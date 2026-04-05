Goal.com
Live
Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final

Diterjemahkan oleh

Arsenal bersaing dengan Liverpool untuk mendapatkan "pengganti Salah"

Transfers
M. Salah
Premier League
Liverpool
Arsenal
Newcastle United
A. Gordon
Mesir
Inggris

Arsenal bersiap untuk bersaing dengan Liverpool dalam perburuan transfer yang sangat menarik pada bursa transfer musim panas mendatang.

Menurut situs Fichajes, perebutan jasa Anthony Jordan, pemain sayap Newcastle United, akan memicu persaingan sengit antara Liverpool dan Arsenal.

Arsenal menempatkan Jordan sebagai salah satu prioritas utama untuk membawa perubahan signifikan dalam proyek The Gunners.

Jordan berusia 25 tahun dan terikat kontrak dengan Newcastle hingga musim panas 2030.

Karakteristik Jordan sangat sesuai dengan gaya permainan Mikel Arteta, pelatih Arsenal, berkat kecepatan dan kemampuannya dalam menggiring bola serta kedisiplinannya dalam bertahan.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-SUNDERLANDAFP

    Nilai kesepakatan Jordan diperkirakan mencapai 95 juta euro

    Situs Fichajes melaporkan bahwa Arsenal siap mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Jordan, dalam kesepakatan yang nilainya bisa mencapai 95 juta euro.

    Namun, Newcastle United tidak berniat memudahkan kepergian Jordan, yang merupakan pemain kunci dalam skuad The Magpies.

    Aturan Financial Fair Play mungkin memaksa Newcastle untuk mempertimbangkan penjualan beberapa pemain pada musim panas mendatang guna menyeimbangkan keuangan, dan dalam hal ini, nama Jordan bisa menjadi bahan pembicaraan di bursa transfer.

    • Iklan
  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kesepakatan Jordan: Investasi Jangka Panjang

    Liverpool berupaya mendatangkan Jordan untuk mengisi kekosongan besar yang akan ditinggalkan oleh bintang Mesir mereka, Mohamed Salah.

    Salah baru-baru ini mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Liverpool pada musim panas 2026 setelah menghabiskan 9 tahun di Anfield.

    Jordan dianggap sebagai investasi jangka panjang, berkat usia mudanya dan pengalamannya di Liga Inggris, serta potensi untuk meningkatkan performanya lebih jauh.

    Namun, Arsenal berencana untuk bergerak lebih cepat sebelum akhir musim ini, dengan mengajukan tawaran resmi kepada Jordan dan menguji posisi Newcastle.

