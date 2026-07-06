Sabri Lamouchi mengundurkan diri dari jabatan pelatih tim nasional Tunisia setelah tersingkir dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, di mana “El-Nisr al-Qartaj” hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan, dan finis di posisi terbawah grup dengan performa serangan yang kurang memuaskan.

Federasi Sepak Bola Tunisia mengumumkan pemutusan kontrak secara damai beberapa jam setelah kekalahan terakhir tersebut. Namun, sumber-sumber yang dekat dengan situasi tersebut menegaskan bahwa tekanan dari suporter dan media mempercepat pengambilan keputusan tersebut.

Para pendukung menyalahkan Mouchy atas pilihan taktisnya dan strategi pertahanan yang terlalu defensif.

Moushi, yang mengambil alih tugas hanya delapan bulan sebelum Piala Dunia, gagal membangun identitas yang jelas bagi tim nasional, dan kehilangan kepercayaan dari kalangan pecinta olahraga setelah tersingkir lebih awal yang sebenarnya bisa dihindari, menurut para analis.