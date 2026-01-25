Getty/GOAL
Arne Slot DIPECAT?! Liverpool Sudah Telepon Xabi Alonso Terkait Posisi Manajer
Liverpool ambles meski belanja gila-gilaan
Sorotan terhadap Arne Slot kian tajam setelah Liverpool menelan kekalahan dramatis 3-2 dari Bournemouth di Liga Inggris, Minggu (25/1) dini hari WIB. Hasil tersebut menjadi kekalahan ketujuh sang juara bertahan dalam upaya mempertahankan gelar domestik yang sejauh ini jauh dari kata meyakinkan.
Slot memang membawa The Reds menjuarai Liga Inggris dengan dominan pada musim debutnya menggantikan Jurgen Klopp. Namun musim ini ceritanya berbeda. Liverpool kesulitan menampilkan performa terbaik, meski sudah menggelontorkan dana gila-gilaan dan memecahkan rekor transfer Britania dua kali, dengan hasil di lapangan yang belum sepadan.
Liverpool kontak Alonso, kapan bisa ke Anfield?
Menurut laporan media Spanyol, AS, Liverpool mulai menyiapkan rencana darurat terkait posisi manajer. Mereka mengkalim bahwa The Reds sudah melakukan kontak “pertama” dengan Xabi Alonso, tak lama setelah ia meninggalkan Bernabeu. Di Real Madrid, Alonso dikabarkan mengalami hubungan yang kurang harmonis dengan sejumlah pemain bintang seperti Vinicius Junior dan Jude Bellingham.
Meski hanya bertahan 34 pertandingan bersama Real Madrid, reputasi Alonso tetap tinggi berkat kesuksesannya membawa Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga tanpa terkalahkan. Ia juga dikenang dengan penuh nostalgia oleh publik Anfield berkat jasanya saat masih aktif sebagai pemain. Pada 2024 lalu, namanya sempat dikaitkan dengan kursi pelatih Liverpool saat Klopp mengumumkan rencana hengkang.
Saat itu Alonso merasa “belum saatnya” untuk meninggalkan Leverkusen, tapi kini ia menunggu tawaran yang menarik. AS menyebut pelatih berusia 44 tahun tersebut tengah menjalani “istirahat aktif” dan “tahu dirinya akan disambut hangat kembali di Anfield”.
Liverpool diklaim akan “mengandalkannya dalam waktu dekat, atau bahkan musim 2026/27”. Alonso dan perwakilannya pun membuka diri terhadap komunikasi dari Inggris, dengan sang pelatih disebut “bertekad” kembali ke Merseyside suatu hari nanti.
Slot tertawa tanggapi isu Alonso
Manajemen Liverpool dikabarkan telah “menjamin” Slot akan menyelesaikan musim ini. Merka tidak berencana mengikuti langkah Chelsea dan Manchester United yang melakukan pergantian pelatih di tengah musim, dengan Enzo Maresca dan Ruben Amorim sama-sama sudah dipecat dari jabatan mereka.
The Reds disebut tengah berusaha “mengantisipasi apa yang mungkin terjadi” dan memastikan apakah mereka bisa mengandalkan Alonso. Diskusi dengan pihak Alonso dinilai “positif” dan memberikan “kelegaan” bagi Liverpool. Alonso pun diklaim siap jika sewaktu-waktu mendapat panggilan darurat.
Namun Slot memilih santai menanggapi rumor tersebut. Menjelang kemenangan Liverpool atas Marseille di Liga Champions, ia berkata: “Ya, dia menelepon saya dan bilang, ‘Bagaimana pendapatmu soal tim, karena saya akan mengambil alih jabatanmu dalam enam bulan, bisa jelaskan sedikit?’ Atau mungkin lebih cepat. Mungkin besok!"
"Tidak, tidak, tidak. Itu salah satu pertanyaan paling aneh yang pernah saya dapatkan. Harus bilang apa ya? Saya sudah bekerja di sini lebih dari satu setengah tahun dan saya sangat menikmati pekerjaan ini. Kami juara Liga Inggris musim lalu, musim ini lebih sulit, itu jelas. Jadi apa lagi yang perlu dikatakan?”
Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, juga menilai rumor tersebut berlebihan. “Pertanyaan itu tidak sopan,” ujarnya. “Kritik memang wajar jika melihat performa kami musim ini dibandingkan musim lalu. Ini periode yang sulit bagi pemain dan pelatih, tapi dia menanganinya dengan baik.”
Agenda Liverpool dan Slot berikutnya
Slot akan tetap berada di pinggir lapangan saat Liverpool kembali beraksi melawan Qarabag, Kamis (29/1) mendatang. The Reds membidik tiket otomatis ke babak 16 besar Liga Champions, sembari tetap menjaga peluang meraih trofi Piala FA pada musim 2025/26.
