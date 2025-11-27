Getty Images
Liverpool Kalah Terus, Arne Slot: Kok Bisa Ya, Saya Juga Bingung...
Liverpool kian terpuruk
Kekalahan Liverpool di tangan Nottingham Forest pada laga Liga Inggris membuat Arne Slot semakin disorot, dan kini peluang The Reds mempertahankan gelar praktis terkubur hanya dalam 12 pertandingan musim ini. Padahal, Liverpool baru saja belanja gila-gilaan sampai dua kali memecahkan rekor transfer Inggris musim panas kemarin, dengan mendatangkan nama-nama seperti Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, dan Jeremie Frimpong. Namun hasil di lapangan belum mencerminkan investasi tersebut, dengan Slot baru mengemas 10 kemenangan sepanjang musim 2025/26 ini.
Slot bingung dengan anjloknya performa Liverpool
Menjelang laga kontra PSV, Slot mengaku bingung dengan penurunan drastis tim asuhannya, namun menegaskan bahwa performa di Liga Champions seharusnya menjadi konteks penting. Liverpool menang atas Real Madrid, Atletico Madrid, dan Eintracht Frankfurt, menunjukkan bahwa masih kualitas tetap ada.
Pelatih asal Belanda itu berkata kepada TNT Sports: "Saya juga, seperti banyak orang, hampir bingung. Bagaimana mungkin dengan kualitas sebesar ini saya belum bisa menemukan cara membawa tim menang? Tapi itu juga tidak sepenuhnya benar, karena orang bisa bilang kami menang dua dari empat laga terakhir. Kami menang tiga dari empat pertandingan Liga Champions. Tapi jelas kami sudah kalah terlalu banyak."
Slot puji rekrutan baru Liverpool
Salah satu masalah Liverpool musim ini adalah pemain yang dibeli dengan harga mahal seperti Isak, Wirtz, dan Kerkez belum memberikan dampak yang besar. Namun, Slot memasang badan untuk pemain-pemain barunya dan mengatakan mereka adalah pembelian hebat oleh klub.
"Semua orang terkejut, termasuk saya. Ketika Anda menjuarai liga, tentu ada perubahan, tapi kami juga membuat perubahan yang menurut kami akan membawa manfaat. [Kami] membuat beberapa pembelian hebat. Para pemain yang bertahan juga tetap penting. Karena itu, Anda tidak mengira kami akan terjebak dalam rentetan hasil seperti yang kami alami. Bahkan jika kami tak membeli pemain baru atau semua pemain pergi, Liverpool tidak seharusnya kalah enam kali dalam tujuh laga Liga Inggris."
"Tidak pernah ada cukup alasan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Itu yang membuatnya sulit, karena saya tipe orang yang suka menjelaskan segala hal. Kalau bisa menjelaskan sesuatu, Anda bisa menemukan solusinya."
Bocornya pertahanan Liverpool
Slot juga memaparkan apa yang perlu dilakukan Liverpool untuk bangkit: "Saya rasa ini bukan waktunya belajar dari masa lalu, melainkan melihat ke depan. Saya ingin tim yang melakukan semua hal yang kami lakukan musim lalu. Banyak yang masih mirip, tapi ada satu-dua detail kecil dan detail itu yang merugikan kami besar-besaran. Salah satu detail tersebut adalah bahwa hingga titik ini di musim lalu, kami belum kebobolan satu pun dari bola mati; sekarang kami sudah kebobolan sembilan [di Liga Inggris]. Secara umum kami tetap menguasai bola, tetap menciptakan cukup banyak peluang, tapi juga, dan saya bertanggung jawab untuk itu, kebobolan terlalu banyak. Rasanya kami dekat dengan hasil yang berbeda, tapi melakukan hal-hal sederhana ternyata lebih sulit dari dugaan saya."
Ternyata ambyar juga di Eropa!
Liverpool gagal kembali ke jalur kemenangan, Kamis (27/11) dini hari WIB, ketika menjamu pemuncak Eredivisie, PSV, di Liga Champions. Setelah kalah 3-2 dari mereka musim lalu, The Reds kembali dihajar namun dengan skor yang lebih telak 4-1. Hasil memalukan ini praktis mementahkan pembelaan Slot terkait performa mereka di Eropa.
Slot mengakui kekalahan itu sangat menyakitkan. Ia berkata: "Saya ingin melihat sisi positif tentang para pemain setelah kami tertinggal 1-0. Kami kembali ke permainan dan punya peluang untuk unggul 2-1. Pada babak pertama, saya rasa tak ada yang menduga kami akan kalah 4-1. Setelah tertinggal 2-1, kami punya peluang untuk menyamakan kedudukan, lalu malah kebobolan lagi. Sulit diterima. Satu-satunya jalan adalah menghadapi situasi ini dan bekerja keras."
