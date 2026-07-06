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Apakah Ancelotti akan dimakamkan bersama mereka? Pemakaman Piala Dunia menelan 12 korban

C. Ancelotti
J. Aguirre
S. Lamouchi
M. Koubek
S. Clarke
J. Sellami
M. Bielsa
R. Koeman
S. Beccacece
V. Petkovic
M. Hong
C. Queiroz
FEATURES
Legacy
Italia
Meksiko
Prancis
Ceko
Skotlandia
Maroko
Argentina
Belanda
Bosnia dan Herzegovina
Korea Selatan
Portugal

Perpisahan dengan tim berarti perpisahan dengan para pelatih

Piala Dunia 2026 telah berubah menjadi ajang pemecatan yang sesungguhnya bagi para pelatih; di mana tekanan untuk meraih hasil, ekspektasi yang sangat tinggi, serta perluasan turnamen menjadi 48 tim, membuat pemecatan dan pengunduran diri menjadi pemandangan yang berulang setelah setiap babak.

Sebanyak 12 pelatih telah meninggalkan jabatannya selama turnamen berlangsung atau segera setelah perjalanan tim nasional mereka berakhir; hal ini menegaskan satu prinsip utama Piala Dunia 2026: Hanya hasil yang berbicara, sehingga "kursi panas" tetap terbuka, dan hal ini mungkin menimpa pelatih berpengalaman seperti Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brasil, setelah muncul tuntutan agar ia diganti menyusul kekalahan telak dari Norwegia.

  • Sabri Lamouchi... Kegagalan Tunisia mengakhiri petualangan mereka

    Sabri Lamouchi mengundurkan diri dari jabatan pelatih tim nasional Tunisia setelah tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, di mana “El-Nisr al-Qartaj” hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan, dan finis di posisi terbawah grup dengan performa serangan yang kurang memuaskan.

    Federasi Sepak Bola Tunisia mengumumkan pemutusan kontrak secara damai beberapa jam setelah kekalahan terakhir tersebut. Namun, sumber-sumber yang dekat dengan situasi tersebut menegaskan bahwa tekanan dari suporter dan media mempercepat pengambilan keputusan tersebut. 

    Para pendukung menyalahkan Mouchy atas pilihan taktisnya dan strategi pertahanan yang terlalu defensif.

    Moushi, yang mengambil alih tugas hanya delapan bulan sebelum Piala Dunia, gagal membangun identitas yang jelas bagi tim nasional, dan kehilangan kepercayaan dari kalangan pecinta olahraga setelah tersingkir lebih awal yang sebenarnya bisa dihindari, menurut para analis.

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  • Miroslav Kubík... Impian Ceko Sirna dengan Cepat

    Perjalanan Miroslav Kubík bersama timnas Ceko berakhir di babak pertama. Kekalahan telak dari Argentina dan hasil imbang yang mengecewakan melawan tim Asia membuat peluang lolos menjadi mustahil sebelum pertandingan terakhir.

    Federasi Sepak Bola Ceko mengadakan rapat darurat di markas misi di Amerika. Mereka memutuskan untuk mengakhiri kontrak Kubik segera, dengan alasan bahwa “tim nasional tidak menunjukkan karakter apa pun”.

    Pelatih tersebut harus menanggung konsekuensi kegagalannya dalam mengembangkan generasi baru, serta ketergantungannya pada pemain-pemain yang performanya sudah menurun.

    Kubik mengatakan dalam perpisahannya: “Saya bertanggung jawab… Kami membutuhkan keberanian yang lebih besar,” namun kata-katanya tidak cukup untuk menyelamatkannya, karena masyarakat Ceko menuntut darah baru menjelang kualifikasi Euro 2028.

  • Steve Clark... Akhir Era Skotlandia

    Steve Clarke mengundurkan diri dari tim nasional Skotlandia setelah lima tahun, menyusul kegagalan mereka di babak 16 besar melawan Brasil. Kekalahan 4-0 itu memang pahit, namun hal itu menegaskan adanya kesenjangan level yang sangat besar.

    Meskipun Clark berhasil membawa Skotlandia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998, penampilan mereka di babak gugur terbilang mengecewakan. Tim nasional tidak melepaskan satu pun tembakan ke gawang selama 90 menit.

    Clark mengumumkan pengunduran dirinya dalam konferensi pers, di mana ia mengatakan: “Saya telah membawa tim ini sejauh mungkin… kini saatnya untuk perubahan.”

    Asosiasi Sepak Bola Skotlandia mengucapkan terima kasih kepada sang pelatih karena telah “mengembalikan tim nasional ke peta persaingan,” namun mereka mulai mencari pelatih yang memiliki ambisi menyerang yang lebih besar.

