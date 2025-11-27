Menjelang laga Liga Inggris kontra West Ham, Minggu (30/11), Slot mendapat banyak pertanyaan soal masa depannya. Pelatih asal Belanda itu mengakui sudah berbicara dengan para pemilik klub dan menegaskan ia akan terus berjuang.

Ia berbicara dalam jumpa pers pra-pertandingan: “Kami sudah melakukan pembicaraan yang sama seperti sejak saya pertama datang ke sini. Kami tetap bertarung. Kami berusaha memperbaiki diri, tapi percakapannya sama seperti satu setengah tahun terakhir."

Saat ditanya apa yang bisa ia ubah untuk menghentikan tren buruk, Slot menambahkan: “Sulit untuk dijelaskan. Wajar merefleksikan keputusan setelah pertandingan, mungkin terutama jika kalah. Pada akhirnya, ini tentang melakukan apa yang menjadi tujuan klub ini. Terus bertarung seberat apa pun situasinya."

"Akan sangat membantu kalau kami bisa memberi penghargaan pada diri sendiri saat bermain baik. Banyak fokus tertuju pada bagian di mana kami bermain buruk, padahal ada periode panjang ketika kami bermain cukup baik.”