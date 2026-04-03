Terkait apakah ia terkejut dengan situasi Jude Bellingham, pemain tim, ia berkata, “Kondisinya agak khusus, karena ia bermain beberapa menit melawan Atletico, tetapi (Thomas) Tuchel memutuskan untuk tidak memainkannya sekarang. Mereka tidak ingin mengambil risiko. Jude cukup cerdas untuk menjalani latihan yang baik, dan ia siap membantu besok. Kami perlu memulihkan ritme kompetisinya secara bertahap.”

Terkait apakah ada rencana agar Bellingham bermain bersama Inggris, ia menambahkan, “Saya tidak punya rencana apa pun, karena itu keputusan pelatih di tiap tim nasional. Tetapi tidak ada masalah bila ia tidak bermain, dan juga tidak akan menjadi masalah bila ia bermain. Saya senang ia kembali, dan kami akan memulihkannya secara bertahap.”

Mengenai kontroversi terkait pemeriksaan klub pada lutut Mbappe yang salah, Arbeloa berkomentar, “Apa yang dikatakan Kylian dalam beberapa hari terakhir sudah jelas: informasi itu sama sekali tidak benar. Sudah waktunya berhenti membahas lututnya dan fokus pada gol-golnya, serta agar ia kembali ke level yang pernah ia tunjukkan sebelumnya.”

Terkait pernyataan Mbappe bahwa ia adalah pemain yang melakukan tugas defensif lebih sedikit dibanding yang lain di tim, sang pelatih menjawab, “Kylian memiliki semangat komitmen yang besar, dan ia tahu persis apa yang saya minta darinya. Begitu juga dengan Vinicius. Para penyerang memang bertahan lebih sedikit daripada para bek, dan mereka juga lebih banyak menyerang. Namun kami membutuhkan tim yang berkomitmen setiap hari, semua 25 pemain. Pada fase ini, kami harus mengakhiri pertandingan tanpa menyisakan upaya apa pun, dan setelah itu tipe pemain seperti ini akan membuat perbedaan dengan bakat mereka.”

Terkait apakah Mbappe merasa kecewa karena duduk di bangku cadangan pada laga derbi Madrid sebelum jeda internasional, Arbeloa berkomentar, “Tidak, sama sekali tidak. Selalu ada hubungan komunikasi langsung di antara kami. Kami membicarakan sebagian besar hal. Dan keputusan saya soal susunan pemain adalah keputusan yang jelas.”