Apakah ia berhasil menghindari dilema besar? Noah Atubolu tampaknya memiliki opsi transfer yang mengejutkan

Meskipun kontrak Atubolu di Freiburg masih berlaku hingga 2027, kepindahannya pada musim panas ini sangat mungkin terjadi. Terlebih lagi, klub asal Freiburg tersebut telah merekrut Mio Backhaus—yang didatangkan dari Werder Bremen seharga dua belas juta euro—sebagai pengganti Atubolu yang telah ditunjuk sebagai kiper utama baru. Selain itu, Atubolu telah menolak perpanjangan kontrak, sehingga finalis Liga Europa ini memiliki kesempatan terakhir musim panas ini untuk mendapatkan dana transfer yang memadai untuk pemain binaan mereka sendiri.

Ke mana Atubolu, yang sejak 2023 menjadi kiper utama SCF dan kini salah satu kiper terbaik Jerman, akan berlabuh selanjutnya, masih belum jelas. Baru-baru ini, Sport Bild melaporkan bahwa Atubolu terancam mengalami kegagalan, karena baik dia maupun Freiburg belum menerima tawaran konkret dari klub yang tertarik. "Dia telah menghabiskan semua peluangnya," demikian bunyi laporan tersebut, yang menggambarkan skenario mengkhawatirkan di mana pemain berusia 24 tahun itu harus duduk di bangku cadangan.

Namun, menurut Mundo Deportivo, setidaknya ada satu klub ternama yang berpotensi tertarik, yaitu Real Sociedad. Berbeda dengan laporan Sport Bild, kabarnya Atubolu memiliki opsi lain; beberapa klub Premier League, Inter dan AC Milan, serta Atletico Madrid juga dikabarkan tertarik.

Atubolu dianggap sebagai calon kiper timnas Jerman di masa depan, namun pemain asal Freiburg ini belum berhasil masuk ke skuad untuk Piala Dunia 2026. Pada Oktober tahun lalu, mantan kiper timnas U-21 ini memang pernah menjadi bagian dari tim asuhan pelatih timnas Julian Nagelsmann dalam kualifikasi Piala Dunia, namun Atubolu masih menunggu debutnya di level senior.