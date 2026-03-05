Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Apakah Lionel Messi peduli dengan target 1.000 gol Cristiano Ronaldo?! Minat bintang Inter Miami dipertanyakan karena dia diyakini akan mencapai milestone yang sama
Ronaldo 1.000 gol: Seberapa dekat CR7 dengan target tersebut?
Giuseppe Rossi bergabung dengan Old Trafford pada tahun 2004, setahun setelah Ronaldo direkrut oleh Manchester United sebagai remaja yang lincah. Ia menyaksikan langkah awal yang membawa Ronaldo menuju ketenaran global.
Ia tidak terkejut dengan apa pun yang telah dicapai Ronaldo, mengingat tekadnya untuk menjadi yang terbaik sudah terlihat sejak usia muda. Penyerang legendaris ini masih tampil prima di usia 41 tahun - baik di level domestik maupun internasional - saat ia bersiap memimpin Portugal di Piala Dunia 2026.
Ronaldo - yang berhasil meraih Golden Boot berturut-turut di Timur Tengah - telah mencetak 965 gol sepanjang kariernya dan semakin mendekati angka 1.000. Ia memiliki banyak catatan sejarah lainnya, termasuk gelar liga, trofi Liga Champions, dan lima Ballon d’Or dalam CV gemilangnya.
- Getty
Warisan terbesar Ronaldo: Apakah prestasi-prestasinya akan terulang?
Ikon Argentina, Messi, telah mampu menyamai, atau bahkan melampaui, banyak pencapaian yang diraih oleh rekan sesama GOAT-nya. Dengan pertimbangan itu, apakah mencetak 1.000 gol dapat dianggap sebagai warisan terbesar Ronaldo?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Rossi, mantan penyerang Manchester United - yang berbicara bekerja sama dengan BetVictor Online Casino - mengatakan kepada GOAL: “Ya, itu menarik. Saya tidak pernah memikirkan apakah itu bagian terbesar dari warisannya. Maksud saya, dia menyukai penghargaan individu. Dia menyukai pengakuan individu, kan? Jadi mungkin itu akan menjadi hal yang paling dia andalkan, dan itu wajar.
“Dengar, mencetak 1.000 gol bagi seorang striker, saya adalah striker, saya berharap bisa mencetak 1.000 gol! Kita semua menginginkannya. Mencetak gol adalah hal tersulit dalam sepak bola dan dia berhasil melakukannya 1.000 kali. Jadi, mengapa tidak bangga dengan itu? Mengapa tidak, kamu tahu, membusungkan dada dan berkata, ‘ya, saya berhasil melakukannya’.”
Apakah Messi peduli untuk menyamai rekor Ronaldo dengan 1.000 gol?
Messi, yang akan genap berusia 39 tahun pada Juni mendatang, mungkin memiliki tonggak sejarah serupa di depannya. Ia telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter Miami, juara MLS Cup, yang akan membuatnya tetap berada di Amerika Serikat hingga 2028.
Dia juga meraih kesuksesan Golden Boot pada 2025 dan terus mencetak 30 atau lebih gol per musim. Pemain nomor 10 asal Amerika Selatan ini siap melewati angka 900 dan yakin bahwa dia mampu bergabung dengan Ronaldo di klub eksklusif lainnya.
Apakah pencapaian seperti itu akan memengaruhi pikiran Messi? Ketika pertanyaan itu diajukan kepadanya, Rossi menjawab: “Saya tidak yakin. Saya tidak tahu. Apakah Anda pikir dia bahkan tahu tentang itu? Apakah Anda pikir dia bahkan peduli tentang itu? Mungkin dia peduli di dalam hati, tapi saya pikir mereka mendekati permainan dengan cara yang berbeda. Tapi saya yakin Messi akan mencapai 1.000 dalam tiga tahun ke depan. Saya pikir di mana dia berada, dia akan berada di Miami hingga 2028, saya yakin dia akan mencapainya.”
- Getty
Perjalanan menuju Piala Dunia: Apakah Ronaldo akan menghadirkan skenario yang spektakuler?
Messi diperkirakan akan menjadi bagian dari skuad Argentina di Piala Dunia musim panas ini, saat mereka berusaha mempertahankan gelar juara dunia yang prestisius, sementara Ronaldo berambisi untuk mencatat sejarah dengan membawa Portugal meraih trofi tersebut untuk pertama kalinya.
Setelah menjalani karier yang seperti dongeng sejauh ini, ada spekulasi bahwa CR7 bisa menulis skenario spektakuler lainnya dengan mencetak gol ke-1.000-nya di final Piala Dunia. Namun, sang pemain sendiri tidak begitu yakin, saat ditanya apakah hal itu mungkin terjadi: “Kamu terlalu banyak menonton film, itu terlalu sempurna. Kembali ke kenyataan, semua data ini membuat saya senang. Tim nasional tidak bergantung pada satu pemain, tapi saya suka bisa membuat perbedaan dengan gol. Selalu baik mencetak gol, itu posisi saya. Saya ingin bermain di Piala Dunia berikutnya, kalau tidak, saya tidak akan ada di sini, tapi mari kita ambil langkah demi langkah. Jika itu terjadi, itu akan menjadi pertanda baik, saya akan mengakhiri karier saya dengan catatan yang baik.”
Ronaldo telah dihadapkan pada pertanyaan tentang masa depannya di Arab Saudi dalam beberapa minggu terakhir, setelah melakukan aksi mogok dan mengalami cedera yang tidak tepat waktu. Namun, ia masih terikat kontrak hingga 2027 dan diharapkan akan bermain untuk klubnya di suatu tempat setelah turnamen internasional besar lainnya - dengan rencana pensiun ditunda tanpa batas waktu.
Iklan