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Apakah Perez Mengibarkan Bendera Putih? Laporta Membalikkan Kasus Negreira ke Real Madrid!

FEATURES
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Joan Laporta sebenarnya tidak perlu terlibat dalam pertarungan baru seputar detail kasus Negreira untuk membalas serangan paling keras yang diterima Barcelona dari Florentino Perez. Namun, ia justru memilih jalan yang lebih rumit dan jauh lebih mengganggu bagi presiden Real Madrid itu, setelah memindahkan konfrontasi dari jendela pernyataan media ke lorong-lorong pengadilan.

Dan sementara selama bertahun-tahun perdebatan berkisar pada uang yang dibayarkan Barcelona kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil presiden komite teknik wasit, kini Perez menemukan dirinya menghadapi jadwal sidang yang telah ditetapkan pada 25 November mendatang, terkait pernyataan yang di dalamnya ia menuduh klub Katalan itu melakukan korupsi, memperkaya para wasit, dan selalu mengambil keuntungan dari keputusan-keputusan wasit.

Dalam kasus ini, Barcelona tidak sekadar meminta Perez untuk meminta maaf, melainkan menuntutnya untuk menarik kembali pernyataan-pernyataan tertentu, atau menyebutkan secara spesifik wasit, pertandingan, dan fakta yang menjadi dasar tuduhannya. Jika tidak, klub Katalan itu akan mengajukan gugatan pidana terhadap presiden Real Madrid tersebut.

  • Dari mana kasus Negreira bermula?

    Kasus utamanya bermula dari pembayaran yang diterima oleh perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Negreira dan putranya dari Barcelona selama bertahun-tahun, sementara penyelidikan menunjukkan jumlah yang melebihi 7 juta euro selama periode yang sedang diselidiki. Pada waktu itu, Negreira menjabat sebagai wakil ketua komite teknis wasit, hal yang membuat hubungan finansial antara dirinya dengan salah satu klub besar di Spanyol menjadi objek penyelidikan yang luas.

    Barcelona mengatakan bahwa uang tersebut merupakan imbalan atas laporan dan konsultasi teknis mengenai wasit, dan bukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam perwasitan. Memang benar terdapat ratusan laporan dan materi yang menurut klub merupakan hasil dari layanan tersebut. Namun, penyelidikan menimbulkan pertanyaan mengenai nilai sebenarnya dari pekerjaan ini, serta sejauh mana penggunaannya di dalam klub, terutama setelah sejumlah pelatih menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak menggunakannya.

    Dalam sebuah laporan Garda Sipil Spanyol, disebutkan bahwa penyelidikan pada tahap tersebut tidak membuktikan bahwa jumlah yang melebihi 7,5 juta euro memang dialokasikan untuk konsultasi yang dibicarakan oleh Barcelona. Laporan itu juga menunjukkan tidak adanya jejak yang jelas mengenai penggunaan laporan-laporan ini oleh divisi-divisi klub, disertai adanya catatan penarikan tunai dari dana perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Negreira yang tujuan akhirnya belum ditentukan secara lengkap. Pada saat yang sama, laporan tersebut tidak memastikan bahwa uang itu benar-benar digunakan untuk membeli keputusan perwasitan, melainkan mengajukannya sebagai bagian dari hipotesis penyelidikan.

    Di sinilah letak pentingnya membedakan dua hal: adanya pembayaran dan penyelidikan atasnya merupakan hal yang pasti, sedangkan pembuktian bahwa Barcelona membeli wasit atau pertandingan adalah hal lain yang belum diputuskan oleh peradilan dengan putusan final.

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  • Apa yang sebenarnya dikatakan oleh hasil penyelidikan?

    Poin inilah yang membuat pernyataan Perez menjadi lebih sensitif dari sisi hukum.

    Sebab, hingga saat ini penyelidikan belum menghasilkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Barcelona membayar wasit untuk mengubah hasil pertandingan. Bahkan kesaksian sejumlah wasit di hadapan Garda Sipil tidak membuktikan adanya pengaruh langsung terhadap kompetisi, meskipun sebagian dari mereka mengungkapkan keyakinannya bahwa Barcelona mungkin ingin memperoleh keuntungan olahraga dari hubungannya dengan Negreira. Sebaliknya, wasit-wasit lain mengatakan bahwa pengaruh semacam itu tidak mungkin terjadi atau memang tidak pernah terjadi.

