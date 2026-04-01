Menurut laporan dari Sport Bild, pihak manajemen Effzeh kini dilaporkan meminta biaya transfer sebesar 50 juta euro untuk sang pemain serang berbakat tersebut.
Apakah transfer besar-besaran ini terancam? 1. FC Köln tampaknya menaikkan harga transfer Said El Mala secara drastis
Sudah cukup lama Brighton & Hove Albion dikabarkan tertarik pada El Mala, namun dalam beberapa pekan terakhir, pihak klub Inggris tersebut ditolak oleh petinggi Köln setelah mengajukan beberapa tawaran untuk pemain berusia 19 tahun itu.
Kini, negosiasi transfer untuk bintang muda ini mungkin akan dimulai kembali. Secara pribadi, Brighton dan El Mala dilaporkan telah mencapai kesepakatan, namun menurut kabar, The Seagulls tidak bersedia membayar lebih dari 35 juta euro.
Sementara itu, Brighton bukanlah satu-satunya klub dari Inggris yang mengetuk pintu kota Katedral untuk Said El Mala. Di antara klub lain, FC Chelsea juga dilaporkan telah menunjukkan minatnya. Untuk mempersiapkan negosiasi baru, pihak pemain dilaporkan juga mempertimbangkan untuk kembali mendapatkan nasihat profesional dan menyewa agen, menurut informasi dari Sport-Bild. Selama beberapa minggu terakhir, pemain berusia 19 tahun ini dikelola oleh keluarganya.
Selama jeda pertandingan internasional, Köln membahas langkah selanjutnya terkait El Mala
Di pihak Köln, sebaliknya, mereka tidak terburu-buru. Setelah pemecatan pelatih Lukas Kwasniok akibat krisis hasil pertandingan saat ini dan promosi Rene Wagner sebagai pelatih kepala baru, mereka berencana untuk mencapai kesepakatan mengenai langkah selanjutnya terkait El Mala selama jeda pertandingan internasional. Kontrak pemain serang tersebut memang masih berlaku hingga 2030, dan tidak ada klausul pelepasan.
Dalam konteks ini, dilaporkan bahwa mereka juga telah membeli hak 10 persen dari klub lama El Mala, Viktoria Köln, atas penjualan selanjutnya. Untuk itu, Effzeh tampaknya mengeluarkan dua juta euro.
El Mala tampil memukau di musim debutnya di Bundesliga sejauh ini. Dalam 27 pertandingan, pemain berusia 19 tahun ini telah mencetak sepuluh gol dan empat assist.
Said El Mala: Catatan statistiknya bersama 1. FC Köln
Pertandingan
Gol
Assist
Kartu kuning
Kartu merah
29
10
4
3
0