"Apa yang akan dipikirkan Coleen?" - Legenda Manchester United, Wayne Rooney, terlihat keluar minum-minum bersama dua wanita hingga pukul 3:25 pagi pada malam sebelum Brit Awards

Wayne mengucapkan terima kasih kepada pasangannya, Coleen, atas bantuannya dalam mengendalikan kebiasaannya minum berlebihan. Ia mengatakan: “Saya benar-benar percaya jika dia tidak ada di sana, saya mungkin sudah meninggal. Saya pernah membuat kesalahan di masa lalu yang sudah tercatat dengan baik, tapi kadang-kadang saya sedikit berbeda, dan dia selalu menjaga saya tetap di jalur yang benar. Dia telah melakukannya selama lebih dari 20 tahun.

“Saya ingin keluar dan menikmati waktu bersama teman-teman saya dan memiliki malam yang menyenangkan. Itu sampai pada titik di mana saya terlalu jauh. Itu adalah momen dalam hidup saya di mana saya sangat berjuang dengan alkohol. Saya tidak berpikir saya bisa meminta bantuan siapa pun. Saya tidak benar-benar ingin melakukannya karena saya tidak ingin membebani siapa pun.”

Coleen mengakui bahwa hubungannya dengan kekasih masa kecilnya, Wayne, kadang-kadang “sulit”, tetapi “selalu ada cinta di sana, jadi mengapa menyerah?” Dia berkata: “Jika cinta masih ada, mengapa tidak mencoba memperbaikinya? Orang-orang tidak melihat itu karena kami melakukannya di balik pintu tertutup, dan itu kadang-kadang menjadi perjuangan, itu sulit. Orang-orang hanya melihat apa yang ada di media, mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami.”

Dia menambahkan dalam wawancara terbaru saat ditanya apakah suaminya akan menganggapnya sebagai orang yang dominan: "Dia mungkin akan mengatakan itu, tapi aku akan mengatakan dia kadang-kadang perlu diingatkan. Kita punya naik turun, ada hal-hal yang terjadi dalam hidup. Tapi aku pikir karena kita sudah bersama sejak muda, kita saling mengenal dengan baik. Kita adalah tim. Aku tidak akan mengatakan kita telah berubah. Aku akan mengatakan hal-hal di sekitar kita yang telah berubah."