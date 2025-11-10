Getty Images Sport
Bos Liverpool Arne Slot Geram Gol Virgil Van Dijk Dianulir Lawan Man City: 'Itu Keputusan Salah!'
Sundulan Van Dijk Dianulir VAR
Liverpool tertinggal oleh gol pembuka Erling Haaland, setelah penyerang Norwegia itu sebelumnya gagal mengeksekusi penalti yang diselamatkan Giorgi Mamardashvili. Sundulan 'loop' sang striker melambung melewati kiper Georgia itu dan memberi tuan rumah keunggulan yang layak.
The Reds merespons ketertinggalan, dengan Van Dijk tampak menyamakan kedudukan di menit ke-38. Mohamed Salah melepaskan umpan silang dari sepak pojok ke arah belakang kotak penalti City dan bola disambut sundulan keras sang bek tengah, yang meluncur ke sudut kanan bawah gawang. Kapten Liverpool itu berlari ke bendera sudut untuk merayakannya, yakin ia telah menyamakan kedudukan.
Namun, VAR segera turun tangan dan merusak sorak-sorai fans Liverpool. Andy Robertson, yang berdiri tiga yard dalam posisi offside, menunduk di bawah jalur bola, tetapi wasit menilainya mengganggu permainan. Itu adalah keputusan kontroversial, mengingat Donnarumma telah melihat arah bola dan Robertson tidak menghalangi pandangannya.
Fans Liverpool dan Slot jelas sedikit kesal.
Slot Mengkritik Keras Keputusan Wasit
Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Slot berkata: “Saya pikir jelas dan nyata bahwa keputusan yang salah telah dibuat, setidaknya menurut saya. Karena dia [Robertson] sama sekali tidak mengganggu apa yang bisa dilakukan kiper."
“Segera setelah pertandingan, seseorang menunjukkan kepada saya gol yang disahkan wasit yang sama untuk City melawan Wolves musim lalu [gol kemenangan menit akhir John Stones]. Butuh 13 detik bagi hakim garis untuk mengangkat benderanya dan mengatakan itu offside. Jadi, jelas ada komunikasi (VAR)."
“Itu [gol] bisa memengaruhi permainan secara positif bagi kami karena di babak pertama kami sangat buruk."
“Kami akan beruntung jika skor 1-0 saat turun minum, apalagi jika 1-1 atau tertinggal 2-1. Jadi itu adalah keputusan yang berpengaruh, meski bukan berarti kami pasti akan mendapat hasil di sini karena Anda tidak bisa memprediksi babak kedua.”
City Pantas Menang
Terlepas dari keputusan itu, Liverpool tidak bermain cukup baik dan jelas pantas kalah dalam bentrokan melawan rival perebutan gelar mereka. Jeremy Doku adalah pemain paling menonjol bagi tuan rumah dan The Reds kesulitan menahan pemain Belgia yang lincah itu, yang mengunci kemenangan City dengan gol ketiga.
Sebelumnya, Haaland dan Nico Gonzalez telah membuat skor menjadi 2-0, yang memicu kritik pedas dari pakar Sky Sports. Gary Neville mengklaim Liverpool "meminta untuk dikalahkan" oleh tim Pep Guardiola, dan Roy Keane menyebut performa The Reds "memalukan".
City Tegaskan Niat Mereka
City adalah tim yang menonjol, dan performa mereka menunjukkan mengapa mereka masih salah satu tim terbaik Eropa. Dengan Haaland dalam performa terbaiknya, adalah bodoh mencoret City dari perburuan gelar besar mana pun.
Berbicara setelah laga, Ruben Dias mengirimkan peringatan kepada pemuncak klasemen Arsenal dan mengklaim timnya tampil di level tertinggi. Sang bek menambahkan bahwa "ada wajah-wajah baru karena ada yang pergi, tetapi kualitasnya tetap sama, dan kami terus berusaha," yang berpotensi menjadi sindiran halus untuk The Reds.
Tim asuhan Guardiola kini hanya berjarak empat poin dari Arsenal, setelah The Gunners kehilangan dua poin krusial di akhir laga melawan Sunderland. Kemenangan ini juga menahan Liverpool di peringkat kedelapan Liga Primer, di belakang rival Manchester United dan delapan poin di belakang The Gunners di puncak.
Perjalanan Liga Primer masih panjang, tetapi Liverpool harus segera membalikkan nasib mereka.
