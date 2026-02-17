Apakah Michael Olise adalah Arjen Robben baru? Legenda Bayern Munich membuat perbandingan yang luar biasa di tengah kemitraan yang berkembang antara winger tersebut dengan bek sayap yang mirip Philipp Lahm

Selama lebih dari satu dekade, sayap kanan di Allianz Arena identik dengan pemahaman telepati yang dimiliki oleh Lahm dan Robben. Sejak duo legendaris itu pensiun, Bayern Munich terus berupaya tanpa henti untuk meniru kombinasi mematikan antara pertahanan yang kokoh dan gaya serangan yang inovatif. Dalam kolom terbarunya untuk Sky Sport, legenda klub Lothar Matthaus menyarankan bahwa pencarian panjang ini mungkin akhirnya berakhir. Laimer telah mengubah dirinya menjadi bek kanan yang sangat efektif di bawah asuhan Vincent Kompany, menciptakan koneksi yang memukau dengan Olise.

Winger Prancis ini telah menjadi fenomena sejak tiba di Bavaria, sering memotong ke dalam menggunakan kaki kirinya yang mematikan, mirip dengan gaya Robben di masa jayanya. Dengan Olise saat ini memimpin klasemen Bundesliga - mencetak 13 gol dan lebih dari 20 assist di semua kompetisi musim ini - ia telah menemukan pasangan yang sempurna dalam diri Laimer, seorang rekan yang menawarkan keamanan pertahanan mutlak yang diperlukan untuk membiarkan seorang kreator bebas beraksi.

"Konrad Laimer telah berkembang menjadi pemain yang sangat penting di lini belakang," katanya. "Saya pikir tim tampil paling buruk dalam tiga atau empat pertandingan tanpa dia. Laimer luar biasa sebagai bek kanan, yang sebenarnya bukan posisinya, dan dia juga memberikan dampak saat menyerang. Dia membentuk duet dengan Michael Olise, mirip dengan Philipp Lahm dan Arjen Robben."