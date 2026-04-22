Menurut laporan Bild, klub Bundesliga tersebut sedang berusaha merekrut bek berbakat Victor Valdepenas, yang saat ini terutama bermain untuk tim cadangan Real Madrid.
Apakah Arsenal dan BVB juga tertarik? Eintracht Frankfurt tampaknya sedang berusaha merekrut bek dari Real Madrid
Pihak Frankfurt yang dipimpin oleh Direktur Olahraga Markus Krösche dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan pihak pemain. Dikabarkan bahwa SGE telah memantau Valdepenas sejak lama. Pada musim panas nanti, Frankfurt kemungkinan akan serius mengejar bek tengah berusia 19 tahun tersebut, yang masih terikat kontrak di Madrid hingga 2029.
Menurut Bild, Real Madrid akan meminta lebih dari lima juta euro untuk Valdepenas, yang juga bisa bermain sebagai bek kiri, jika terjadi transfer. Selain itu, klub papan atas Spanyol tersebut dilaporkan mengandalkan klausul pembelian kembali agar tidak sepenuhnya kehilangan akses terhadap pemain muda berbakat hasil binaan sendiri tersebut.
Frankfurt: Bakat dari Real Madrid sebagai pengganti Collins?
Tahun lalu, dua klub Bundesliga lainnya, Borussia Dortmund dan Bayer Leverkusen, dilaporkan telah mendekati Valdepenas. Saat ini, menurut kabar yang beredar, selain Frankfurt, Arsenal dan AC Milan juga ikut dalam perburuan, sehingga Eintracht harus menghadapi persaingan ketat dalam upaya merekrut mantan pemain timnas Spanyol U-19 tersebut.
Valdepenas baru saja merayakan debutnya untuk tim utama pada pertengahan Desember di bawah asuhan mantan pelatih Xabi Alonso, dan diturunkan sebagai bek kiri sejak awal dalam kemenangan 2-1 atas Alaves. Belum ada penampilan lain di level tertinggi sejauh ini, namun di tim kedua Real Madrid di Liga Spanyol Divisi Tiga, Valdepenas menjadi pemain inti. Untuk Castilla, ia telah tampil dalam 26 pertandingan musim ini (dua gol).
Di Frankfurt, lini pertahanan mungkin perlu diperkuat pada musim panas nanti jika Nnamdi Collins meninggalkan klub tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu memang masih terikat kontrak hingga 2030, namun tampaknya tertarik untuk pindah. Terutama dari Liga Premier dilaporkan ada minat terhadap Collins, Eintracht konon terbuka untuk menjualnya dan akan meminta biaya transfer sekitar 40 juta euro.
Jadwal sisa Eintracht Frankfurt
Hari Pertandingan
Lawan
31
FC Augsburg (A)
32
Hamburger SV (K)
33
Borussia Dortmund (T)
34
VfB Stuttgart (K)