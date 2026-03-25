Di awal musim, kedatangan Kevin De Bruyne ke Napoli dianggap sebagai salah satu rekrutan terbaik di bursa transfer Serie A 2025/26: sang pemain sebenarnya juga menerima tawaran dari liga-liga yang lebih rendah, namun setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir, ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih mampu bermain di level tertinggi, sehingga ia pun menerima tawaran dari Napoli. Pada akhir Oktober lalu, ia mengalami cedera pada otot paha belakang kaki kanannya yang membuatnya absen selama beberapa bulan hingga kembali bermain pada awal Maret saat ia masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir pertandingan melawan Torino; pada pertandingan terakhir melawan Cagliari, ia kembali menjadi starter dan bermain penuh sepanjang pertandingan. Mengingat kualitas teknisnya yang sudah tak diragukan lagi, menurut Sky Sport, masa depan De Bruyne di Napoli masih belum pasti, dan bergantung pada kondisi fisik pemain yang akan genap berusia 35 tahun pada akhir Juni.