Apakah ia akan tetap bertahan? Pemain pinjaman dari FC Bayern tampaknya mengincar transfer permanen

Ibrahimovic berasal dari akademi muda FC Bayern, namun gagal menembus tim utama di Munich dan terakhir kali dipinjamkan sebanyak tiga kali berturut-turut. Setelah menjalani musim yang lumayan bersama Frosinone Calcio, ia hampir tidak pernah diturunkan saat membela Lazio Roma musim lalu — pada akhirnya ia hanya tampil dalam dua pertandingan singkat.

Musim ini, segalanya berjalan jauh lebih baik di Heidenheim. Ibrahimovic menjadi pemain inti dan telah mengumpulkan tiga poin gol hingga saat ini. Pada Sabtu pukul 15.30, ia akan bertandang bersama timnya saat ini ke klub asalnya, FC Bayern, di Allianz Arena.

Meskipun jelas-jelas menjadi tim underdog, kemenangan hampir menjadi keharusan: Heidenheim saat ini berada di posisi terbawah klasemen Bundesliga; tiga pekan sebelum akhir musim, selisih poin dengan zona degradasi yang saat ini ditempati FC St. Pauli adalah empat poin.