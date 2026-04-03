Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA Sports

أربيلوا: Spanyol tidak rasis.. dan menyingkirkan Mbappé adalah “keputusan yang sudah jelas”

Pelatih Spanyol memperingatkan tentang pertandingan-pertandingan setelah jeda internasional

Pelatih Real Madrid, Álvaro Arbeloa, membela Spanyol setelah adanya tuduhan rasisme terkait nyanyian yang dilantunkan para suporter terhadap Islam dalam laga uji coba Mesir, sekaligus berbicara tentang keputusannya mencoret Kylian Mbappé dari susunan pemain untuk Derby Madrid sebelum jeda internasional.

Real Madrid bersiap menghadapi Real Mallorca di kandang lawan besok, Sabtu, di Liga Spanyol, dengan target memangkas jarak dengan pemuncak klasemen Barcelona menjadi satu poin, sebelum Barça pada malam hari yang sama bertemu Atlético Madrid dalam pertandingan besar.

Arbeloa menggelar konferensi pers pada Jumat pagi ini untuk membahas pertandingan melawan Mallorca, pandangannya terhadap tim dalam dua bulan terakhir musim ini, serta membahas Kylian Mbappé, kondisi Bellingham, dan pemain lainnya.

  • 9 pertandingan final

    Arbeloa mengatakan dalam konferensi pers, “Semua pemain internasional kembali dalam kondisi sehat, dan itu adalah tujuan utama. Jeda ini sangat positif bagi sebagian besar dari mereka, terutama karena mereka mendapatkan menit bermain.”

    Ia menambahkan, “Kami sekarang sepenuhnya menyadari sulitnya pertandingan besok, karena Mallorca membutuhkan poin sama seperti kami. Kami siap. Bermain tandang setelah jeda tidak pernah mudah. Tersisa 9 laga final, dan besok adalah yang pertama.”

    Ketika ditanya apakah ia memantau performa semua pemain internasional selama jeda, ia berkata, “Kami tentu harus memantau semua orang. Saya telah berkomunikasi dengan beberapa dari mereka, dan saya memberi selamat kepada Arda Güler. Saya tahu apa arti Piala Dunia baginya, dan juga bagi negaranya. Saya sangat senang, dan senang melihatnya bahagia.”

    Terkait apakah ia mempertimbangkan melakukan perubahan pada susunan pemain untuk pertandingan besok, ia menjelaskan, “Saya memikirkan untuk menurunkan tim terbaik yang memungkinkan untuk memenangkan pertandingan. Kami punya 3 pertandingan dalam enam hari, semuanya berlevel tinggi, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Dan besok saya akan menurunkan susunan terbaik yang memungkinkan. Namun, seperti yang selalu saya katakan: kami akan membutuhkan semua orang, dan itulah yang telah dibuktikan oleh pertandingan-pertandingan.”

  • Bellingham dan Mbappé

    Terkait apakah ia terkejut dengan situasi Jude Bellingham, pemain tim, ia berkata, “Kondisinya agak khusus, karena ia bermain beberapa menit melawan Atletico, tetapi (Thomas) Tuchel memutuskan untuk tidak memainkannya sekarang. Mereka tidak ingin mengambil risiko. Jude cukup cerdas untuk menjalani latihan yang baik, dan ia siap membantu besok. Kami perlu memulihkan ritme kompetisinya secara bertahap.”

    Terkait apakah ada rencana agar Bellingham bermain bersama Inggris, ia menambahkan, “Saya tidak punya rencana apa pun, karena itu keputusan pelatih di tiap tim nasional. Tetapi tidak ada masalah bila ia tidak bermain, dan juga tidak akan menjadi masalah bila ia bermain. Saya senang ia kembali, dan kami akan memulihkannya secara bertahap.”

    Mengenai kontroversi terkait pemeriksaan klub pada lutut Mbappe yang salah, Arbeloa berkomentar, “Apa yang dikatakan Kylian dalam beberapa hari terakhir sudah jelas: informasi itu sama sekali tidak benar. Sudah waktunya berhenti membahas lututnya dan fokus pada gol-golnya, serta agar ia kembali ke level yang pernah ia tunjukkan sebelumnya.”

