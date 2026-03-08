Apakah Ryan Reynolds akan membeli klub di Brasil?! Pemilik bersama Wrexham menanggapi klaim pengambilalihan baru

Reynolds melakukan langkah mengejutkan dalam dunia kepemilikan klub olahraga pada awal 2021 ketika ia dan Rob Mac berhasil menyelesaikan akuisisi Wrexham. Saat itu, sedikit yang tahu apa yang akan terjadi, namun perjalananluar biasa telah dilalui selama lima tahun yang memecahkan rekor.

The Red Dragons telah mengalami kenaikan pesat dari National League ke Championship, dengan target kini tertuju pada tempat di Premier League. Drama yang melimpah terekam dalam serial dokumenter pemenang penghargaan ‘Welcome to Wrexham’.

Reynolds dan Mac terlibat dalam usaha olahraga lainnya, dengan kepemilikansaham di tim Alpine Formula 1 sebagai bagian dari kelompok investasi di sana, sementara hubungan profesional dan finansial telah terjalin dengan tim Liga MX Necaxa dan tim Kolombia La Equidad, yang kini berganti nama menjadi Inter Bogota.

Setelah melakukan satu langkah ke pasar Amerika Selatan, langkah lain telah diusulkan di Brasil di Santa Cruz. ESPN, bagaimanapun, menegaskan bahwa “tidak ada pihak dari klub yang dihubungi mengenai penjualan”.