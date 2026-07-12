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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Apa yang dia katakan? Membaca gerak bibir mengungkap teguran Tuchel kepada para bintang Inggris

Norway vs England
Norway
England
World Cup
T. Tuchel
Norwegia
Inggris

Seorang ahli membaca gerak bibir mengungkap detail pesan marah yang disampaikan Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, kepada para pemainnya, selama pertandingan melawan Norwegia di semifinal Piala Dunia.

Timnas Inggris berhasil membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal satu gol, dan akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 setelah perpanjangan waktu.

Meskipun Inggris tampil lebih dominan pada menit-menit awal perempat final Piala Dunia, mereka gagal menciptakan peluang nyata yang berarti.

Peluang paling berbahaya dari “Tiga Singa” terjadi ketika Niko Orieli melepaskan tendangan yang meleset tipis di samping gawang dari jarak dekat setelah umpan silang yang luar biasa dari Madueke, namun selain momen tersebut, timnas Inggris tidak menunjukkan banyak hal sebelum memasuki jeda minum pertama.

Thomas Tuchel memanfaatkan menit-menit tersebut untuk menegur para pemainnya, mengingatkan mereka akan realitas pertandingan sistem gugur.

Ahli membaca gerak bibir, Nicola Heckling, mengatakan kepada surat kabar Daily Mail melalui platform Covers, “Tuchel berkata kepada para pemainnya, ‘Bekerjalah lebih keras, bergeraklah lebih cepat, kalian hanya berdiri diam dan tidak bergerak.’”

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    Pesan-pesan penuh semangat dari Tuchel merupakan sarana yang efektif untuk memotivasi para pemainnya

    Pelatih asal Jerman itu menambahkan, “Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada kalian... Dengarkan staf pelatih, kita harus berjuang mempertahankan posisi kita. Dengarkan staf pelatih. Jaga agar bola tetap rendah. Kurangi dorongan, dan lebih fokus pada bola.”

    Dia juga memberikan instruksi khusus saat tendangan sudut, sambil berkata, “Saat tendangan sudut, kalian harus bergerak ke sisi kanan. Jangan datang dari depan (sambil mengarahkan pembicaraannya kepada Gordon nomor 18). Tempat terbaik untukmu adalah sisi kanan, dan itu fakta. Setiap kali kamu datang dari depan, bola akan hilang. Sekarang dengarkan: tetaplah di sisi kanan, dan tetaplah di sana.”

    Ia mengakhiri pesan semangatnya dengan berkata, “Saya ingin semua orang menunjukkan kekuatan. Ini kesempatan terakhir kalian. Jika kita kalah dalam pertandingan ini, kita akan tersingkir dari turnamen. Ayo, mari kita mulai.”

    Pesan-pesan penuh semangat Tuchel sepanjang turnamen ini telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk memotivasi para pemainnya, namun kali ini pesan tersebut tidak langsung membuahkan hasil.

    Hanya beberapa menit kemudian, John Stones kehilangan bola di dalam kotak penalti Inggris, dan hampir memberikan peluang berbahaya kepada Haaland, namun kiper Jordan Pickford dengan cepat keluar dan menyelamatkan situasi.

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