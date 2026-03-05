Apakah Lionel Messi peduli dengan target 1.000 gol Cristiano Ronaldo?! Minat bintang Inter Miami dipertanyakan karena dia diyakini akan mencapai milestone yang sama

Messi diperkirakan akan menjadi bagian dari skuad Argentina di Piala Dunia musim panas ini, saat mereka berusaha mempertahankan gelar juara dunia yang prestisius, sementara Ronaldo berambisi untuk mencatat sejarah dengan membawa Portugal meraih trofi tersebut untuk pertama kalinya.

Setelah menjalani karier yang seperti dongeng sejauh ini, ada spekulasi bahwa CR7 bisa menulis skenario spektakuler lainnya dengan mencetak gol ke-1.000-nya di final Piala Dunia. Namun, sang pemain sendiri tidak begitu yakin, saat ditanya apakah hal itu mungkin terjadi: “Kamu terlalu banyak menonton film, itu terlalu sempurna. Kembali ke kenyataan, semua data ini membuat saya senang. Tim nasional tidak bergantung pada satu pemain, tapi saya suka bisa membuat perbedaan dengan gol. Selalu baik mencetak gol, itu posisi saya. Saya ingin bermain di Piala Dunia berikutnya, kalau tidak, saya tidak akan ada di sini, tapi mari kita ambil langkah demi langkah. Jika itu terjadi, itu akan menjadi pertanda baik, saya akan mengakhiri karier saya dengan catatan yang baik.”

Ronaldo telah dihadapkan pada pertanyaan tentang masa depannya di Arab Saudi dalam beberapa minggu terakhir, setelah melakukan aksi mogok dan mengalami cedera yang tidak tepat waktu. Namun, ia masih terikat kontrak hingga 2027 dan diharapkan akan bermain untuk klubnya di suatu tempat setelah turnamen internasional besar lainnya - dengan rencana pensiun ditunda tanpa batas waktu.