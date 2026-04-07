Arbeloa dengan penuh keyakinan: Jika ada tim yang mampu menang di Munich, itu adalah Real Madrid

Pelatih Real Madrid, Álvaro Arbeloa, berpendapat bahwa timnya membutuhkan sedikit keberuntungan untuk menghindari kekalahan dari Bayern Munich pada leg pertama perempat final Liga Champions, dan kini ia memfokuskan upayanya pada pertandingan leg kedua pekan depan.

Bayern Munich menang di kandang Real Madrid, Stadion Santiago Bernabéu, dengan skor 2-1, pada Selasa malam ini, sehingga mengambil langkah penting menuju babak semifinal Liga Champions.

Luis Díaz dan Harry Kane mencetak dua gol Bayern Munich pada menit ke-41 dan ke-46, sementara Kylian Mbappé mencetak satu-satunya gol Real Madrid pada menit ke-74.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Arena pada Rabu mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions, dan akan menghadapi pemenang dari laga Paris Saint-Germain melawan Liverpool.







