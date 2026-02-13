WADUH! Eks-Ketua Wasit Sebut Winger Arsenal Main CURANG Lawan Brentford

Dalam pertandingan Arsenal melawan Brentford, Noni Madueke menjadi pusat perdebatan terkait keputusan wasit. Pada menit ke-37, bintang 23 tahun tersebut nampak terjatuh saat mendapat tekanan dari Rico Henry dan langsung meminta penalti. Namun, wasit John Brooks menolak klaim tersebut. Tayangan ulang VAR kemudian memperkuat keputusan itu, memperlihatkan bahwa Madueke dianggap terlalu mudah terjatuh.

Insiden ini memicu kritik, terutama dari kalangan mantan wasit yang menilai tidak adanya sanksi di lapangan menciptakan preseden berbahaya. Meski dianggap bukan pelanggaran penalti, Madueke tidak menerima kartu kuning atas pelanggaran diving. Keputusan ini menjadi sorotan karena ia tetap berada di lapangan dan kemudian mencetak gol pembuka lewat sundulan.

The Bees mampu menyamakan kedudukan pada menit 71, dan laga yang digelar di Gtech Community Stadium tersebut berakhir 1-1.