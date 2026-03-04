Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Arne Slot yang frustrasi mengakui Liverpool 'kalah terlalu banyak pertandingan' setelah kekalahan mengejutkan dari Wolves, sementara Virgil van Dijk mengeluhkan penampilan 'ceroboh' timnya
Rekor Premier League yang tidak diinginkan Liverpool
Cara kekalahan tersebut menyoroti kelemahan mental yang semakin parah di dalam tim, saat The Reds kembali runtuh di menit-menit akhir pertandingan. Secara statistik, ini telah menjadi masalah historis; Liverpool kini telah kalah dalam lima pertandingan Premier League musim ini akibat gol di menit ke-90, jumlah terbanyak yang pernah dicatat oleh tim mana pun dalam satu musim kompetisi. Slot mengungkapkan kekecewaannya terhadap keruntuhan di menit-menit akhir yang sering terjadi.
"Kami hampir tidak memberikan peluang, menciptakan tidak banyak tetapi lebih dari mereka, tetapi hasilnya kembali 2-1," kata Slot dalam komentar pasca-pertandingannya kepada TNT Sports. "Kami kalah terlalu banyak pertandingan sepak bola dan kehilangan poin. Apakah lagi di waktu tambahan (tambahan) kami kebobolan? Tiga kali kami kalah dalam 22 pertandingan terakhir semuanya di waktu tambahan."
- Getty Images Sport
Slot mengkritik kurangnya rasa urgensi dan kelemahan pertahanan.
Meskipun babak pertama berjalan monoton, pertandingan menjadi lebih hidup setelah jeda, meskipun Slot jauh dari puas dengan kualitas permainan para pemain bintangnya. Meskipun menguasai 65,8% penguasaan bola, Liverpool gagal mengubah dominasi mereka menjadi kemenangan, membuat manajer mereka mengeluhkan baik lambatnya dan prediktabilitas permainan serangan mereka maupun ketidakmampuan mereka untuk bertahan dalam situasi sederhana.
"Hasil buruk, babak pertama jauh dari bagus, babak kedua lebih baik. Di babak kedua, ada sedikit lebih banyak urgensi, mendekati gol, lalu kebobolan saat mereka pertama kali mendekati kotak penalti kami," kata Slot. "Kami langsung membalas, pertama mengenai tiang gawang, lalu dengan Mo, lalu kami dua kali hampir mencetak gol penentu. Pada akhirnya, kami kebobolan tendangan yang membentur, yang bahkan bukan peluang."
Van Dijk bertanggung jawab atas mimpi buruk di Molineux.
Kapten Virgil van Dijk tidak menghindar dari kritik, memberikan penilaian jujur tentang kegagalan kolektif tim. Bek asal Belanda itu tertangkap basah dalam rangkaian gol pertama Wolves dan melewatkan peluang besar untuk membawa Liverpool unggul sebelum tuan rumah mencetak gol penentu. Kejujurannya mencerminkan ruang ganti yang mulai merasakan beban dari kampanye domestik yang mengecewakan.
"Saya pikir ini kesalahan kita sendiri. Permainan kita lambat, mudah ditebak, ceroboh dalam penguasaan bola, dan pengambilan keputusan yang salah," akui Van Dijk. "Kita tidak memberikan peluang, tapi jika bermain seperti itu, hasil seperti ini bisa menjadi konsekuensinya dan itu fakta. Ini sangat mengecewakan."
- Getty Images Sport
Kesempatan segera untuk membalas dendam di Piala FA
Dengan Chelsea yang mengancam akan menyalip mereka di klasemen, Liverpool tidak punya banyak waktu untuk pulih dari kekalahan. Jadwal pertandingan menyimpan kejutan nasib, karena tim Slot dijadwalkan kembali ke Molineux pada Jumat ini untuk pertandingan putaran kelima Piala FA. Ini adalah kesempatan untuk melupakan kekalahan di liga dan menunjukkan bahwa tim masih memiliki karakter untuk menyelamatkan musim mereka.
"Ya, itu hal yang baik dan menyenangkan karena kita punya sesuatu untuk dibuktikan pada Jumat ini," kata Slot, menatap ke depan menuju pertandingan piala. Namun, dengan klub berada di peringkat kelima dan para penggemar semakin tidak puas dengan kurangnya "gaya dan kegembiraan" yang biasanya identik dengan Anfield, manajer menyadari bahwa hanya rentetan kemenangan yang dapat meredam spekulasi yang semakin meningkat tentang masa depannya.
Iklan