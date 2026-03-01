Arsenal berada di jalur yang tepat untuk merayakan St Totteringham's Day paling awal dalam sejarah

Jika hasilnya sesuai harapan pada Minggu ini, hal itu akan memecahkan rekor sebelumnya untuk St Totteringham's Day paling awal. Rekor saat ini ditetapkan pada 9 Maret 2008, selama era Arsene Wenger. Muncul sebagai istilah lucu di situs web 'Arseweb' pada awal 2000-an, St Totteringham's Day telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya sepak bola Inggris. Fakta bahwa hari tersebut bisa jatuh pada 1 Maret menyoroti jurang yang sangat besar yang telah terbentuk antara kedua klub selama 18 bulan terakhir di Premier League.

Kemenangan telak 4-1 di Tottenham Hotspur Stadium akhir pekan lalu, di mana Eberechi Eze dan Viktor Gyokeres mencuri perhatian dengan masing-masing mencetak dua gol, menjadi pengingat yang suram tentang arah yang sedang diambil oleh kedua tim. Meskipun Arsenal memulihkan keunggulan lima poin mereka atas Manchester City dengan kemenangan itu, Spurs kini terpuruk. Saat ini tertinggal 32 poin dari rival mereka, The Lilywhites berjuang mati-matian untuk bertahan. Manajer interim baru Igor Tudor, yang baru saja menggantikan Thomas Frank, memiliki tugas berat untuk menjaga klub tetap di kasta tertinggi.