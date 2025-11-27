Liverpool Kalah Terus, Arne Slot: Kok Bisa Ya, Saya Juga Bingung...

Salah satu masalah Liverpool musim ini adalah pemain yang dibeli dengan harga mahal seperti Isak, Wirtz, dan Kerkez belum memberikan dampak yang besar. Namun, Slot memasang badan untuk pemain-pemain barunya dan mengatakan mereka adalah pembelian hebat oleh klub.

"Semua orang terkejut, termasuk saya. Ketika Anda menjuarai liga, tentu ada perubahan, tapi kami juga membuat perubahan yang menurut kami akan membawa manfaat. [Kami] membuat beberapa pembelian hebat. Para pemain yang bertahan juga tetap penting. Karena itu, Anda tidak mengira kami akan terjebak dalam rentetan hasil seperti yang kami alami. Bahkan jika kami tak membeli pemain baru atau semua pemain pergi, Liverpool tidak seharusnya kalah enam kali dalam tujuh laga Liga Inggris."

"Tidak pernah ada cukup alasan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Itu yang membuatnya sulit, karena saya tipe orang yang suka menjelaskan segala hal. Kalau bisa menjelaskan sesuatu, Anda bisa menemukan solusinya."