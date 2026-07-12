Apa yang dia katakan? Membaca gerak bibir mengungkap teguran Tuchel kepada para bintang Inggris

Seorang ahli membaca gerak bibir mengungkap detail pesan marah yang disampaikan Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, kepada para pemainnya, selama pertandingan melawan Norwegia di semifinal Piala Dunia.

Timnas Inggris berhasil membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal satu gol, dan akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 setelah perpanjangan waktu.

Meskipun Inggris tampil lebih dominan pada menit-menit awal perempat final Piala Dunia, mereka gagal menciptakan peluang nyata yang berarti.

Peluang paling berbahaya dari “Tiga Singa” terjadi ketika Niko Orieli melepaskan tendangan yang meleset tipis di samping gawang dari jarak dekat setelah umpan silang yang luar biasa dari Madueke, namun selain momen tersebut, timnas Inggris tidak menunjukkan banyak hal sebelum memasuki jeda minum pertama.

Thomas Tuchel memanfaatkan menit-menit tersebut untuk menegur para pemainnya, mengingatkan mereka akan realitas pertandingan sistem gugur.

Ahli membaca gerak bibir, Nicola Heckling, mengatakan kepada surat kabar Daily Mail melalui platform Covers, “Tuchel berkata kepada para pemainnya, ‘Bekerjalah lebih keras, bergeraklah lebih cepat, kalian hanya berdiri diam dan tidak bergerak.’”