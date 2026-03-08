Getty/GOAL
"Apa. Sebuah. Pertandingan" - Blake Lively & Ryan Reynolds tersenyum meski Wrexham mengalami kekecewaan di Piala FA setelah kekalahan dramatis dari Chelsea
Reynolds & Mac di Sirkuit Balap untuk pertandingan epik Piala FA
Reynolds kembali ke North Wales bersama istrinya dan rekan pemilik klub Rob Mac, untuk menghadapi tim kuat dari London Barat. Setelah berhasil mengalahkan Nottingham Forest dalam ajang FA Cup musim ini, Wrexham yakin dapat kembali menaklukkan tim besar.
Aktor Deadpool, Reynolds, menyaksikan kemenangan adu penalti Wrexham atas Forest dan kembali menjadi sosok yang penuh semangat di kotak VIP-nya, sementara dia dan Mac kesulitan untuk tetap duduk tenang saat ketegangan memuncak selama 120 menit.
VAR tidak membantu Wrexham dalam pertandingan melawan raksasa Liga Premier Chelsea.
Wrexham dua kali memimpin melawan Chelsea - berkat gol dari Sam Smith dan Callum Doyle - namun keunggulan mereka dihapus dengan cara yang tidak menguntungkan sebelum akhirnya harus bermain dengan 10 orang pada menit ketiga waktu tambahan, setelah George Dobson mendapat kartu merah setelah kartu kuningnya ditingkatkan menjadi merah setelah tinjauan VAR.
Teknologi - yang tidak digunakan dalam pertandingan Championship Wrexham - kembali campur tangan di babak tambahan saat upaya Lewis Brunt dianulir karena offside, yang seharusnya membuat skor imbang 3-3.
The Red Dragons akhirnya melihat perjalanan mereka di Piala berakhir, memungkinkan mereka fokus pada promosi keempat berturut-turut yang memecahkan rekor, tetapi kebanggaan - bukan frustrasi - menjadi emosi utama yang terasa di kamp Wrexham setelah mereka hampir mengalahkan calon peserta Liga Champions.
Reynolds mengunggah di X setelah menyaksikan malam yang tak terlupakan dalam sejarah terbaru Wrexham, dengan klub yang telah jauh berkembang sejak pengambilalihan yang mengejutkan pada awal 2021: “Tiga tahun yang lalu pada minggu ini, kami bertarung imbang melawan Maidenhead United. Hari ini kami memaksa Chelsea hingga perpanjangan waktu. Sangat bangga dengan penampilan Wrexham hari ini.”
Lively sepenuhnya terlibat dalam petualangan Wrexham bersama Reynolds.
Lively, yang memeluk suaminya sepanjang pertandingan seru di Racecourse, sengaja membalas senyuman Reynolds saat mereka berpose untuk selfie di lapangan setelah para penggemar setia telah pulang. Dia membagikan gambar bersama pesan: “Apa. Pertandingan. Yang. Hebat.”
Lively sebelumnya memuji pekerjaan yang dilakukan Reynolds dan Mac di Wrexham, dengan kenaikan pesat yang membawa klub keluar dari National League dan mendekati Premier League.
Dia mengatakan setelah promosi dari League One dipastikan pada 2025: “@wrexham_afc terima kasih kepada seluruh kota, semua yang terbang dari jauh, dan semua di lapangan dan di luar lapangan, dari petugas lapangan hingga petugas keamanan, toko suvenir hingga PT, manajer perlengkapan hingga penulis yel-yel yang dipilih sendiri. Sejarah dibuat kemarin bukan hanya bersama kalian, tetapi karena kalian.
“Saya akan selalu menghargai kehangatan dan dukungan yang kalian berikan kepada saya dan orang-orang yang saya cintai, sesuatu yang biasanya hanya diberikan kepada keluarga. Semangat kalian dan kegembiraan yang membara adalah keajaiban. Terima kasih atas hari yang tak terlupakan. Dan karena kalian menjadi bagian penting dalam hidup kami setiap hari.
“Selamat kepada seluruh tim, keluarga mereka, dan satu-satunya Phil Parkinson. Kalian menunjukkan kepada kita semua bahwa mimpi yang mustahil benar-benar bisa menjadi kenyataan.
“@robmcelhenney & @vancityreynolds, orang-orang gila, penyendiri, pemberontak, pembuat onar, orang-orang yang tidak sesuai dengan tempatnya... orang-orang yang melihat hal-hal secara berbeda. Terima kasih atas komunitas dan kegembiraan yang Anda bawa kepada saya, keluarga Anda, dan begitu banyak orang lain.”
Jadwal pertandingan Wrexham musim 2025-26: Red Dragons terus berjuang untuk promosi.
Setelah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim sekelas Chelsea, tantangan yang dihadapi Wrexham kini adalah memastikan mereka menghadapi lawan sekelas itu secara rutin setiap pekan pada musim 2026-27.
Tim Parkinson masih memiliki 11 pertandingan tersisa di musim ini, saat ini mereka berada di peringkat keenam di klasemen Championship dan mengisi slot terakhir untuk playoff. Mereka akan menghadapi beberapa pertandingan besar dalam waktu dekat, termasuk laga kandang melawan Hull City yang juga menjadi kandidat promosi, diikuti oleh derby melawan rival Wales, Swansea - dengan Reynolds dan Mac siap mencoba peruntungan mereka sebagai komentator dalam pertandingan tersebut.
