Arne Slot yang frustrasi mengakui Liverpool 'kalah terlalu banyak pertandingan' setelah kekalahan mengejutkan dari Wolves, sementara Virgil van Dijk mengeluhkan penampilan 'ceroboh' timnya

Cara kekalahan tersebut menyoroti kelemahan mental yang semakin parah di dalam tim, saat The Reds kembali runtuh di menit-menit akhir pertandingan. Secara statistik, ini telah menjadi masalah historis; Liverpool kini telah kalah dalam lima pertandingan Premier League musim ini akibat gol di menit ke-90, jumlah terbanyak yang pernah dicatat oleh tim mana pun dalam satu musim kompetisi. Slot mengungkapkan kekecewaannya terhadap keruntuhan di menit-menit akhir yang sering terjadi.

"Kami hampir tidak memberikan peluang, menciptakan tidak banyak tetapi lebih dari mereka, tetapi hasilnya kembali 2-1," kata Slot dalam komentar pasca-pertandingannya kepada TNT Sports. "Kami kalah terlalu banyak pertandingan sepak bola dan kehilangan poin. Apakah lagi di waktu tambahan (tambahan) kami kebobolan? Tiga kali kami kalah dalam 22 pertandingan terakhir semuanya di waktu tambahan."