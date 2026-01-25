Arne Slot DIPECAT?! Liverpool Sudah Telepon Xabi Alonso Terkait Posisi Manajer

Manajemen Liverpool dikabarkan telah “menjamin” Slot akan menyelesaikan musim ini. Merka tidak berencana mengikuti langkah Chelsea dan Manchester United yang melakukan pergantian pelatih di tengah musim, dengan Enzo Maresca dan Ruben Amorim sama-sama sudah dipecat dari jabatan mereka.

The Reds disebut tengah berusaha “mengantisipasi apa yang mungkin terjadi” dan memastikan apakah mereka bisa mengandalkan Alonso. Diskusi dengan pihak Alonso dinilai “positif” dan memberikan “kelegaan” bagi Liverpool. Alonso pun diklaim siap jika sewaktu-waktu mendapat panggilan darurat.

Namun Slot memilih santai menanggapi rumor tersebut. Menjelang kemenangan Liverpool atas Marseille di Liga Champions, ia berkata: “Ya, dia menelepon saya dan bilang, ‘Bagaimana pendapatmu soal tim, karena saya akan mengambil alih jabatanmu dalam enam bulan, bisa jelaskan sedikit?’ Atau mungkin lebih cepat. Mungkin besok!"

"Tidak, tidak, tidak. Itu salah satu pertanyaan paling aneh yang pernah saya dapatkan. Harus bilang apa ya? Saya sudah bekerja di sini lebih dari satu setengah tahun dan saya sangat menikmati pekerjaan ini. Kami juara Liga Inggris musim lalu, musim ini lebih sulit, itu jelas. Jadi apa lagi yang perlu dikatakan?”

Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, juga menilai rumor tersebut berlebihan. “Pertanyaan itu tidak sopan,” ujarnya. “Kritik memang wajar jika melihat performa kami musim ini dibandingkan musim lalu. Ini periode yang sulit bagi pemain dan pelatih, tapi dia menanganinya dengan baik.”