"Apa. Sebuah. Pertandingan" - Blake Lively & Ryan Reynolds tersenyum meski Wrexham mengalami kekecewaan di Piala FA setelah kekalahan dramatis dari Chelsea

Lively, yang memeluk suaminya sepanjang pertandingan seru di Racecourse, sengaja membalas senyuman Reynolds saat mereka berpose untuk selfie di lapangan setelah para penggemar setia telah pulang. Dia membagikan gambar bersama pesan: “Apa. Pertandingan. Yang. Hebat.”

Lively sebelumnya memuji pekerjaan yang dilakukan Reynolds dan Mac di Wrexham, dengan kenaikan pesat yang membawa klub keluar dari National League dan mendekati Premier League.

Dia mengatakan setelah promosi dari League One dipastikan pada 2025: “@wrexham_afc terima kasih kepada seluruh kota, semua yang terbang dari jauh, dan semua di lapangan dan di luar lapangan, dari petugas lapangan hingga petugas keamanan, toko suvenir hingga PT, manajer perlengkapan hingga penulis yel-yel yang dipilih sendiri. Sejarah dibuat kemarin bukan hanya bersama kalian, tetapi karena kalian.

“Saya akan selalu menghargai kehangatan dan dukungan yang kalian berikan kepada saya dan orang-orang yang saya cintai, sesuatu yang biasanya hanya diberikan kepada keluarga. Semangat kalian dan kegembiraan yang membara adalah keajaiban. Terima kasih atas hari yang tak terlupakan. Dan karena kalian menjadi bagian penting dalam hidup kami setiap hari.

“Selamat kepada seluruh tim, keluarga mereka, dan satu-satunya Phil Parkinson. Kalian menunjukkan kepada kita semua bahwa mimpi yang mustahil benar-benar bisa menjadi kenyataan.

“@robmcelhenney & @vancityreynolds, orang-orang gila, penyendiri, pemberontak, pembuat onar, orang-orang yang tidak sesuai dengan tempatnya... orang-orang yang melihat hal-hal secara berbeda. Terima kasih atas komunitas dan kegembiraan yang Anda bawa kepada saya, keluarga Anda, dan begitu banyak orang lain.”

Instagram