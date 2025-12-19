Posisi Arne Slot Di Liverpool Dijamin Aman Meski Menuai Rentetan Hasil Buruk

Selama wawancara dengan oddsboom.co.uk, Hutchison jelas bahwa kekalahan di London utara akan menyakitkan, tetapi tidak fatal bagi Slot. "Itu akan mengerikan. Sementara mereka sedang dalam performa yang baik, saya pikir mereka perlu membangunnya. Kami baru saja melihat Nottingham Forest mengalahkan Spurs akhir pekan lalu. Tottenham adalah tim yang sangat sulit untuk dipahami di bawah Thomas Frank. Rekor kandang mereka sangat buruk. Saya tidak pernah membayangkan mereka akan pergi ke Forest akhir pekan lalu. Saya tahu Forest akan terlalu kuat karena mereka seperti setumpuk kartu pada saat tertentu dalam cara mereka bermain. Begitu mereka kebobolan gol, Spurs, mereka langsung runtuh."

Mencermati performa terbaru Liverpool, Hutchison menambahkan: "Cara Liverpool bermain melawan Brighton, tetapi selama satu jam, itu adalah yang terbaik dari [Milos] Kerkez, yang terbaik dari [Hugo] Ekitike, dan juga pertandingan terbaik Florian Wirtz. Jadi saya pikir mereka akan percaya diri dalam hal itu. Jika mereka kalah, itu akan menjadi pukulan, tetapi saya tidak berpikir itu akan membuat Arne Slot berada di bawah tekanan. Jika mereka menang, mereka sedang dalam performa yang baik dan mereka bisa mencoba mendekati Villa di posisi ketiga."

Melihat lebih jauh ke depan, Hutchison juga menepis kekhawatiran akan kehancuran dramatis. "Tidak mungkin. Mereka memiliki terlalu banyak pemain bagus. Pertandingan melawan Spurs adalah satu-satunya yang berpotensi mengkhawatirkan, yang akan mereka mainkan berikutnya. Kemudian saya pikir mereka akan melawan Leeds, Wolves, dan Fulham. Itu semua adalah pertandingan yang seharusnya mereka perhitungkan dan harapkan tiga poin.

"Saya pikir tiga besar saat ini sudah pasti untuk tiga besar dan sekarang ada satu posisi yang diperebutkan untuk Liga Champions. Mungkin Liverpool akan finis di posisi Liga Europa kecuali mereka bergerak cepat."