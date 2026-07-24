Getty Images Sport
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Arsenal dan Tottenham siap bersaing dalam perburuan pemain bintang Norwegia di Piala Dunia
Persaingan antar tim di London Utara
Arsenal dan Tottenham bersiap bersaing untuk mendapatkan Nusa setelah pemain timnas Norwegia itu semakin mengukuhkan reputasinya di Piala Dunia, menurut laporan The Sun. Pemain berusia 21 tahun ini muncul sebagai salah satu penyerang muda paling menjanjikan di Eropa berkat penampilan mengesankan di Bundesliga dan turnamen Piala Dunia, di mana ia tampil dalam enam pertandingan dan mencetak gol pertama Norwegia dalam kemenangan babak 32 besar melawan Pantai Gading. Penampilannya telah meningkatkan minat dari berbagai klub di seluruh benua, meskipun Leipzig tetap teguh pada penilaian mereka sebesar £51 juta.
- Getty Images Sport
Arsenal dan Spurs mempertimbangkan langkah-langkah tersebut
Arsenal mengambil pendekatan yang sabar sebelum melakukan langkah resmi, dengan klub tersebut menunggu untuk menilai minat terhadap Gabriel Martinelli. Meskipun The Gunners tidak secara aktif berencana menjual pemain asal Brasil itu, tawaran senilai lebih dari £51 juta dari Eropa atau Asia bisa mengubah sikap mereka. Leandro Trossard telah bergabung dengan Besiktas, sementara Christos Tzolis baru saja tiba dari Club Brugge. Arsenal juga gagal mendapatkan target utama mereka, Morgan Rogers, setelah Chelsea menyelesaikan kesepakatan senilai £117 juta.
Tottenham juga tertarik, namun harus terlebih dahulu merampingkan skuad mereka. Masa depan pemain yang kembali dari masa pinjaman, Manor Solomon dan Mikey Moore, perlu diselesaikan sebelum Tottenham dapat mengajukan tawaran resmi.
Persaingan di Eropa semakin ketat
Para peminat Nusa tidak hanya berasal dari Liga Premier. AC Milan dan AS Roma telah memulai pembicaraan langsung dengan perwakilan sang pemain sayap dalam upaya mereka untuk mengungguli klub-klub Inggris. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Milan memandang Nusa sebagai target prioritas dan berharap dapat membiayai transfer tersebut dengan menjual Rafael Leao, sementara Roma siap mengajukan tawaran sebesar £38 juta kepada Leipzig.
Sementara itu, Spurs masih memiliki ruang untuk merekrut pemain sayap lain setelah cedera membuat Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Xavi Simons, dan Wilson Odobert absen dari tur pramusim klub ke Selandia Baru dan Australia.
- AFP
Keputusan semakin mendekat
Nusa dikabarkan bersedia menghadapi tantangan baru setelah penampilannya yang gemilang di Piala Dunia, sehingga membuka kemungkinan negosiasi akan berjalan lebih cepat dalam beberapa pekan mendatang. Namun, setiap klub yang tertarik menghadapi kendala yang sama. Meyakinkan Leipzig untuk menurunkan harga yang diminta sebesar £51 juta diperkirakan akan menjadi faktor kunci sebelum kesepakatan apa pun dapat mendekati penyelesaian.
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