Apakah Michael Olise adalah Arjen Robben baru? Legenda Bayern Munich membuat perbandingan yang luar biasa di tengah kemitraan yang berkembang antara winger tersebut dengan bek sayap yang mirip Philipp Lahm
Laimer dan Olise – duet seperti Lahm dan Robben
Selama lebih dari satu dekade, sayap kanan di Allianz Arena identik dengan pemahaman telepati yang dimiliki oleh Lahm dan Robben. Sejak duo legendaris itu pensiun, Bayern Munich terus berupaya tanpa henti untuk meniru kombinasi mematikan antara pertahanan yang kokoh dan gaya serangan yang inovatif. Dalam kolom terbarunya untuk Sky Sport, legenda klub Lothar Matthaus menyarankan bahwa pencarian panjang ini mungkin akhirnya berakhir. Laimer telah mengubah dirinya menjadi bek kanan yang sangat efektif di bawah asuhan Vincent Kompany, menciptakan koneksi yang memukau dengan Olise.
Winger Prancis ini telah menjadi fenomena sejak tiba di Bavaria, sering memotong ke dalam menggunakan kaki kirinya yang mematikan, mirip dengan gaya Robben di masa jayanya. Dengan Olise saat ini memimpin klasemen Bundesliga - mencetak 13 gol dan lebih dari 20 assist di semua kompetisi musim ini - ia telah menemukan pasangan yang sempurna dalam diri Laimer, seorang rekan yang menawarkan keamanan pertahanan mutlak yang diperlukan untuk membiarkan seorang kreator bebas beraksi.
"Konrad Laimer telah berkembang menjadi pemain yang sangat penting di lini belakang," katanya. "Saya pikir tim tampil paling buruk dalam tiga atau empat pertandingan tanpa dia. Laimer luar biasa sebagai bek kanan, yang sebenarnya bukan posisinya, dan dia juga memberikan dampak saat menyerang. Dia membentuk duet dengan Michael Olise, mirip dengan Philipp Lahm dan Arjen Robben."
Dilema kontrak yang dihadapi Bayern
Dengan kontrak Laimer yang berlaku hingga 2027, Bayern kini berada di ambang keputusan kritis apakah akan memperpanjang kontraknya atau mengambil risiko nilai pasarnya menurun. Situasi ini memaksa dewan direksi untuk menimbang utilitas besar sang bek melawan posisinya di pasar komersial. Meskipun dia mungkin tidak menjual jersey sebanyak penyerang bintang, konsistensinya tak terbantahkan. Namun, pakar menyarankan bahwa dalam realitas brutal pasar transfer, Laimer masuk ke kategori yang berbeda dari "pemain tak tersentuh" klub.
"Tentu saja akan menjadi kerugian jika dia pergi, tetapi dia akan lebih mudah digantikan daripada pemimpin seperti Harry Kane, Joshua Kimmich, atau Dayot Upamecano," akui legenda tersebut. "Alphonso Davies juga telah menandatangani kontrak baru yang bagus beberapa waktu lalu, dan saya mengerti bahwa Laimer ingin naik dalam struktur gaji."
Masalah struktur upah bagi orang Bavaria
Meja negosiasi di Bayern telah menjadi tempat yang rumit dalam beberapa tahun terakhir. Era di mana rincian gaji disimpan rapat-rapat di balik pintu tertutup telah berlalu, dengan bocoran informasi seringkali mengungkap anggaran gaji klub kepada publik dan ruang ganti. Transparansi ini telah menimbulkan masalah besar bagi Direktur Max Eberl, yang bertugas memangkas anggaran yang membengkak sambil menjaga keharmonisan skuad yang dipenuhi bintang-bintang berambisi tinggi.
"Lima atau enam tahun lalu, angka gaji mulai bocor. Sejak itu, semua orang tahu berapa gaji orang lain. Pemain datang dan bertanya, 'Mengapa dia dibayar lebih dari saya?'" jelas legenda tersebut mengenai suasana ruang ganti modern. "Hal itu tidak memudahkan FC Bayern, dan itulah kesulitan yang dihadapi Max Eberl saat ini. Tapi saya yakin Konni Laimer dihargai sama seperti pemain yang mendapat gaji lima, enam, atau tujuh juta lebih."
Mengapa Laimer harus pindah?
Meskipun ada potensi gaji yang lebih tinggi di luar negeri, kebijaksanaan umum menyarankan bahwa langkah terbaik Laimer adalah tetap tinggal. Dia memiliki keunggulan langka di Munich: hubungan yang kuat dengan kepemimpinan olahraga. Hubungannya dengan direktur olahraga Christoph Freund bermula dari masa mereka bersama di Red Bull Salzburg, menciptakan lapisan kepercayaan yang sulit ditiru di tempat lain. Selain itu, kedatangan Kompany telah menghidupkan kembali atmosfer di klub, menjadikan Munich sebagai destinasi untuk kesenangan dan trofi.
"Mengapa dia harus memilih pergi ke luar negeri untuk setengah juta atau satu juta lebih, di mana dia harus beradaptasi dan membuktikan diri lagi?" tanya pakar tersebut, mempertanyakan logika transfer. "Dalam Vincent Kompany, dia memiliki pelatih yang mendukung pemainnya dan menanamkan pentingnya menikmati permainan. Seorang pemain sepak bola profesional... menikmati bermain untuk klub yang penuh kesenangan dan kebersamaan, serta tempat di mana gelar juara diraih. Semua itu tersedia di FC Bayern."
