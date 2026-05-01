Menurut laporan surat kabar Münchner Abendzeitung, Arijon Ibrahimovic berencana untuk hengkang secara permanen dari FC Bayern pada musim panas mendatang, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027. Pemain serba bisa berusia 20 tahun itu merasa tidak memiliki peluang untuk mendapatkan menit bermain di Munich. Namun, tujuannya bukanlah untuk tetap bertahan di klub pinjamannya saat ini, 1. FC Heidenheim, melainkan untuk pindah secara permanen ke klub lain.
Apakah ia akan tetap bertahan? Pemain pinjaman dari FC Bayern tampaknya mengincar transfer permanen
Konon, ada minat konkret dari Bundesliga dan Serie A. Transfermarkt baru-baru ini menyebut Cagliari Calcio dan AC Fiorentina sebagai klub yang berpotensi merekrutnya. Selain itu, Ibrahimovic juga telah dikaitkan dengan Villarreal dari Spanyol dan Brighton & Hove Albion dari Inggris.
"Saya tidak ingin dipinjamkan lagi," kata Ibrahimovic kepada Abendzeitung pada Desember lalu. "Saya ingin memiliki klub tetap."
FC Bayern: Arijon Ibrahimovic telah dipinjamkan sebanyak tiga kali
Ibrahimovic berasal dari akademi muda FC Bayern, namun gagal menembus tim utama di Munich dan terakhir kali dipinjamkan sebanyak tiga kali berturut-turut. Setelah menjalani musim yang lumayan bersama Frosinone Calcio, ia hampir tidak pernah diturunkan saat membela Lazio Roma musim lalu — pada akhirnya ia hanya tampil dalam dua pertandingan singkat.
Musim ini, segalanya berjalan jauh lebih baik di Heidenheim. Ibrahimovic menjadi pemain inti dan telah mengumpulkan tiga poin gol hingga saat ini. Pada Sabtu pukul 15.30, ia akan bertandang bersama timnya saat ini ke klub asalnya, FC Bayern, di Allianz Arena.
Meskipun jelas-jelas menjadi tim underdog, kemenangan hampir menjadi keharusan: Heidenheim saat ini berada di posisi terbawah klasemen Bundesliga; tiga pekan sebelum akhir musim, selisih poin dengan zona degradasi yang saat ini ditempati FC St. Pauli adalah empat poin.