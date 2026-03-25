Petualangan Kevin De Bruyne di Italia mungkin hanya akan berlangsung satu musim. Napoli menyadari bahwa mereka memiliki seorang pemain bintang kelas dunia dalam skuadnya, namun hal yang menghambat perpanjangan kontraknya bersama tim Azzurri adalah masalah fisik yang sering dialaminya dan memengaruhi penampilannya di Serie A. Dalam beberapa bulan ke depan, kondisi gelandang asal Belgia ini akan dipantau oleh tim medis dan Antonio Conte. Pada akhir musim, akan dilakukan evaluasi bersama jajaran manajemen dan klub untuk memutuskan apakah akan melanjutkan kerja sama atau mengakhiri kontrak lebih awal dari masa berlaku kontrak yang semula dijadwalkan berakhir pada Juni 2027 (dengan opsi perpanjangan hingga 2028).
Apakah transfer Napoli-De Bruyne sudah berakhir? Apa yang telah berubah dan upaya terbaru dari Arab Saudi serta MLS
CEDERA-CEDERA DE BRUYNE DI NAPOLI
Di awal musim, kedatangan Kevin De Bruyne ke Napoli dianggap sebagai salah satu rekrutan terbaik di bursa transfer Serie A 2025/26: sang pemain sebenarnya juga menerima tawaran dari liga-liga yang lebih rendah, namun setelah kontraknya dengan Manchester City berakhir, ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih mampu bermain di level tertinggi, sehingga ia pun menerima tawaran dari Napoli. Pada akhir Oktober lalu, ia mengalami cedera pada otot paha belakang kaki kanannya yang membuatnya absen selama beberapa bulan hingga kembali bermain pada awal Maret saat ia masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir pertandingan melawan Torino; pada pertandingan terakhir melawan Cagliari, ia kembali menjadi starter dan bermain penuh sepanjang pertandingan. Mengingat kualitas teknisnya yang sudah tak diragukan lagi, menurut Sky Sport, masa depan De Bruyne di Napoli masih belum pasti, dan bergantung pada kondisi fisik pemain yang akan genap berusia 35 tahun pada akhir Juni.
KE MANA DE BRUYNE BISA PERGI
Sejak Januari lalu, sudah beredar rumor tentang kemungkinan kepergian De Bruyne dari Napoli, namun tidak pernah ada tanda-tanda konkret mengenai hal tersebut. Namun, pada musim panas ini, klub-klub dari Arab Saudi siap melakukan pendekatan baru setelah upaya mereka setahun yang lalu; di antara destinasi yang mungkin, opsi MLS juga masih menjadi pertimbangan. Menurut beberapa kabar, sang pemain mungkin terbuka untuk pindah ke Saudi Pro League atau Amerika, untuk apa yang seharusnya menjadi kontrak besar terakhir dalam kariernya. Namun, untuk saat ini, gelandang serang asal Belgia itu tidak ingin terganggu dan hanya fokus pada akhir musim bersama Napoli, dengan tetap mengincar target untuk mengejar ketertinggalan dari Inter.