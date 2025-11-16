Duh! Arsenal Dapat Kabar Mengkhawatirkan Soal Cedera Gabriel Magalhaes Dari Brasil

Gabriel Magalhaes ditarik keluar pada babak kedua dalam kemenangan Brasil 2-0 atas Senegal di Emirates Stadium, Sabtu (15/11) kemarin, setelah mengalami masalah otot. Seusai laga, pelatih Tim Samba Carlo Ancelotti bahkan sampai meminta maaf kepada Arsenal.

Ketika ditanya soal kondisi sang bek, mantan pelatih Real Madrid itu berkata: “Parah? Saya belum tahu, dia mengalami masalah pada adduktor dan staf medis akan memeriksanya besok. Kami benar-benar minta maaf dan sangat kecewa ketika ada pemain yang cedera. Semoga dia bisa pulih dengan baik dan segera.”