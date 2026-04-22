Apakah Arsenal dan BVB juga tertarik? Eintracht Frankfurt tampaknya sedang berusaha merekrut bek dari Real Madrid

Tahun lalu, dua klub Bundesliga lainnya, Borussia Dortmund dan Bayer Leverkusen, dilaporkan telah mendekati Valdepenas. Saat ini, menurut kabar yang beredar, selain Frankfurt, Arsenal dan AC Milan juga ikut dalam perburuan, sehingga Eintracht harus menghadapi persaingan ketat dalam upaya merekrut mantan pemain timnas Spanyol U-19 tersebut.

Valdepenas baru saja merayakan debutnya untuk tim utama pada pertengahan Desember di bawah asuhan mantan pelatih Xabi Alonso, dan diturunkan sebagai bek kiri sejak awal dalam kemenangan 2-1 atas Alaves. Belum ada penampilan lain di level tertinggi sejauh ini, namun di tim kedua Real Madrid di Liga Spanyol Divisi Tiga, Valdepenas menjadi pemain inti. Untuk Castilla, ia telah tampil dalam 26 pertandingan musim ini (dua gol).

Di Frankfurt, lini pertahanan mungkin perlu diperkuat pada musim panas nanti jika Nnamdi Collins meninggalkan klub tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu memang masih terikat kontrak hingga 2030, namun tampaknya tertarik untuk pindah. Terutama dari Liga Premier dilaporkan ada minat terhadap Collins, Eintracht konon terbuka untuk menjualnya dan akan meminta biaya transfer sekitar 40 juta euro.