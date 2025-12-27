AFP
Peringatan Untuk Para Rival Premier League: Florian Wirtz Bakal Cetak Lebih Banyak Gol Untuk Liverpool Setelah 'Pecah Telur'!
Gol cepat membantu Liverpool melewati Wolves yang belum pernah menang di Anfield
Setelah merangkai lima pertandingan tanpa kekalahan di liga yang termasuk kemenangan berturut-turut atas Brighton and Hove Albion dan Tottenham Hotspur, Liverpool tahu mereka memiliki kesempatan untuk menyalip Chelsea dan masuk ke empat besar dengan meraih tiga poin penuh di kandang sendiri.
Namun, saat tim Slot berhadapan dengan Wolves yang sedang terpuruk dan belum memenangkan pertandingan dalam 17 pertandingan liga sebelumnya, tim tamu Rob Edwards terbukti menjadi lawan yang sulit dipecahkan saat pertandingan tersebut terancam tetap tanpa gol menjelang jeda.
Namun dalam serangan akhir babak pertama, Liverpool mampu mematahkan perlawanan keras Wolves ketika Ryan Gravenberch menyambut umpan balik Jeremie Frimpong, sebelum menembakkan bola melewati kiper Jose Sa untuk gol pertamanya sejak kemenangan derby bulan September atas Everton.
Dan juara bertahan tersebut unggul dua gol hanya 60 detik kemudian ketika Hugo Ekitike melaju ke depan dalam sebuah lari solo yang hebat, sebelum penyerang yang sedang berada dalam performa baik tersebut memberikan umpan kepada Wirtz yang dengan tenang memasukkan bola ke gawang dalam momen yang sangat dinantikan oleh dia dan semua orang yang terkait dengan Liverpool.
Wirtz didukung untuk pencatatan assist liga pertama dan mencetak gol perdana
Setelah memulai dengan mengecewakan setelah kepindahannya dengan nilai besar dari klub Bundesliga Bayer Leverkusen musim panas lalu, Wirtz mungkin akhirnya telah mencapai titik balik untuk Liverpool.
Sebelum mengakhiri kekeringan golnya melawan Wolves, pemain berusia 22 tahun ini mencatatkan assist liga pertamanya dalam kemenangan 2-1 yang menegangkan di Tottenham pada 20 Desember, memberikan umpan kepada Alexander Isak meskipun penyerang Swedia tersebut mengalami patah kaki ketika membuka skor di London utara.
Itulah pandangan yang juga dimiliki oleh pelatih kepala Liverpool, Slot, yang percaya bahwa gol akan mulai mengalir dari Wirtz menjelang pertandingan liga mendatang melawan Leeds United, Fulham, dan pemimpin klasemen Arsenal, dalam periode delapan hari yang menguji di awal Januari.
Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan melawan Wolves, Slot berkata: "Tim telah melihat betapa banyak yang telah dia (Wirtz) lakukan untuk kami, menciptakan peluang dan hampir mencetak gol. Dia akan terus mencetak lebih banyak gol untuk kami. Saya pikir Florian melakukan lebih dari sekadar mencetak gol hari ini."
Sang bintang Jerman menegaskan dia selalu 'yakin' bahwa dia akan memecahkan kebuntuannya.
Mengekspresikan kegembiraannya setelah akhirnya mencetak gol untuk Liverpool, Wirtz juga mengatakan kepada Sky Sports: "Rasanya sangat menyenangkan di lapangan dengan para penggemar di sekitar. Saya sangat senang dan masih demikian. Saya percaya bahwa suatu hari saya akan mencetak gol. Saya ingin mulai lebih awal mencetak gol dan memberikan assist, tetapi seperti inilah keadaannya dan saya harus menerimanya. Saya hanya tahu bahwa itu akan datang dan saya mencoba untuk terus seperti itu. Kami bermain dengan sangat baik di babak pertama. Kami kehilangan permainan dan berhasil mendapatkannya kembali. Semua orang bekerja keras. Di 20 menit terakhir, kami membuatnya sedikit sulit. Saya tidak bisa menjelaskan mengapa. Kami harus mengubah itu. Itulah cara kami ingin melakukannya. Kami ingin berada di sana dan berada di puncak klasemen. Ini bukan awal yang mudah bagi kami, tetapi kami melakukan yang lebih baik dan mendapatkan poin."
Slot memuji tribut 'khusus' kepada mendiang penyerang Liverpool Jota sebelum pertandingan dimulai
Dalam penghormatan yang indah sebelum pertandingan dimulai, putra Diogo Jota, Dinis dan Duarte, menemani maskot hari pertandingan dalam pertemuan pertama antara Liverpool dan Wolves setelah kematian tragis sang penyerang dalam kecelakaan mobil di Spanyol pada bulan Juli.
Pemain internasional Portugal tersebut mencetak 44 gol dalam 131 penampilan di semua kompetisi untuk Wolves, sebelum bergabung dengan Liverpool pada September 2020, memenangkan tiga penghargaan utama di Anfield.
Ditanya tentang penghormatan emosional untuk Jota, Slot mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: "Sulit tetapi juga istimewa dan indah. Saya pikir, sekali lagi, dunia sepak bola kembali menunjukkan bagaimana bertindak dalam momen seperti ini.
"Para penggemar kami sangat luar biasa sejak tragedi ini terjadi hingga hari ini. Setiap momen, mereka melakukan apa yang Anda harapkan untuk mengenangnya. Tapi hari ini, sekali lagi, penggemar tandang menunjukkan bahwa ini bukan hanya tentang penggemar kami, tetapi juga tentang penggemar tim lain. Jadi, [pada] menit ke-18 mereka mulai menyanyi untuk Diogo, para penggemar Wolves, dan penggemar kami bertepuk tangan. Dan pada menit ke-20, kebalikannya terjadi.
"Kalian tahu dan saya sudah mengetahuinya selama satu setengah tahun ini betapa istimewanya penggemar Inggris, dan saya pikir hari ini kami telah menunjukkan kepada dunia luar, kepada seluruh dunia, bahwa bukan hanya para pemain yang membuat liga ini istimewa tetapi tentu saja juga para penggemar."
