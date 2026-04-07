Arbeloa dengan penuh keyakinan: Jika ada tim yang mampu menang di Munich, itu adalah Real Madrid

Pelatih Real Madrid yakin dengan kemampuan para pemainnya: Siapa yang tidak percaya pada kami, silakan tetap di Madrid

Pelatih Real Madrid, Álvaro Arbeloa, berpendapat bahwa timnya membutuhkan sedikit keberuntungan untuk menghindari kekalahan dari Bayern Munich pada leg pertama perempat final Liga Champions, dan kini ia memfokuskan upayanya pada pertandingan leg kedua pekan depan.

Bayern Munich menang di kandang Real Madrid, Stadion Santiago Bernabéu, dengan skor 2-1, pada Selasa malam ini, sehingga mengambil langkah penting menuju babak semifinal Liga Champions.

Luis Díaz dan Harry Kane mencetak dua gol Bayern Munich pada menit ke-41 dan ke-46, sementara Kylian Mbappé mencetak satu-satunya gol Real Madrid pada menit ke-74.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Arena pada Rabu mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions, dan akan menghadapi pemenang dari laga Paris Saint-Germain melawan Liverpool.



    Real Madrid menanggung akibat dari kesalahannya

    Arbeloa mengatakan dalam pernyataannya kepada media setelah pertandingan: "Saya rasa ini adalah kekalahan yang bisa kami hindari jika kami sedikit lebih beruntung. Kami melakukan dua kesalahan yang seharusnya bisa dihindari, dan saat menghadapi tim seperti ini, Anda harus membayar mahal atas kesalahan-kesalahan tersebut."

    Dia menambahkan seperti yang dilansir surat kabar "Marca": "Jika ada tim yang mampu menang di Munich, itu adalah Real Madrid. Kami adalah Real Madrid, dan kami tahu betapa sulitnya menang di sana, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin."

    Dia mencatat: "Semua gol berasal dari kesalahan, secara umum. Saat mencoba membangun serangan, Anda harus siap menekan dengan cepat jika kehilangan bola. Jika tidak, hal yang sama akan terjadi pada kami; kami tidak memiliki cukup pemain untuk menutupi kesalahan-kesalahan itu, yang membuat kami kebobolan dua gol."

    • Iklan
    Ketidakhadiran Choumani

    Arbeloa mengomentari absennya gelandang Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, pada leg kedua, setelah ia menerima kartu kuning hari ini, dengan mengatakan: "Ini merupakan kerugian besar akibat kartu yang diberikan wasit, tetapi kami percaya pada para pemain pengganti yang kami miliki."

    Dia menambahkan: "Saya juga tidak mengerti mengapa pemain Bayern Munich (Jonathan Tah) tidak diusir karena pelanggaran yang dilakukannya terhadap Mbappé. Ini adalah keputusan yang sulit dipahami."

    Dia melanjutkan: "Saya mengandalkan para pemain tim saya di leg kedua. Saya kagum dengan ambisi dan keinginan mereka untuk tidak kalah. Saya sangat yakin dengan kemampuan kami untuk pergi ke Jerman dan menang."

    Kembalinya Bellingham

    Mengenai fakta bahwa Jude Bellingham belum diturunkan sebagai starter sejak kembali dari cedera, Arbeloa mengatakan: "Bukan berarti saya tidak ingin memainkan Jude, tapi dia sudah lama absen dari lapangan."

    Dia melanjutkan: "Saya tidak meragukan kepercayaan saya padanya. Masuk akal untuk mengembalikannya secara bertahap. Kami membutuhkan pemain seperti dia yang bisa menggiring bola dan melewati lawan. Dia memiliki karakter yang kuat, dan saya melihat dia semakin membaik, dan akan sangat bermanfaat bagi kami di Munich."

    Bellingham masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-62, menggantikan pemain muda Thiago Petarch.

    Pertandingan leg kedua

    Mengenai pertandingan leg kedua di Allianz Arena: "Kami telah menunjukkan kemampuan kami untuk mengancam pertahanan mereka dan mencetak gol. Kami memiliki banyak peluang untuk mencetak lebih banyak gol."

    Arieloa melanjutkan pernyataannya: "Bagi yang tidak percaya, silakan tetap di Madrid, tapi kami akan pergi ke Munich dengan segenap kekuatan untuk menang."

  • Mbappé dan Carreras

    Arbeloa mengatakan tentang Mbappé: "Saya melihat seorang pemain yang sangat berkomitmen, mampu mengubah jalannya pertandingan, dan menjadi apa adanya—pemain terbaik di dunia. Kami ingin melihat Mbappé yang ingin menjadi Mbappé setiap hari."

    Adapun mengenai bek kiri Alvaro Carreras yang kesulitan sepanjang dua babak pertandingan melawan sayap Bayern, Michael Olise, Arbeloa menjelaskan: "Dia menghadapi salah satu pemain terbaik di dunia, dan tidak mudah menghadapi pemain seperti Olise. Kepercayaan saya padanya tetap sama."

