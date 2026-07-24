Arsenal dan Tottenham siap bersaing dalam perburuan pemain bintang Norwegia di Piala Dunia

Arsenal mengambil pendekatan yang sabar sebelum melakukan langkah resmi, dengan klub tersebut menunggu untuk menilai minat terhadap Gabriel Martinelli. Meskipun The Gunners tidak secara aktif berencana menjual pemain asal Brasil itu, tawaran senilai lebih dari £51 juta dari Eropa atau Asia bisa mengubah sikap mereka. Leandro Trossard telah bergabung dengan Besiktas, sementara Christos Tzolis baru saja tiba dari Club Brugge. Arsenal juga gagal mendapatkan target utama mereka, Morgan Rogers, setelah Chelsea menyelesaikan kesepakatan senilai £117 juta.

Tottenham juga tertarik, namun harus terlebih dahulu merampingkan skuad mereka. Masa depan pemain yang kembali dari masa pinjaman, Manor Solomon dan Mikey Moore, perlu diselesaikan sebelum Tottenham dapat mengajukan tawaran resmi.