Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
"Apa yang akan dipikirkan Coleen?" - Legenda Manchester United, Wayne Rooney, terlihat keluar minum-minum bersama dua wanita hingga pukul 3:25 pagi pada malam sebelum Brit Awards
Rooney menghadiri pesta pra-Brits selama jeda dalam jadwalnya sebagai komentator.
Keluarga Rooney memiliki empat anak, dengan putra sulung Kai saat ini sedang meniti karirnya di sistem akademi Manchester United. Wayne tetap menjadi ikon di Old Trafford sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi The Red Devils.
Belakangan ini, ia memiliki banyak waktu luang setelah menunda kembalinya ke dunia manajemen akibat masa-masa buruk sebagai pelatih di Birmingham dan Plymouth. Rooney saat ini mengisi posisi komentator untuk BBC Sport dan Amazon Prime Video.
Dengan tidak ada pekerjaan televisi dalam jadwalnya selama putaran terbaru pertandingan Premier League, Rooney diizinkan untuk pergi ke Manchester sebelum Brit Awards diadakan di luar London untuk pertama kalinya.
Para penonton menggambarkan tingkah laku Rooney di hotel Manchester.
Foto dan video yang diperoleh The Sun menunjukkan Rooney, yang berusia 40 tahun, terlihat sedikit kusut saat menghadiri pesta mewah di sebuah hotel di Manchester. Awalnya, ia berada di lokasi tersebut bersama penyanyi pop Calum Scott, sebelum ditemani oleh seorang teman pria dan beberapa tamu wanita.
Seorang saksi mata mengatakan kepada The Sun, yang sebelumnya pernah membuat berita buruk karena perselingkuhannya: “Orang-orang yang melihat Wayne berkata, ‘Apa yang akan dipikirkan Coleen?’ Dia tidak terlihat di mana pun.” Mereka melanjutkan: “Wayne tampaknya telah minum. Dia sepertinya sudah minum beberapa gelas.”
Saksi mata lain mengatakan tentang Rooney yang kesulitan menjaga martabatnya saat keluar dari toilet sekitar pukul 01.30: “Wayne sepertinya tidak bisa mengancingkan celananya. Pada satu momen, celananya hampir jatuh ke lantai, tapi dia berhasil menahannya.” Dia dilaporkan “terus menarik celananya ke atas, tapi kemudian celana itu jatuh lagi”.
Rooney dilaporkan menghabiskan dua jam minum dan berbincang dengan para wanita tersebut, dengan seorang peserta pesta lain mengatakan: “Dia tampak seperti sedang bersenang-senang dan bercanda dengan para wanita.”
Rooney meninggalkan tempat tersebut pada pukul 3:25 pagi dan diantar pergi dengan mobil terpisah bersama salah satu wanita yang keluar dari hotel bersamanya. The Sun diberitahu: “Dia kemudian pergi sendirian. Dia berdiri di luar di mana banyak orang berkumpul dan masuk ke dalam mobil. Sekitar delapan menit kemudian, taksi datang dan menjemput wanita tersebut. Orang-orang di antrean mengenali dia dan mengatakan dia tidak terlihat dalam keadaan baik.”
Wayne mengucapkan terima kasih kepada Coleen karena telah membantu mengurangi kebiasaannya minum berlebihan.
Wayne mengucapkan terima kasih kepada pasangannya, Coleen, atas bantuannya dalam mengendalikan kebiasaannya minum berlebihan. Ia mengatakan: “Saya benar-benar percaya jika dia tidak ada di sana, saya mungkin sudah meninggal. Saya pernah membuat kesalahan di masa lalu yang sudah tercatat dengan baik, tapi kadang-kadang saya sedikit berbeda, dan dia selalu menjaga saya tetap di jalur yang benar. Dia telah melakukannya selama lebih dari 20 tahun.
“Saya ingin keluar dan menikmati waktu bersama teman-teman saya dan memiliki malam yang menyenangkan. Itu sampai pada titik di mana saya terlalu jauh. Itu adalah momen dalam hidup saya di mana saya sangat berjuang dengan alkohol. Saya tidak berpikir saya bisa meminta bantuan siapa pun. Saya tidak benar-benar ingin melakukannya karena saya tidak ingin membebani siapa pun.”
Coleen mengakui bahwa hubungannya dengan kekasih masa kecilnya, Wayne, kadang-kadang “sulit”, tetapi “selalu ada cinta di sana, jadi mengapa menyerah?” Dia berkata: “Jika cinta masih ada, mengapa tidak mencoba memperbaikinya? Orang-orang tidak melihat itu karena kami melakukannya di balik pintu tertutup, dan itu kadang-kadang menjadi perjuangan, itu sulit. Orang-orang hanya melihat apa yang ada di media, mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami.”
Dia menambahkan dalam wawancara terbaru saat ditanya apakah suaminya akan menganggapnya sebagai orang yang dominan: "Dia mungkin akan mengatakan itu, tapi aku akan mengatakan dia kadang-kadang perlu diingatkan. Kita punya naik turun, ada hal-hal yang terjadi dalam hidup. Tapi aku pikir karena kita sudah bersama sejak muda, kita saling mengenal dengan baik. Kita adalah tim. Aku tidak akan mengatakan kita telah berubah. Aku akan mengatakan hal-hal di sekitar kita yang telah berubah."
- Getty/GOAL
Keluarga Rooney akan menjadi bintang dalam dokumenter Disney+.
Wayne mungkin harus memberikan penjelasan lebih lanjut setelah malam terakhirnya yang penuh kegembiraan, karena keluargaRooney akan menjadi bintang dalam serial dokumenter Disney+ yang mengungkap kehidupan pribadi mereka - dengan kesepakatan senilai £10 juta ($13 juta) dilaporkan telah disetujui dengan raksasa streaming global.
Iklan