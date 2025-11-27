Getty Images Sport
Selesai Meeting Dengan Pemilik Liverpool, Arne Slot Buka Suara
Liverpool makin terpuruk usai dibantai PSV
Krisis Liverpool semakin dalam setelah dibantai PSV 4-1 di Liga Champions, Kamis (27/11). Hasil itu menandai periode terburuk klub dalam lebih dari tujuh dekade, ketika mereka juga menelan sembilan kekalahan dari 12 laga. Tren performa jeblok The Reds meliputi tersingkir dari Piala Liga di Anfield oleh Crystal Palace, dua kekalahan 3-0 beruntun di Liga Inggris dari Nottingham Forest dan Manchester City, hingga akhirnya dipermalukan wakil Belanda tersebut.
Fans dan pandit ramai menyoroti minimnya semangat juang tim serta rentetan kesalahan individu, serta kegagalan para pemain baru nan mahal beradaptasi. Namun Arne Slot mengungkap bahwa ia telah bertemu dengan jajaran petinggi Liverpool dan meyakini posisinya di Anfield masih aman untuk saat ini.
Slot berjanji untuk terus berjuang
Menjelang laga Liga Inggris kontra West Ham, Minggu (30/11), Slot mendapat banyak pertanyaan soal masa depannya. Pelatih asal Belanda itu mengakui sudah berbicara dengan para pemilik klub dan menegaskan ia akan terus berjuang.
Ia berbicara dalam jumpa pers pra-pertandingan: “Kami sudah melakukan pembicaraan yang sama seperti sejak saya pertama datang ke sini. Kami tetap bertarung. Kami berusaha memperbaiki diri, tapi percakapannya sama seperti satu setengah tahun terakhir."
Saat ditanya apa yang bisa ia ubah untuk menghentikan tren buruk, Slot menambahkan: “Sulit untuk dijelaskan. Wajar merefleksikan keputusan setelah pertandingan, mungkin terutama jika kalah. Pada akhirnya, ini tentang melakukan apa yang menjadi tujuan klub ini. Terus bertarung seberat apa pun situasinya."
"Akan sangat membantu kalau kami bisa memberi penghargaan pada diri sendiri saat bermain baik. Banyak fokus tertuju pada bagian di mana kami bermain buruk, padahal ada periode panjang ketika kami bermain cukup baik.”
Carragher: layak dipecat!
Legenda Liverpool Jamie Carraghe, tertangkap kamera berbicara panjang di studio siaran selama laga, menyoroti keputusan Slot yang terus memainkan Ibrahima Konate, yang bersalah atas gol ketiga PSV.
Carragher berkata: “Demi Tuhan, saya sudah muak melihatnya. Si Konate itu. Manajer layak dipecat sih karena terus-terusan memainkannya. Dia seharusnya dipecat untuk itu."
Akankah Slot melakukan perubahan?
Slot didesak untuk mencadangkan beberapa pemain yang tampil buruk, dan kembali ditanya apakah ia akan melakukan rotasi untuk laga melawan West Ham.
“Semua pemain berlatih bersama kami setiap hari dan mereka bisa membuktikan diri di situ. Ini soal mencari keseimbangan. Ada periode ketika saya kalah lalu saya membuat beberapa perubahan, dan orang-orang mengeluh karena saya terlalu banyak mengubah. Tentu saya mempertimbangkan semuanya, tapi saya tidak bisa memberi tahu apa keputusan akhirnya untuk hari Minggu,” imbuhnya.
Liverpool dan Slot diuji di London
Liverpool akan melawat ke markas West Ham, Minggu (30/11), dalam laga krusial Liga Inggris, dengan kedua tim sama-sama tengah tertekan oleh hasil buruk dan krisis cedera. The Hammers memang berada di posisi ke-17, tetapi tidak terkalahkan dalam tiga laga terakhir dan berharap dapat memanfaatkan kebobrokan The Reds akhir-akhir ini.
Sejarah berpihak pada Liverpool melawan tim London timur tersebut, dengan catatan 86 kemenangan dari 153 pertemuan. Mereka tetap difavoritkan meski sedang labil. Slot mengakui laga ini bakal menantang: “West Ham tim yang sulit dikalahkan saat ini. Kami harus benar-benar siap untuk tantangan besar.”
