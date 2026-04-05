Arsenal bersaing dengan Liverpool untuk mendapatkan "pengganti Salah"

Arsenal bersiap untuk bersaing dengan Liverpool dalam perburuan transfer yang sangat menarik pada bursa transfer musim panas mendatang.

Menurut situs Fichajes, perebutan jasa Anthony Jordan, pemain sayap Newcastle United, akan memicu persaingan sengit antara Liverpool dan Arsenal.

Arsenal menempatkan Jordan sebagai salah satu prioritas utama untuk membawa perubahan signifikan dalam proyek The Gunners.

Jordan berusia 25 tahun dan terikat kontrak dengan Newcastle hingga musim panas 2030.

Karakteristik Jordan sangat sesuai dengan gaya permainan Mikel Arteta, pelatih Arsenal, berkat kecepatan dan kemampuannya dalam menggiring bola serta kedisiplinannya dalam bertahan.