    Yang lebih penting, sebuah laporan dari otoritas pajak Spanyol yang muncul pada 2026 menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki bukti bahwa uang Barcelona mengalir ke para wasit atau digunakan untuk memengaruhi hasil pertandingan, sambil pada saat yang sama menyoroti adanya penarikan uang tunai secara berulang dari rekening Negreira, serta bahwa tujuan akhir dari sebagian uang tersebut belum bisa dipastikan.

    Selain itu, pengadilan Barcelona pada Mei 2024 membatalkan dakwaan suap dari kasus tersebut, setelah menyimpulkan bahwa Negreira tidak memenuhi status sebagai pejabat publik yang diperlukan untuk menerapkan tindak pidana suap, sementara penyelidikan pada jalur yang berkaitan dengan korupsi olahraga tetap berlanjut.

    Jadi, gambarannya bukan "Barcelona tidak bersalah dan semuanya selesai", dan juga bukan "terbukti bahwa Barcelona membeli para wasit", karena kenyataan hukumnya jauh lebih rumit, dan justru itulah yang memberikan bobot pada langkah Laporta.




  • perez - laportaChatGPT

    Laporta membalikkan keadaan atas Perez

    Florentino Perez tidak sekadar menyampaikan keberatan atau menyoroti adanya tanda tanya seputar kasus Negreira, melainkan pernyataannya melangkah jauh lebih dari itu, dengan menggunakan ungkapan-ungkapan tegas yang kini bisa menjadi pusat konfrontasi hukum dengan Barcelona.

    Presiden Real Madrid itu menggambarkan apa yang terjadi dalam kasus Negreira sebagai "korupsi sistematis", dan bahkan menyebutnya sebagai "skandal terbesar dalam sejarah", dalam salah satu ungkapan paling keras yang pernah ia lontarkan selama membicarakan berkas ini.

    Persoalannya tidak berhenti sampai di situ, setelah Perez berbicara tentang dugaan pengaruh wasit terhadap sejarah Real Madrid, dengan menegaskan bahwa klub itu bisa saja meraih jumlah gelar liga yang lebih banyak, dan ia mengatakan secara terang-terangan bahwa 7 gelar liga "dicuri" dari Real Madrid akibat keputusan-keputusan wasit, serta menegaskan bahwa Barcelona "selalu diuntungkan" oleh wasit, dalam pernyataan yang menempatkan seluruh kasus ini dalam kerangka tuduhan langsung, bukan sekadar pertanyaan seputar sifat hubungan antara klub Catalan itu dengan Negreira.

    Dan di sinilah Laporta menemukan titik yang bisa dijadikan pijakan.

    Alih-alih terlibat dalam pertempuran media yang tak berujung soal setiap faktur, setiap laporan, dan setiap cerita yang berkaitan dengan kasus Negreira, Barcelona justru menempatkan pernyataan-pernyataan Perez sendiri di bawah kaca pembesar, dan menuntutnya untuk menarik kembali ungkapan-ungkapan yang dianggapnya "bohong dan mencemarkan nama baik klub".

    Yang lebih penting, sikap Barcelona membuka pintu bagi pertanyaan yang lebih memalukan: jika presiden Real Madrid berpegang teguh bahwa apa yang terjadi merupakan "korupsi sistematis" dan bahwa Barcelona diuntungkan oleh para wasit, lalu di mana bukti-bukti spesifik atas tuduhan-tuduhan ini? Siapa para wasit itu? Dan pertandingan-pertandingan mana yang menurutnya hasilnya terpengaruh?

    Di sinilah ungkapan-ungkapan seperti "skandal terbesar dalam sejarah" dan "7 gelar liga dicuri" menjadi memiliki arti penting khusus dalam pertempuran ini, karena mengungkap besarnya kepastian dalam retorika Perez, dan memungkinkan Barcelona mencoba mengalihkan perdebatan dari sekadar adanya sebuah kasus, penyelidikan, dan kecurigaan, menuju sejauh mana kemampuan presiden Real Madrid membuktikan fakta-fakta yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan tersebut.

