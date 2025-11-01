Getty Images
Arne Slot Klarifikasi Keluhannya Soal Kedalaman Skuad Liverpool Meski Telah Habiskan £450 Juta Di Musim Panas, Imbas Performa Merosot Belakangan
Performa buruk Liverpool terus berlanjut
Setelah memenangkan tujuh pertandingan berturut-turut di semua kompetisi, The Reds kini telah kalah enam dari tujuh pertandingan terakhir mereka, termasuk empat kekalahan liga berturut-turut. Kemenangan 5-1 di Eintracht Frankfurt adalah satu-satunya kemenangan Liverpool dalam rentetan performa suram tersebut. Dan situasinya tidak menjadi lebih mudah bagi Slot dan Liverpool, yang akan menghadapi Aston Villa pada Sabtu malam.
Sang juara bertahan kemudian menyambut Real Madrid di Liga Champions minggu depan, dengan reuni Trent Alexander-Arnold di depan mata. The Reds melakukan perjalanan ke rival Manchester City dalam pertandingan terakhir mereka sebelum jeda internasional November saat Liverpool berusaha menyelamatkan musim mereka yang kurang memuaskan. Rangkaian empat kekalahan berturut-turut di Liga Premier membuat tim Slot kini tujuh poin di belakang pemimpin klasemen Arsenal dan berada di belakang rival Manchester United setelah sembilan pertandingan pembukaan.
Slot mengubah penilaian skuad
Setelah melakukan banyak rotasi skuatnya selama kekalahan dalam pertandingan Carabao Cup melawan Palace pada pertengahan minggu, pelatih Belanda tersebut mengklaim bahwa dia terpaksa menggunakan pemain muda untuk menjaga pemain senior pilihan pertama agar terhindar dari cedera saat dia mengatakan kepada Sky Sports: "Semua orang bisa memiliki pendapat mereka tentang hal itu, tetapi dengan skuat yang kami miliki - mungkin 15, 16 pemain tim utama tersedia - ini adalah pilihan yang saya buat. Ini bukan standar Liverpool untuk kalah lima dari enam, atau enam dari tujuh. Terakhir kali kami bermain melawan Southampton di sini di Piala Liga, Giovanni Leoni cedera, dan kami tidak memiliki skuat sebesar yang orang-orang mungkin katakan, karena ada begitu banyak fokus pada jumlah uang yang kami habiskan [di musim panas].
"Orang-orang tiba-tiba berpikir kami memiliki 25 pemain yang tersedia, tetapi kami sebagian besar memiliki 20 pemain kemudian kami memiliki empat cedera. Saya hanya memiliki satu bek kanan, Conor Bradley, sebagai contoh, dan setiap kali saya harus memainkannya dua kali dalam tiga hari atau tiga kali dalam tujuh hari [musim lalu], itu mengarah pada dia... bahwa saya harus menariknya keluar dengan cedera hamstring atau sesuatu yang lain. Apakah Anda bersedia mengambil risiko tersebut dengan minggu besar yang akan datang? Terakhir kali saya memainkan seorang pemain yang tidak sepenuhnya siap - kami pikir dia siap, tetapi itu adalah pertama kalinya - Alexander Isak, dia mengalami cedera."
Namun, dalam pernyataan terbarunya, Slot menyebutkan: "Kami tidak kehilangan apa-apa. Saya sepenuhnya senang dengan tim dan dengan semua kualitas yang kami miliki."
Akankah Liverpool memecat Slot?
Meskipun dalam performa yang buruk, tampaknya kecil kemungkinan bahwa The Reds akan berpisah dengan pelatih kepala mereka karena petinggi mereka memiliki "kepercayaan penuh" pada Slot dan mereka percaya bahwa dia akan segera membalikkan keadaan, menurut Fabrizio Romano. Penulis sepak bola utama BBC Sport, Phil McNulty, juga menyatakan bahwa tidak ada "peluang" Slot akan kehilangan pekerjaannya di Anfield dalam waktu dekat.
Slot menanggapi pembicaraan pemecatan
Slot juga telah membahas tentang pembicaraan pemecatan saat ia mengklaim bahwa ia tidak khawatir akan dipecat dan bahwa ia merasa didukung di klub Merseyside. "[Saya merasa didukung] tidak hanya dalam periode ini tetapi juga ketika segalanya berjalan baik," katanya. "Saya sangat percaya bahwa semua skuad yang saya miliki terdiri dari 20-21 pemain yang dapat bermain karena jika Anda memiliki terlalu banyak, sudah menjadi kesulitan untuk membuat skuad. Namun kemudian Anda harus menjaga mereka tetap bugar."
The Reds selanjutnya akan menghadapi Aston Villa di Anfield pada Sabtu malam.