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  • Jamal Al-Salamy... Mimpi Yordania berakhir dan kepergian yang tenang

    Pemain asal Maroko, Jamal Al-Salamy, memimpin tim nasional Yordania dalam penampilan perdana mereka di Piala Dunia, namun impian itu berakhir dengan tiga kekalahan di babak penyisihan grup.

    Al-Salamy mengajukan pengunduran dirinya segera setelah kembali ke Amman, di mana ia mengatakan: “Merupakan kehormatan bagi saya untuk melatih Al-Nashama… Ini adalah akhir dari sebuah perjalanan, dan saya mendoakan yang terbaik bagi mereka,” dan Federasi Sepak Bola Yordania menerima pengunduran diri tersebut serta memuji “kerja profesional” Al-Salamy.

    Pelatih asal Maroko ini berhasil membawa timnya lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah, namun gagal menyesuaikan diri dengan ritme turnamen tersebut. Perbedaan fisik dan teknis terlihat jelas. Masyarakat Yordania mengucapkan selamat tinggal kepadanya dengan penuh hormat, dengan anggapan bahwa masalahnya lebih dalam daripada sekadar pelatih.

  • Marcelo Bielsa... “Si Gila” Hengkang Setelah Kejutan Uruguay

    Kegagalan Uruguay lolos dari babak penyisihan grup mengguncang benua Amerika Latin dan menyebabkan pemecatan Marcelo Bielsa—yang datang dengan proyek jangka panjang—hanya 10 hari setelah Piala Dunia dimulai.

    Kekalahan dari Senegal, lalu hasil imbang melawan Jepang, membuat “La Celeste” tersingkir, sementara Bielsa tetap berpegang pada gaya permainannya yang menyerang terbuka, namun pertahanan timnya bocor parah dan kebobolan 7 gol dalam dua pertandingan.

    Federasi Sepak Bola Uruguay mengakhiri kontrak secara damai, sementara Bielsa mengatakan: “Saya gagal menyampaikan ide-ide saya.” Namun, kepergiannya memicu perdebatan: Apakah manajemen telah bersikap tidak adil kepadanya dengan mengganti seluruh generasi pemain beberapa bulan sebelum turnamen?

  • Ronald Koeman... Mesin itu berhenti berputar dan Koeman yang menanggung akibatnya

    Belanda belum bisa menerima kekecewaan tersingkir di perempat final melawan Inggris melalui adu penalti. Ronald Koeman dipecat 48 jam setelah pertandingan tersebut.

    Media Belanda mengkritik Koeman karena pergantian pemainnya yang terlalu hati-hati, serta kegigihannya mempertahankan formasi 5-3-2 yang menghambat serangan “De Molens”, namun para pendukung merasa tim nasional sebenarnya mampu melangkah lebih jauh.

    Koeman membela diri: “Kami mencapai perempat final. Ini bukan kegagalan,” namun Federasi Sepak Bola Belanda berpendapat bahwa “generasi emas saat ini membutuhkan mentalitas yang lebih berani,” dan mulai mencari pelatih muda untuk memimpin proyek Euro 2028.

  • "Nagelsmann menanggung akibat dari kekalahan memalukan... Proyek 2028 runtuh"

    Proyek sepak bola Jerman runtuh lebih awal di Piala Dunia 2026, di mana Asosiasi Sepak Bola Jerman mengumumkan pengunduran diri Julian Nagelsmann sebagai pelatih “Die Mannschaft” yang berlaku segera, setelah tersingkir secara memalukan di babak 32 besar melawan Paraguay melalui adu penalti.

    Keputusan tersebut diambil setelah rapat rahasia yang digelar sehari sebelumnya, di mana Nagelsmann meminta untuk dibebaskan dari jabatannya menyusul kegagalan telak tersebut, sementara federasi secara resmi menyetujui permintaan tersebut atas rekomendasi Presiden Bernd Neuendorf dan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

    Nagelsmann mengambil alih jabatan tersebut pada September 2023 menggantikan Hans Flick, dengan kontrak ambisius yang berlaku hingga 2028, namun kekalahan mengejutkan dari Paraguay—meski memuncaki Grup 5—menghancurkan semua rencana. 

    Jerman sempat memimpikan gelar juara di tanah Amerika, namun harus tersingkir secara mengejutkan, dan hal itu juga menandai berakhirnya masa jabatan pelatih yang seharusnya memimpin tim tersebut di Euro 2028.


  • Sebastián Picassisi... Ekuador mengakhiri petualangan Argentina

    Pelatih asal Argentina, Sebastián Picassisi, mencatatkan prestasi dengan membawa Ekuador lolos ke babak selanjutnya, namun harus tersingkir di babak 16 besar setelah mengalami kekalahan telak 5-1 dari Prancis.

