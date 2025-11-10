Bos Liverpool Arne Slot Geram Gol Virgil Van Dijk Dianulir Lawan Man City: 'Itu Keputusan Salah!'

Liverpool tertinggal oleh gol pembuka Erling Haaland, setelah penyerang Norwegia itu sebelumnya gagal mengeksekusi penalti yang diselamatkan Giorgi Mamardashvili. Sundulan 'loop' sang striker melambung melewati kiper Georgia itu dan memberi tuan rumah keunggulan yang layak.

The Reds merespons ketertinggalan, dengan Van Dijk tampak menyamakan kedudukan di menit ke-38. Mohamed Salah melepaskan umpan silang dari sepak pojok ke arah belakang kotak penalti City dan bola disambut sundulan keras sang bek tengah, yang meluncur ke sudut kanan bawah gawang. Kapten Liverpool itu berlari ke bendera sudut untuk merayakannya, yakin ia telah menyamakan kedudukan.

Namun, VAR segera turun tangan dan merusak sorak-sorai fans Liverpool. Andy Robertson, yang berdiri tiga yard dalam posisi offside, menunduk di bawah jalur bola, tetapi wasit menilainya mengganggu permainan. Itu adalah keputusan kontroversial, mengingat Donnarumma telah melihat arah bola dan Robertson tidak menghalangi pandangannya.

Fans Liverpool dan Slot jelas sedikit kesal.