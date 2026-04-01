Apakah transfer besar-besaran ini terancam? 1. FC Köln tampaknya menaikkan harga transfer Said El Mala secara drastis

Sudah cukup lama Brighton & Hove Albion dikabarkan tertarik pada El Mala, namun dalam beberapa pekan terakhir, pihak klub Inggris tersebut ditolak oleh petinggi Köln setelah mengajukan beberapa tawaran untuk pemain berusia 19 tahun itu.

Kini, negosiasi transfer untuk bintang muda ini mungkin akan dimulai kembali. Secara pribadi, Brighton dan El Mala dilaporkan telah mencapai kesepakatan, namun menurut kabar, The Seagulls tidak bersedia membayar lebih dari 35 juta euro.

Sementara itu, Brighton bukanlah satu-satunya klub dari Inggris yang mengetuk pintu kota Katedral untuk Said El Mala. Di antara klub lain, FC Chelsea juga dilaporkan telah menunjukkan minatnya. Untuk mempersiapkan negosiasi baru, pihak pemain dilaporkan juga mempertimbangkan untuk kembali mendapatkan nasihat profesional dan menyewa agen, menurut informasi dari Sport-Bild. Selama beberapa minggu terakhir, pemain berusia 19 tahun ini dikelola oleh keluarganya.