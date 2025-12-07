Getty Images Sport
"Tidak Benar Itu" - Ini Kesalahan Fatal Yang Dibuat Satu Bintang Arsenal Yang Bikin Mereka Ditumbangkan Aston Villa
Gunner mengejutkan di Villa Park
Rentetan 18 pertandingan tak terkalahkan Arsenal berakhir dengan pemenang dramatis di pertandingan mendebarkan - dan kemenangan Man City kemudian di hari yang sama memangkas keunggulan The Gunners menjadi hanya dua poin di puncak klasemen. Pertandingan meledak menjadi hidup ketika penyelesaian klinis Matty Cash membuat tuan rumah unggul, tetapi tim Areta bangkit kembali setelah jeda, dengan Leandro Trossard menyamakan kedudukan di babak kedua yang menegangkan. Pertandingan tampaknya akan berakhir imbang sampai klimaks yang kacau. Di masa tambahan waktu, Villa melancarkan serangan terakhir yang putus asa. Sebuah perebutan di kotak penalti membuat bola jatuh ke tangan pemain pengganti Buenda, yang melepaskan tembakan keras yang menemukan bagian belakang gawang di menit ke-95. Namun manajemen permainan Arsenal di saat-saat akhir dipertanyakan.
Wright: 'Itu seharusnya menjadi sinyal'
Berbicara kepada Premier League Productions, Wright mengatakan: 'Saya pikir Anda harus melihat pergantian pemain yang dilakukan Emery, Malen masuk, ofensif, Buendia masuk, ofensif, saya pikir itu seharusnya menjadi sinyal bagi Arsenal untuk berkata, "baiklah, mari kita tutup permainan sekarang karena mereka berusaha keras". Saya pikir begitu Anda melewati 85 menit, Arsenal pergi ke sana, mari kita hadapi, Villa dengan peluang yang mereka miliki bisa saja memenangkan pertandingan, Anda kemudian berkata, "mari kita ambil apa yang kita punya sekarang dan kembali ke London".'
Mantan manajer Villa Martin O'Neill menyoroti penampilan Noni Madueke dan mempertanyakan keputusannya untuk mengambil tembakan sulit, daripada menuju ke sudut untuk mengulur waktu. O'Neill berkata: 'Saya pikir beberapa pemain harus mengambil tanggung jawab. Anda (Wright) menyebutkan Madueke seharusnya membawanya ke sudut, ini adalah jenis hal-hal yang manajer akan mendorongnya untuk melakukan hal itu. Jadi Anda berbicara tentang manajemen permainan, kadang-kadang itu bukan tanggung jawab manajer, dia akan berteriak, Madueke mungkin tidak dapat mendengarnya, tetapi dia akan berteriak bawa ke sudut.'
Wright menjawab: 'Saya harus setuju dengan Martin, secara alami, sebagai penyerang jika kita berada dalam tahap permainan di mana mereka memberikan tekanan, mereka memasang dua penyerang, maka Anda secara alami tahu, "Saya akan mulai membawanya ke sudut sekarang". Karena satu poin di Villa pada tahap ini adalah baik. Saya pikir lebih banyak yang akan kehilangan poin di Villa Park, tetapi itu akan menjadi poin yang bagus untuk diambil.'
Arteta menyalahkan kekalahan yang merugikan
Berbicara kepada wartawan setelah kekalahan, Arteta mengatakan: 'Di babak kedua kami mulai dengan sangat baik. Kami sangat dominan, tetapi kemudian masalah yang sama kembali. Kami memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan tertentu. Kami membuang bola sendiri, hingga sampai pada titik di mana hal itu bisa membuat kami kehilangan pertandingan, sebelum akhirnya benar-benar terjadi. Tendangan gawang panjang, bola kedua... membersihkan bola. Aksi individu dan banyak kekacauan di kotak penalti dan Anda akhirnya kehilangannya. Jadi ini menyakitkan.'
Tantangan Eropa menanti Gunners
Arsenal tidak perlu menunggu lama untuk melupakan kekalahan dari Villa karena mereka akan menuju Belgia untuk pertandingan yang sulit melawan Club Brugge. Tim Arteta adalah satu-satunya tim dengan catatan kemenangan 100 persen di Liga Champions musim ini, memenangkan semua lima pertandingan dan memenangkan enam dari tujuh pertandingan tandang terakhir mereka dalam kompetisi tersebut.
