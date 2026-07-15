Argentina vs Inggris: Pertarungan di Seluruh Lapangan

Lionel Messi, kapten timnas Argentina, bersiap untuk menjalani pertandingan internasional pertamanya melawan timnas Inggris, meskipun ia telah tampil dalam lebih dari 200 pertandingan bersama "para penari tango".

Menghadapi Messi menjadi salah satu tantangan terbesar bagi timnas Inggris, mengingat kebebasannya bergerak antara lini tengah dan sayap kanan serta kemampuannya memanfaatkan ruang kosong dan menciptakan perbedaan pada momen-momen krusial, menurut analisis surat kabar Buenos Aires Times.

Mika Richards, mantan bek Inggris dan analis di British Broadcasting Corporation (BBC), mengatakan: “Tidak mungkin mengawasi Messi secara satu lawan satu, karena ia jarang mundur ke belakang, dan selalu menemukan ruang yang seharusnya tidak ada. Ia memiliki kesadaran luar biasa terhadap ruang, dan muncul pada saat yang tepat.”

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