    Pelatih muda asal Argentina itu melihat timnya kehabisan tenaga di babak kedua. Ia mendapat kritikan karena persiapan fisik yang buruk dan kurangnya pengalaman dalam mengelola pertandingan besar.

    Federasi Sepak Bola Ekuador mengumumkan pemutusan kontrak “untuk mengevaluasi kembali proyek ini”, sementara Picassisi mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan meminta maaf kepada para pendukung, seraya mengatakan: “Kami telah belajar pelajaran yang pahit.” 

    Kepergian pelatih asal Argentina itu memang sudah diperkirakan, namun waktunya yang tepat setelah turnamen berakhir mengejutkan sebagian pihak.

  • Vladimir Petković... Kekecewaan Aljazair Menjatuhkan Pelatih Asal Swiss Itu

    Aljazair memasuki Piala Dunia 2026 dengan harapan besar bersama Vladimir Petković. Namun, "Les Verts" tersingkir di babak penyisihan grup setelah mencatatkan satu hasil imbang dan dua kekalahan.

    Petković gagal menciptakan kombinasi yang harmonis antara pemain lokal dan pemain profesional. Mahrez tampil di bawah performa terbaiknya, sementara barisan pertahanan melakukan kesalahan-kesalahan konyol yang membuat tim kebobolan 6 gol.

    Federasi Sepak Bola Aljazair memutuskan kontrak tersebut segera setelah kembali melalui pernyataan singkat, di mana mereka mengucapkan terima kasih kepada sang pelatih “atas upayanya”.

    Namun, kemarahan suporter sangat meluap, sehingga Petković pergi dalam diam, tanpa konferensi pers perpisahan, mengakhiri sebuah petualangan yang tak sempat tuntas.

  • Hyung Myung-bo... Korea Selatan Mencari Terobosan

    Korea Selatan tersingkir dari babak 16 besar setelah dikalahkan Spanyol dengan skor 3-0, dan pelatih asal Korea Selatan, Hyung-myung Boo, langsung mengajukan pengunduran dirinya.

    Bu menghadapi kritik tajam sepanjang turnamen karena ketergantungannya yang berlebihan pada Son Heung-min, serta mengabaikan talenta-talenta muda, namun strategi pertahanan melawan Spanyol runtuh dalam waktu 20 menit.

    Dalam pernyataan perpisahannya, Hyung-myung Boo mengatakan: “Saya bertanggung jawab penuh… Korea layak mendapatkan yang lebih baik.” 

    Asosiasi Sepak Bola Korea menerima pengunduran diri tersebut dan mulai melakukan negosiasi dengan pelatih asing, namun masyarakat Korea menginginkan “revolusi teknis” sebelum menjadi tuan rumah Piala Asia 2027.

  • Carlos Queiroz... Akhir dari Proyek Ghana

    Carlos Queiroz kembali ke Afrika melalui Ghana, namun perjalanannya berakhir dengan cepat. “The Black Stars” tersingkir dari babak penyisihan grup dengan hanya mengumpulkan satu poin.

    Queiroz terlibat perselisihan dengan para pemain inti tim akibat ketegasannya dalam hal taktik. Kekompakan tim pun hilang, dan Ghana tampil tanpa semangat. Kekalahan dari Kanada pada pertandingan terakhir menjadi pukulan terakhir yang mematahkan semangat.

    Federasi Sepak Bola Ghana memutuskan untuk mengakhiri kontraknya “karena tidak tercapainya target”, dan Queiroz pergi tanpa memberikan pernyataan apa pun, mengakhiri babak baru dalam karier panjangnya di Afrika dan Asia.

  • Javier Aguirre... Meksiko mengucapkan selamat tinggal kepada pelatihnya dengan kepala tegak

    Javier Aguirre mengumumkan berakhirnya masa jabatannya yang ketiga bersama Meksiko setelah kekalahan 3-2 dari Inggris di babak 16 besar di Stadion Azteca.

    Agiri mengatakan ia mundur “untuk fokus pada keluarga”, setelah kampanye yang mengembalikan identitas tim nasional meski berakhir dengan kekalahan yang menyakitkan, dan menyatakan dukungannya kepada Rafael Márquez sebagai penggantinya: “Dia mampu dan akan melampaui saya.”

    Para pendukung mengucapkan selamat tinggal kepada Aguirre dengan rasa hormat yang besar, karena ia telah mengembalikan disiplin dan rasa kebersamaan, namun gagal memecahkan kutukan babak kedua. Kepergiannya memang sudah diperkirakan, namun ia keluar dengan terhormat, meninggalkan warisan rasa hormat.