalami masalah otot. Seusai laga, pelatih Tim Samba Carlo Ancelotti bahkan sampai meminta maaf kepada Arsenal.
Ketika ditanya soal kondisi sang bek, mantan pelatih Real Madrid itu berkata: “Parah? Saya belum tahu, dia mengalami masalah pada adduktor dan staf medis akan memeriksanya besok. Kami benar-benar minta maaf dan sangat kecewa ketika ada pemain yang cedera. Semoga dia bisa pulih dengan baik dan segera.”
Brasil berikan kabar terbaru Gabriel
Minggu (16/11) kemarin, PSSI-nya Brasil (CBF) mengeluarkan pernyataan resmi bahwa bek berusia 28 tahun itu dipastikan absen melawan Tunisia di Lille pekan ini karena cedera otot yang dialaminya.
Pernyataan tersebut berbunyi: “Pemain Arsenal, Gabriel Magalhaes, menjalani evaluasi ulang pada Minggu (16 November) dan pemeriksaan pencitraan menunjukkan adanya cedera otot di paha kanan. Karena itu, sang pemain tidak akan ikut terbang bersama tim ke pertandingan melawan Tunisia di Lille. Tidak ada pemain lain yang akan dipanggil sebagai pengganti.”
Mampukah Arsenal bertahan tanpa Gabriel?
Jika Gabriel harus absen dalam beberapa laga ke depan, Arsenal jelas bakal merasakan dampaknya mengingat ia berperan besar dalam upaya mereka merebut gelar Liga Inggris pertama sejak lebih dari dua dekade. Dalam beberapa musim terakhir, performa bek 27 tahun itu meningkat pesat dan menjalin duet yang kokoh bersama William Saliba.
Meski begitu, The Gunners musim ini terbukti tetap solid meski beberapa pemain belakang sempat cedera, termasuk Saliba. Cristhian Mosquera tampil meyakinkan saat diberi kesempatan, dan Arteta juga memiliki opsi lain seperti Ben White, Riccardo Calafiori, serta Piero Hincapie. Namun absennya Gabriel tetap menjadi kehilangan berarti bagi struktur pertahanan mereka.
Arsenal bersiap menghadapi Tottenham
Arsenal tengah memimpin klasemen Liga Inggris dengan keunggulan empat poin atas Manchester City yang mulai bangkit. Mereka akan kembali berlaga pada 23 November dalam Derbi London Utara kontra Tottenham di Emirates. Apakah Gabriel bisa pulih tepat waktu untuk pertandingan tersebut masih menjadi tanda tanya besar.