    Terkait pernyataan Mbappe bahwa ia adalah pemain yang melakukan tugas defensif lebih sedikit dibanding yang lain di tim, sang pelatih menjawab, “Kylian memiliki semangat komitmen yang besar, dan ia tahu persis apa yang saya minta darinya. Begitu juga dengan Vinicius. Para penyerang memang bertahan lebih sedikit daripada para bek, dan mereka juga lebih banyak menyerang. Namun kami membutuhkan tim yang berkomitmen setiap hari, semua 25 pemain. Pada fase ini, kami harus mengakhiri pertandingan tanpa menyisakan upaya apa pun, dan setelah itu tipe pemain seperti ini akan membuat perbedaan dengan bakat mereka.”

    Terkait apakah Mbappe merasa kecewa karena duduk di bangku cadangan pada laga derbi Madrid sebelum jeda internasional, Arbeloa berkomentar, “Tidak, sama sekali tidak. Selalu ada hubungan komunikasi langsung di antara kami. Kami membicarakan sebagian besar hal. Dan keputusan saya soal susunan pemain adalah keputusan yang jelas.”

  • Bermain setelah jeda internasional itu rumit

    Mengenai situasi Éder Militão, Arbeloa berkata, "Dia akan kembali. Saat berada dalam kondisi 100%, dia mungkin bek tengah terbaik di dunia. Saya belum sempat melatihnya, tetapi dia bek yang luar biasa. Berkat kemampuan dan karakter kepemimpinannya, dia akan sangat membantu kami. Dia pemain pembeda, dan kami sangat senang dengan kembalinya dia".

    Arbeloa mendapat pertanyaan tentang apakah dia merasa pantas untuk tetap menjadi pelatih musim depan, terlepas dari apa yang terjadi dalam dua bulan ke depan, lalu menjawab, "Itu tidak saya pikirkan. Saya akan berada di sini sampai hari terakhir, seperti yang selalu saya katakan. Saya ingin membantu tim ini terus memenangkan gelar… siapa pun yang duduk di bangku ini. Itulah satu-satunya hal yang penting".

    Tentang pandangannya terhadap situasi tim dalam dua bulan terakhir musim ini, dia berkata, "Kami berada di tempat yang kami inginkan: bersaing untuk liga dan Liga Champions. Tetapi saat ini, kami harus memikirkan Mallorca. Kami memainkan setiap pertandingan seolah-olah itu final, dan tidak ada ruang untuk kesalahan".

    Dia melanjutkan, "Pertandingan melawan Mallorca sangat sulit, dan saya sudah membunyikan 714 alarm, karena kondisi, karena lawan, dan karena bermain setelah jeda selalu rumit. Tetapi saya percaya pada tim, dari latihan. Saya melihat mereka termotivasi dan fokus untuk berjuang demi segalanya. Kami tahu itu tidak akan mudah, tetapi kami Real Madrid, dan kami harus membuktikannya di setiap pertandingan. Karena ketika musim semi datang, klub ini selalu menampilkan yang terbaik".

  • Spanyol tidak rasis

    Terkait komentarnya atas insiden yang disayangkan yang terjadi dalam pertandingan persahabatan Spanyol dan Mesir, Arbeloa menjawab, "Saya pikir Spanyol bukan negara rasis".

    Ia menambahkan, "Jika memang demikian, pasti akan ada masalah setiap akhir pekan. Beberapa perilaku harus diberantas, dan itu hal-hal yang tidak bisa saya ubah sendirian. Namun saya akan terus membela prinsip ini".

    Ia melanjutkan, "Spanyol harus terus memerangi tindakan-tindakan seperti ini, tetapi ini negara yang besar dan sangat toleran. Tidak seharusnya digeneralisasi, namun harus terus melanjutkan perjuangan yang sama dengan kekuatan yang sama".

  • Vinicius

    Arbeloa ditanya tentang rencana yang paling tepat untuk Brahim Díaz, ia berkata, "Terus bermain. Ia sempat melewati masa sulit, tetapi berhasil mengatasinya dan membuktikan kualitas pemain seperti dirinya. Kami punya tim yang luar biasa, dan kami akan membutuhkan semua orang".

    Mengenai Vinícius Júnior, ia berkata, "Baik, baik. Jelas Carletto (Carlo Ancelotti, pelatih Brasil) tidak memberinya banyak waktu istirahat! (tertawa)".

    Kemudian ia menutup pernyataannya, "Tuntutan Real Madrid sangat mirip dengan yang ia jalani bersama tim nasional Brasil. Ia telah memainkan banyak pertandingan, dan kami akan memutuskan nanti apa yang terbaik untuknya".