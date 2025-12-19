AFP
Posisi Arne Slot Di Liverpool Dijamin Aman Meski Menuai Rentetan Hasil Buruk
Tekanan meningkat pada Slot seiring perjuangan Liverpool berlanjut
Liverpool menuju perjalanan sulit di Premier League ke Tottenham dengan tekanan meningkat pada Slot setelah awal kampanye yang tidak konsisten. Hasil telah berfluktuasi tajam, meninggalkan juara bertahan di luar empat besar dan mencari momentum selama periode jadwal pertandingan yang padat. Terlepas dari ketidaknyamanan seputar penampilan, tidak ada indikasi bahwa pekerjaan Slot berada dalam ancaman langsung. Secara internal, fokus tetap pada menstabilkan performa daripada bereaksi terhadap satu hasil, bahkan jika itu bisa membahayakan dalam konteks posisi liga.
Mantan gelandang West Ham, Everton, dan Skotlandia Hutchison telah memberikan pandangannya tentang situasi ini, menggambarkan kekalahan di Spurs sebagai kemunduran besar tetapi tidak akan memaksa Liverpool untuk mengambil tindakan manajerial drastis pada tahap musim ini.
Slot mengatakan bahwa kekalahan dari Tottenham tidak akan mengakhiri kariernya.
Selama wawancara dengan oddsboom.co.uk, Hutchison jelas bahwa kekalahan di London utara akan menyakitkan, tetapi tidak fatal bagi Slot. "Itu akan mengerikan. Sementara mereka sedang dalam performa yang baik, saya pikir mereka perlu membangunnya. Kami baru saja melihat Nottingham Forest mengalahkan Spurs akhir pekan lalu. Tottenham adalah tim yang sangat sulit untuk dipahami di bawah Thomas Frank. Rekor kandang mereka sangat buruk. Saya tidak pernah membayangkan mereka akan pergi ke Forest akhir pekan lalu. Saya tahu Forest akan terlalu kuat karena mereka seperti setumpuk kartu pada saat tertentu dalam cara mereka bermain. Begitu mereka kebobolan gol, Spurs, mereka langsung runtuh."
Mencermati performa terbaru Liverpool, Hutchison menambahkan: "Cara Liverpool bermain melawan Brighton, tetapi selama satu jam, itu adalah yang terbaik dari [Milos] Kerkez, yang terbaik dari [Hugo] Ekitike, dan juga pertandingan terbaik Florian Wirtz. Jadi saya pikir mereka akan percaya diri dalam hal itu. Jika mereka kalah, itu akan menjadi pukulan, tetapi saya tidak berpikir itu akan membuat Arne Slot berada di bawah tekanan. Jika mereka menang, mereka sedang dalam performa yang baik dan mereka bisa mencoba mendekati Villa di posisi ketiga."
Melihat lebih jauh ke depan, Hutchison juga menepis kekhawatiran akan kehancuran dramatis. "Tidak mungkin. Mereka memiliki terlalu banyak pemain bagus. Pertandingan melawan Spurs adalah satu-satunya yang berpotensi mengkhawatirkan, yang akan mereka mainkan berikutnya. Kemudian saya pikir mereka akan melawan Leeds, Wolves, dan Fulham. Itu semua adalah pertandingan yang seharusnya mereka perhitungkan dan harapkan tiga poin.
"Saya pikir tiga besar saat ini sudah pasti untuk tiga besar dan sekarang ada satu posisi yang diperebutkan untuk Liga Champions. Mungkin Liverpool akan finis di posisi Liga Europa kecuali mereka bergerak cepat."
Berbeda dengan dominasi musim lalu di tengah ketegangan Salah
Musim kedua Slot sangat kontras dengan musim debutnya, ketika Liverpool melaju ke gelar dengan otoritas. Harapan sangat diubah setelah kesuksesan itu, dan pria Belanda itu sejak itu menghadapi tantangan mengembangkan skuad sambil mempertahankan konsistensi.
Saat ini Liverpool berada di posisi ketujuh di klasemen Liga Premier dengan 26 poin, sama dengan Crystal Palace, Manchester United, dan Sunderland; namun, mereka sekarang tertinggal 10 poin dari pemimpin liga, Arsenal, yang memulai liga dengan kuat tetapi menunjukkan kelemahan baru-baru ini. Sementara kilasan kualitas tetap terlihat, terutama dalam penampilan individu, kohesi sering kali kurang. Situasi tidak pasti Mohamed Salah telah meningkatkan ketegangan di ruang ganti, dan penampilan di lapangan The Reds sering menunjukkan celah dalam gelombang skuad.
Fokus Liverpool beralih ke laga krusial melawan Tottenham
Fokus langsung adalah pertandingan melawan Tottenham, yang menurut Hutchison diidentifikasi sebagai rintangan jangka pendek paling sulit bagi Liverpool. Di luar itu, pertandingan mendatang melawan Leeds, Wolves, dan Fulham dipandang sebagai kesempatan untuk membangun kembali momentum dan mengumpulkan poin dengan cepat.
Slot diharapkan menggunakan pertandingan-pertandingan tersebut untuk menegaskan kendali kembali dan mendorong Liverpool menuju percakapan Liga Champions. Kegagalan untuk melakukannya akan meningkatkan pengawasan, meskipun posisinya secara resmi tetap aman.
