Apakah Ryan Reynolds akan membeli klub di Brasil?! Pemilik bersama Wrexham menanggapi klaim pengambilalihan baru
Reynolds terlibat dengan Wrexham, Necaxa, dan Inter Bogota.
Reynolds melakukan langkah mengejutkan dalam dunia kepemilikan klub olahraga pada awal 2021 ketika ia dan Rob Mac berhasil menyelesaikan akuisisi Wrexham. Saat itu, sedikit yang tahu apa yang akan terjadi, namun perjalananluar biasa telah dilalui selama lima tahun yang memecahkan rekor.
The Red Dragons telah mengalami kenaikan pesat dari National League ke Championship, dengan target kini tertuju pada tempat di Premier League. Drama yang melimpah terekam dalam serial dokumenter pemenang penghargaan ‘Welcome to Wrexham’.
Reynolds dan Mac terlibat dalam usaha olahraga lainnya, dengan kepemilikansaham di tim Alpine Formula 1 sebagai bagian dari kelompok investasi di sana, sementara hubungan profesional dan finansial telah terjalin dengan tim Liga MX Necaxa dan tim Kolombia La Equidad, yang kini berganti nama menjadi Inter Bogota.
Setelah melakukan satu langkah ke pasar Amerika Selatan, langkah lain telah diusulkan di Brasil di Santa Cruz. ESPN, bagaimanapun, menegaskan bahwa “tidak ada pihak dari klub yang dihubungi mengenai penjualan”.
Apakah Will Reynolds akan membeli tim sepak bola di Brasil?
Mereka kini telah membahas masalah tersebut secara langsung dengan Reynolds, seperti yang dia katakan kepada ESPN sebelum kekalahan dramatis Wrexham di putaran kelima Piala FA melawan raksasa Liga Premier Chelsea: “Saya tertarik untuk menghabiskan sisa hidup saya di Brasil, tapi bukan untuk membeli klub.
“Tidak, saya sudah punya banyak hal yang harus ditangani di sini. Dan saya sangat bersyukur dan beruntung bisa melakukan ini. Saya pikir lebih baik melakukan satu hal dengan baik daripada 50 hal dengan buruk. Jadi, Anda tahu, saya bisa mengunjungi Brasil tanpa tekanan yang datang dengan memiliki klub.”
Reynolds & Mac menyebarkan kabar tentang Wrexham
Reynolds akan melakukan lebih banyak perjalanan ke Brasil di masa depan, setelah sangat menikmati waktu yang telah ia habiskan di negara tersebut sejauh ini. Kabar tentang prestasi Wrexham telah sampai ke wilayah tersebut, dengan Red Dragons menjadi topik pembicaraan global berkatkehadiran co-chairmen kelas atas.
Reynolds menambahkan tentang penyebaran kabar tersebut: “Saya berada di Brasil pada tahun 2024, tepatnya pada musim panas 2024. Dan saya terkejut melihat betapa banyak orang yang mengetahui tentang Wrexham, dan bukan hanya mengetahui tentangnya, tetapi juga mengikuti klub tersebut. Dan saya pikir itu terutama karena - dan selalu begitu - ada Wrexham di mana-mana.
“Ada 'Wrexham' di Brasil. Ada 'Wrexham' di seluruh Amerika Serikat dan Kanada, tempat asal saya, dan di seluruh dunia. Saya pikir orang-orang mengidentifikasi diri mereka dengan cara itu. Sepak bola seperti sebuah kuil. Itu adalah pusat komunitas bagi banyak orang. Dan sementara itu membawa orang-orang bersama dalam cara yang indah, itu juga dapat mengangkat seluruh komunitas.”
Apakah Wrexham akan promosi ke Liga Premier musim ini?
Reynolds tidak akan mengambil tantangan untuk menciptakan dampak serupa di Recife, dengan Santa Cruz ditinggalkan untuk bertahan sendiri. Lebih banyak investasi kepercayaan dan dana akan dilakukan di Wrexham dalam waktu dekat.
Tim Phil Parkinson saat ini berada di posisi enam besar Championship, dengan tiket playoff yang masih bisa diraih. Jika mereka berhasil meraih promosi keempat berturut-turut dan mencapai Premier League, maka lebih banyak dana besar harus dikeluarkan di jendela transfer musim panas, dengan rekor perekrutan sudah sering terpecahkan di Racecourse Ground.
