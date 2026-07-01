"Apa sih yang sebenarnya terjadi di sana?!" Thomas Tuchel tercengang melihat tren di Piala Dunia ini

Dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa, yang dipimpin Messi dengan 19 gol di Piala Dunia, Kane kini telah mencetak 13 gol dan dengan demikian melampaui legenda Brasil, Pelé (dua belas). "Dia adalah kapten kami, pemimpin kami. Dia menentukan hasil pertandingan sepak bola dengan penyelesaian akhir yang luar biasa," puji Tuchel. Pakar MagentaTV, Jürgen Klopp, juga takjub: "Saya tidak tahu apakah di Inggris sudah ada patung yang didirikan untuknya, tapi pasti akan ada. Saya belum pernah melihat pengaruh sebesar yang dimiliki Harry Kane."

Pada Senin dini hari mendatang (pukul 02.00 CEST), tim Inggris akan menghadapi tuan rumah bersama Meksiko di babak 16 besar di Kota Meksiko. Menjelang pertandingan tersebut, Tuchel menyampaikan permohonan kepada orang tua para penggemar cilik: “Tulis surat izin tidak masuk sekolah dan biarkan mereka menonton sepak bola. Ayolah – masih ada cukup waktu untuk pergi ke sekolah. Tapi Piala Dunia hanya digelar setiap empat tahun sekali. Empat hari lagi akan ada pertandingan besar, dan kami membutuhkan dukungan dari semua orang. Terutama dari anak-anak.”