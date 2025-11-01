Arne Slot Klarifikasi Keluhannya Soal Kedalaman Skuad Liverpool Meski Telah Habiskan £450 Juta Di Musim Panas, Imbas Performa Merosot Belakangan

Setelah melakukan banyak rotasi skuatnya selama kekalahan dalam pertandingan Carabao Cup melawan Palace pada pertengahan minggu, pelatih Belanda tersebut mengklaim bahwa dia terpaksa menggunakan pemain muda untuk menjaga pemain senior pilihan pertama agar terhindar dari cedera saat dia mengatakan kepada Sky Sports: "Semua orang bisa memiliki pendapat mereka tentang hal itu, tetapi dengan skuat yang kami miliki - mungkin 15, 16 pemain tim utama tersedia - ini adalah pilihan yang saya buat. Ini bukan standar Liverpool untuk kalah lima dari enam, atau enam dari tujuh. Terakhir kali kami bermain melawan Southampton di sini di Piala Liga, Giovanni Leoni cedera, dan kami tidak memiliki skuat sebesar yang orang-orang mungkin katakan, karena ada begitu banyak fokus pada jumlah uang yang kami habiskan [di musim panas].

"Orang-orang tiba-tiba berpikir kami memiliki 25 pemain yang tersedia, tetapi kami sebagian besar memiliki 20 pemain kemudian kami memiliki empat cedera. Saya hanya memiliki satu bek kanan, Conor Bradley, sebagai contoh, dan setiap kali saya harus memainkannya dua kali dalam tiga hari atau tiga kali dalam tujuh hari [musim lalu], itu mengarah pada dia... bahwa saya harus menariknya keluar dengan cedera hamstring atau sesuatu yang lain. Apakah Anda bersedia mengambil risiko tersebut dengan minggu besar yang akan datang? Terakhir kali saya memainkan seorang pemain yang tidak sepenuhnya siap - kami pikir dia siap, tetapi itu adalah pertama kalinya - Alexander Isak, dia mengalami cedera."

Namun, dalam pernyataan terbarunya, Slot menyebutkan: "Kami tidak kehilangan apa-apa. Saya sepenuhnya senang dengan tim dan dengan semua kualitas yang kami miliki."