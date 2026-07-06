Apakah Ancelotti akan dimakamkan bersama mereka? Pemakaman Piala Dunia menelan 12 korban

Piala Dunia 2026 telah berubah menjadi ajang pemecatan yang sesungguhnya bagi para pelatih; di mana tekanan untuk meraih hasil, ekspektasi yang sangat tinggi, serta perluasan turnamen menjadi 48 tim, membuat pemecatan dan pengunduran diri menjadi pemandangan yang berulang setelah setiap babak.
Sebanyak 12 pelatih telah meninggalkan jabatannya selama turnamen berlangsung atau segera setelah perjalanan tim nasional mereka berakhir; hal ini menegaskan satu prinsip utama Piala Dunia 2026: Hanya hasil yang berbicara, sehingga "kursi panas" tetap terbuka, dan hal ini mungkin menimpa pelatih berpengalaman seperti Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brasil, setelah muncul tuntutan agar ia diganti menyusul kekalahan telak dari Norwegia.