    Langkah ini tidak berarti bahwa Barcelona telah memenangkan kasus Negreira demi kepentingannya, tetapi untuk sementara langkah itu telah mengubah posisi kedua pihak dalam pertempuran ini.

    Sebab, alih-alih pertanyaan satu-satunya adalah: "Apa yang dilakukan Barcelona dengan Negreira?", kini muncul pertanyaan baru yang membayangi Perez sendiri: mampukah ia membuktikan semua yang ia katakan tentang Barcelona, ataukah sebagian ungkapan tegasnya telah melampaui apa yang dibuktikan oleh penyelidikan dan pengadilan sejauh ini?

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  • Apakah Perez akan mundur?

    Pada 25 November, kedua belah pihak akan bertemu dalam "sidang perdamaian" di hadapan pengadilan Madrid, sebuah langkah prosedural yang mendahului kemungkinan Barcelona mengajukan gugatan pidana dengan tuduhan pencemaran nama baik.

    Jika tuntutan klub Katalan itu tidak dipenuhi, sengketa ini bisa berlanjut ke tahap peradilan yang baru.

    Di sinilah penarikan pernyataan menjadi salah satu opsi yang tersedia bagi Perez, karena hukum Spanyol mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai penyematan sebuah kejahatan dengan mengetahui bahwa penyematan itu adalah kebohongan atau dengan pengabaian yang ceroboh terhadap kebenaran, sementara hukum tersebut memberikan tertuduh kemungkinan untuk terhindar dari hukuman jika ia mampu membuktikan kejahatan yang ia sematkan kepada pihak lain.

    Dari sinilah dapat dipahami kecerdikan langkah hukum yang dipilih Laporta. Ia tidak berusaha menghapus kasus Negreira dalam satu pukulan, dan tidak perlu membuktikan bahwa segala hal yang terkait dengannya hanyalah sebuah konspirasi terhadap Barcelona; melainkan ia mengalihkan fokus ke titik yang lebih sempit dan lebih spesifik: perbedaan antara fakta-fakta yang telah dibuktikan oleh penyelidikan, dan tuduhan-tuduhan yang dinyatakan Perez seolah-olah merupakan kebenaran yang sudah pasti.

    Yang paling menarik dalam konfrontasi ini adalah bahwa Barcelona tidak perlu memenangkan kasus Negreira untuk memetik manfaat dari pertempuran barunya.

    Sebab, cukup dengan sampainya pernyataan-pernyataan Perez ke sidang perdamaian resmi, hal itu menciptakan jalur yang sama sekali berbeda, dan memberi klub Katalan itu kesempatan untuk memaksa presiden Real Madrid menjelaskan secara persis apa yang ia maksud.

    Penarikan pernyataan bisa jadi merupakan salah satu skenario yang mungkin untuk mengakhiri konfrontasi sebelum tereskalasi, tetapi jika Perez tetap berpegang pada pernyataan-pernyataannya, maka Barcelona sesungguhnya telah berhasil memindahkannya dari posisi penyerang yang melontarkan tuduhan ke posisi pihak yang dituntut untuk menafsirkan dan membuktikannya.

    Di sinilah letak paradoks terbesar dalam pertikaian antara kedua belah pihak: kasus Negreira bermula sebagai kisah tentang uang Barcelona, tetapi untuk sementara ia bisa berubah menjadi kisah tentang pernyataan-pernyataan Florentino Perez.

    Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Laporta tidak menutup berkas Negreira, dan Barcelona tidak memperoleh putusan yang membebaskannya dari semua kecurigaan terkait kasus itu, tetapi ia berhasil membuka front hukum baru di atas front lama, dan menempatkan pernyataan-pernyataan presiden Real Madrid itu sendiri di bawah ujian.

    Sembari menanti sidang 25 November, pertanyaan yang paling menarik tetap ada, bukan hanya apa yang akan dikatakan Perez tentang Negreira, melainkan: apakah ia akan melanjutkan tuduhan-tuduhannya dengan nada yang sama, ataukah ia memilih menarik pernyataannya sebelum perang pernyataan berubah menjadi pertempuran hukum yang terbuka?

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