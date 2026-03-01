Getty Images
Diterjemahkan oleh
Arsenal berada di jalur yang tepat untuk merayakan St Totteringham's Day paling awal dalam sejarah
Perayaan Hari St. Totteringham
Skenario ini sederhana bagi mereka yang berada di bagian merah ibu kota. Jika Tottenham yang terancam degradasi gagal menang di Fulham pada Minggu, perayaan bisa resmi dimulai. Namun, terlepas dari apa yang terjadi di Craven Cottage, Arsenal akan dipastikan finis di atas Spurs di Premier League untuk keempat kalinya secara berturut-turut jika mereka mengalahkan Chelsea di Emirates Stadium pada malam yang sama. Hal ini menandai perubahan drastis dari periode enam tahun antara 2017 dan 2022 ketika bagian putih London Utara memegang hak sombong regional.
- AFP
Sejarah memanggil bagi tim Arteta yang sedang dalam performa terbaiknya.
Jika hasilnya sesuai harapan pada Minggu ini, hal itu akan memecahkan rekor sebelumnya untuk St Totteringham's Day paling awal. Rekor saat ini ditetapkan pada 9 Maret 2008, selama era Arsene Wenger. Muncul sebagai istilah lucu di situs web 'Arseweb' pada awal 2000-an, St Totteringham's Day telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya sepak bola Inggris. Fakta bahwa hari tersebut bisa jatuh pada 1 Maret menyoroti jurang yang sangat besar yang telah terbentuk antara kedua klub selama 18 bulan terakhir di Premier League.
Kemenangan telak 4-1 di Tottenham Hotspur Stadium akhir pekan lalu, di mana Eberechi Eze dan Viktor Gyokeres mencuri perhatian dengan masing-masing mencetak dua gol, menjadi pengingat yang suram tentang arah yang sedang diambil oleh kedua tim. Meskipun Arsenal memulihkan keunggulan lima poin mereka atas Manchester City dengan kemenangan itu, Spurs kini terpuruk. Saat ini tertinggal 32 poin dari rival mereka, The Lilywhites berjuang mati-matian untuk bertahan. Manajer interim baru Igor Tudor, yang baru saja menggantikan Thomas Frank, memiliki tugas berat untuk menjaga klub tetap di kasta tertinggi.
Mimpi buruk degradasi Tottenham semakin memburuk.
Statistik ini menjadi kabar buruk bagi para pendukung Tottenham. Tabel akhir yang diproyeksikan, berdasarkan rata-rata poin per pertandingan saat ini, menunjukkan Arsenal akan finis dengan 83 poin sementara Spurs hanya akan mendapatkan 41 poin. Jika hal ini terjadi, selisih 42 poin akan menjadi yang terbesar kedua dalam sejarah Premier League antara kedua rival, hanya kalah dari selisih 45 poin yang terjadi selama kampanye 'Invincibles' ikonik pada musim 2003-04. Tudor telah jujur tentang kenyataan situasi ini, baru-baru ini menyatakan bahwa timnya berada dalam pertarungan degradasi yang "hidup atau mati" karena mereka tetap berada di dekat zona degradasi.
Perbedaan stabilitas juga sangat mencolok. Sementara Tottenham telah berganti tiga manajer permanen sejak terakhir kali finis di atas Arsenal pada 2022, Mikel Arteta diberi waktu untuk membentuk skuad yang benar-benar mampu bersaing untuk gelar. Di bawah kepemimpinan sang Spanyol selama enam tahun, The Gunners telah berkembang menjadi mesin yang kejam, sementara Spurs mengalami penurunan performa yang drastis, meninggalkan mereka empat poin di atas tiga tim terbawah. Dominasi London Utara benar-benar kembali ke Emirates, dan catatan sejarah kemungkinan akan mencerminkan hal itu pada Minggu malam.
- Getty Images Sport
Pergeseran kekuasaan yang menguat di utara London
Arsenal telah finis di atas Tottenham dalam 25 dari 33 musim Premier League terakhir, dan finis ke-26 kini hanyalah formalitas belaka. Meskipun perayaan mungkin tertunda akhir pekan ini, kesempatan berikutnya akan datang saat menghadapi Brighton pada 4 Maret. Namun, kesempatan untuk memperparah luka dengan mengonfirmasi hal itu pada 1 Maret adalah peluang yang akan sangat diinginkan oleh para pendukung Emirates. Tim Arteta tidak menunjukkan tanda-tanda melambat meskipun mengalami sedikit kegoyahan awal bulan ini, dengan hasil imbang berturut-turut melawan Brentford dan Wolves di liga. Di sisi lain, tim Tudor belum mencatatkan kemenangan liga satupun hingga saat ini di tahun 2026. Saat para penggemar mempersiapkan spanduk dan lagu-lagu mereka untuk Minggu, kenyataan hierarki utara London belum pernah sejelas ini. Hari St Totteringham akan tiba, dan kali ini, ia datang lebih awal ke pesta.
Iklan