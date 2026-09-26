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imago-sport-1073852580.jpgTorsten Helmke
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Apa perbedaan antara UFC/MMA dan tinju?

Tinju dan UFC - apa yang benar-benar membedakan dua raksasa olahraga tarung ini? SPOX menunjukkan kepada Anda perbedaannya, seiring MMA yang terus semakin besar. Juga di Jerman, yang ditunjukkan secara mengesankan oleh ajang-ajang Oktagon dengan Christian Eckerlin, Frederick Vosgröne dan kawan-kawan.

Ketika membahas olahraga tarung level dunia, ada dua istilah yang paling sering disebut: UFC dan tinju. Kedua cabang olahraga ini memenuhi arena, menghasilkan pendapatan jutaan, dan melahirkan para bintang, tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan besar, baik dalam aturan, gaya, maupun filosofi.

Pada Sabtu, 26 September, sorotan mata kali ini tidak tertuju pada UFC, melainkan Oktagon 94. Di sana, antara lain Christian Eckerlin dan Frederic Vosgröne akan bertarung di stadion Frankfurt yang sudah sold out. Semua informasi soal tayangannya bisa kalian dapatkan di sini. 

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Apa saja perbedaan antara UFC dan tinju, bisa kalian simak dalam artikel ini.

  • Apa perbedaan antara UFC dan tinju?

    UFC dan tinju sama-sama termasuk dalam dunia olahraga tarung, tetapi keduanya berbeda secara mendasar dalam orientasi dan karakter. Sementara tinju dianggap sebagai disiplin sarat tradisi dengan aturan yang jelas dan sejarah panjang, UFC merepresentasikan pertarungan modern yang serbabisa di level tertinggi. Kedua cabang olahraga ini memikat jutaan orang di seluruh dunia, tetapi sebagian menyasar kelompok penonton yang berbeda dan mencerminkan filosofi olahraga tarung yang berlainan.

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  • Apa perbedaan antara UFC dan tinju? - Apa sebenarnya UFC itu?

    Ultimate Fighting Championship (UFC) adalah organisasi MMA paling terkenal di dunia. MMA adalah singkatan dari Mixed Martial Arts, olahraga tarung kontak penuh yang menggabungkan elemen tinju, gulat, judo, karate, taekwondo, Brazilian Jiu-Jitsu, dan muay thai. Para petarung saling berhadapan di oktagon, kandang berbentuk segi delapan, dan boleh bertarung baik dalam posisi berdiri maupun di bawah.

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  • Apa perbedaan antara UFC dan tinju? - Tinju

    Jika dibandingkan dengan itu, tinju nyaris terasa puristis. Hanya pukulan dengan tinju ke tubuh bagian atas dan kepala yang diperbolehkan. Clinch cepat dipisahkan, dan pertarungan di bawah sama sekali tidak ada. Fokusnya terletak pada pergerakan kaki, pertahanan, presisi, dan kekuatan pukulan, dengan teknik serta aturan yang jelas.

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  • Apa perbedaan antara UFC dan tinju? - Perbedaan dalam peraturan

    Perbedaan yang paling jelas terletak pada beragamnya teknik yang diizinkan: sementara dalam tinju hanya tinju yang digunakan, di UFC tendangan, takedown, submission, dan ground-and-pound juga diperbolehkan. Pakaian bertanding juga berbeda: petinju mengenakan sarung tangan dengan bantalan lebih tebal, sementara petarung UFC bertarung dengan sarung tangan yang lebih kecil dan tanpa jari.

  • Apa perbedaan antara UFC dan tinju? - Profil petarung

    Petinju pada umumnya adalah atlet yang sangat terspesialisasi, yang menyempurnakan gaya mereka selama bertahun-tahun. Sebaliknya, di UFC, para petarung harus menjadi all-rounder - mereka yang hanya kuat dalam satu aspek hampir tidak punya peluang di level tertinggi. Itulah yang membuat MMA tidak terduga dan kaya secara taktis.

  • Apa perbedaan antara UFC dan tinju? - Pertunjukan, hype, dan bisnis

    Kedua cabang olahraga ini mengandalkan ajang besar, kemasan media, dan persona superstar - seperti Tyson Fury di tinju atau Conor McGregor di UFC. Namun, sementara tinju bertumpu pada tradisi yang telah berlangsung selama puluhan tahun, UFC adalah produk yang lebih modern dan dinamis - sering kali lebih radikal, brutal, dan cepat.

  • SPOXGetty

    Petarung paling terkenal dalam sejarah UFC dan tinju

    • Petarung UFC paling terkenal sepanjang masa
    NamaNegaraKeistimewaan / Prestasi
    Conor McGregorIrlandiaJuara ganda (featherweight & lightweight), bintang terbesar UFC
    Khabib NurmagomedovRusiaTak terkalahkan (29–0), juara lightweight yang dominan
    Jon JonesAmerika SerikatJuara light-heavyweight terlama, dianggap sebagai salah satu GOAT
    Anderson SilvaBrasilPemegang rekor pertahanan gelar di kelas menengah
    Georges St-PierreKanadaJuara di dua kelas berat (welter & middleweight)
    Ronda RouseyAmerika SerikatJuara wanita besar pertama, peraih medali Olimpiade
    Israel AdesanyaSelandia BaruPetarung kelas menengah yang berpengaruh secara gaya, berlatar belakang kickboxing
    Stipe MiocicAmerika SerikatJuara kelas berat UFC tersukses
    • Petinju paling terkenal sepanjang masa
    NamaNegaraKeistimewaan / Prestasi
    Muhammad AliAmerika SerikatTiga kali juara dunia kelas berat, ikon budaya
    Mike TysonAmerika SerikatJuara kelas berat termuda sepanjang masa, kekuatan yang ditakuti
    Floyd Mayweather Jr.Amerika SerikatRekor 50–0, jenius defensif, bintang PPV terbesar dalam tinju
    Wladimir KlitschkoUkraina Lebih dari 20 kali mempertahankan gelar, mendominasi kelas berat selama satu dekade
    Manny PacquiaoFilipinaJuara dunia di delapan kelas berat
    Tyson FuryBritania RayaBintang kelas berat saat ini, tak terkalahkan, berkepribadian kuat
    Joe FrazierAmerika SerikatRivalitas legendaris dengan Ali, juara Olimpiade
    Lennox LewisBritania RayaPetinju kelas berat dominan pada era 90-an
    Canelo ÁlvarezMeksikoJuara dunia berkali-kali, aktif di beberapa kelas berat