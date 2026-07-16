Pukulan terberat bagi peluang kesuksesan tim ini mungkin adalah absennya penyerang andalan Harry Kane. Saibari memang bisa (sama seperti Serge Gnabry) menggantikannya; ia juga pernah bermain sebagai penyerang untuk Maroko di Piala Dunia. Namun, Saibari paling bersinar saat bermain satu baris di belakang, di posisi itulah ia tampil gemilang musim lalu bersama PSV Eindhoven. Musim panas lalu, klub asal Munich ini mendatangkan Nicolas Jackson sesaat sebelum penutupan bursa transfer sebagai cadangan klasik bagi Kane. Meskipun ia tampil mengecewakan dan tidak dikontrak secara permanen, pada dasarnya kehadiran penyerang tengah tambahan tentu akan membantu skuad. Kemungkinan lain yang bisa dipertimbangkan adalah klub asal Munich ini mendatangkan pemain sayap kiri yang masih berkembang sebagai cadangan bagi Luis Diaz.

Namun, saat ini, perekrutan seorang gelandang tengah tampaknya lebih mungkin daripada mendatangkan pemain serang tambahan. Meski demikian, setidaknya hingga saat ini, belum ada perkembangan konkret terkait hal tersebut. Ayyoub Bouaddi sempat menjadi bahan pembicaraan. Namun, setelah penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia, pemain asal Maroko itu diperkirakan kini berharga sekitar 100 juta euro, angka yang jauh melebihi anggaran transfer Bayern.

Setelah kepergian Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro, Tom Bischof menjadi alternatif utama bagi duo utama Joshua Kimmich dan Aleksandar Pavlovic. Setelah musim lalu ia lebih banyak dicoba sebagai bek sayap pengganti, kini Bischof berpeluang mendapatkan banyak waktu bermain di posisi andalannya. Pilihan lainnya adalah Konrad Laimer dan Brown—yang sebenarnya direncanakan sebagai bek sayap—serta Bara Sapoko Ndiaye. Pemain berusia 18 tahun ini sempat tampil sebentar untuk Senegal di Piala Dunia dan saat ini dianggap sebagai talenta paling menjanjikan di FC Bayern.

Jika FC Bayern tidak lagi melakukan perkuatan di lini serang dan lini tengah, secara otomatis para talenta muda akan mendapatkan lebih banyak menit bermain. Mereka pun akan mendapat kesempatan untuk menapaki jalur yang serupa dengan Lennart Karl pada musim lalu. Berkat skuad yang terbatas, Karl berhasil naik dari tim junior ke tim nasional senior dalam waktu beberapa bulan saja. Saat ini, Kompany merencanakan formasi lini serang dengan Arijon Ibrahimovic yang kembali dari masa peminjaman, namun perubahan haluan disertai kepergian pemain menjelang akhir jendela transfer tidak dapat dikesampingkan. Di antara pemain lain yang juga berhak berharap mendapatkan kesempatan bermain adalah David Santos Daiber, Filip Pavic, Wisdom Mike, Felipe Chavez, Erblin Osmani, dan Maycon Cardozo.