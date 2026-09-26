Apa perbedaan antara UFC/MMA dan tinju?

Ketika membahas olahraga tarung level dunia, ada dua istilah yang paling sering disebut: UFC dan tinju. Kedua cabang olahraga ini memenuhi arena, menghasilkan pendapatan jutaan, dan melahirkan para bintang, tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan besar, baik dalam aturan, gaya, maupun filosofi.

Pada Sabtu, 26 September, sorotan mata kali ini tidak tertuju pada UFC, melainkan Oktagon 94. Di sana, antara lain Christian Eckerlin dan Frederic Vosgröne akan bertarung di stadion Frankfurt yang sudah sold out. Semua informasi soal tayangannya bisa kalian dapatkan di sini.

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Apa saja perbedaan antara UFC dan tinju, bisa kalian simak dalam artikel ini.