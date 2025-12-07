"Tidak Benar Itu" - Ini Kesalahan Fatal Yang Dibuat Satu Bintang Arsenal Yang Bikin Mereka Ditumbangkan Aston Villa

Berbicara kepada Premier League Productions, Wright mengatakan: 'Saya pikir Anda harus melihat pergantian pemain yang dilakukan Emery, Malen masuk, ofensif, Buendia masuk, ofensif, saya pikir itu seharusnya menjadi sinyal bagi Arsenal untuk berkata, "baiklah, mari kita tutup permainan sekarang karena mereka berusaha keras". Saya pikir begitu Anda melewati 85 menit, Arsenal pergi ke sana, mari kita hadapi, Villa dengan peluang yang mereka miliki bisa saja memenangkan pertandingan, Anda kemudian berkata, "mari kita ambil apa yang kita punya sekarang dan kembali ke London".'

Mantan manajer Villa Martin O'Neill menyoroti penampilan Noni Madueke dan mempertanyakan keputusannya untuk mengambil tembakan sulit, daripada menuju ke sudut untuk mengulur waktu. O'Neill berkata: 'Saya pikir beberapa pemain harus mengambil tanggung jawab. Anda (Wright) menyebutkan Madueke seharusnya membawanya ke sudut, ini adalah jenis hal-hal yang manajer akan mendorongnya untuk melakukan hal itu. Jadi Anda berbicara tentang manajemen permainan, kadang-kadang itu bukan tanggung jawab manajer, dia akan berteriak, Madueke mungkin tidak dapat mendengarnya, tetapi dia akan berteriak bawa ke sudut.'

Wright menjawab: 'Saya harus setuju dengan Martin, secara alami, sebagai penyerang jika kita berada dalam tahap permainan di mana mereka memberikan tekanan, mereka memasang dua penyerang, maka Anda secara alami tahu, "Saya akan mulai membawanya ke sudut sekarang". Karena satu poin di Villa pada tahap ini adalah baik. Saya pikir lebih banyak yang akan kehilangan poin di Villa Park, tetapi itu akan menjadi poin yang bagus untuk diambil.'