Apa kaitannya dengan Rodri? Celah-celah Real Madrid membuktikan kebenaran agenda Mourinho

Adapun permintaan lain yang tidak terwujud adalah mendatangkan seorang bek tengah. Real Madrid memang merekrut Konaté, tetapi Mourinho ingin memperkuat lini belakang secara lebih serius, setelah lini itu menjadi salah satu titik lemah paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir.

Klub sempat menjajaki kemungkinan membuka ruang bagi seorang bek lain seandainya salah satu pemain pergi, tetapi pada akhirnya tidak ada perkembangan.

Raúl Asencio mengalami cedera dan tetap berada dalam skuad tim, dan bursa transfer ditutup tanpa mendatangkan tambahan bek tengah yang diminta oleh sang pelatih.

Di posisi bek tengah inilah secara khusus muncul tanda pertama yang mendorong untuk kembali ke daftar permintaan Mourinho.

Cedera memang menerpa lini belakang secara khusus; Asencio sampai saat ini belum bisa menjalani pertandingan pertamanya di bawah arahan sang pelatih, dan kini menghadapi absen yang berkisar antara dua hingga empat bulan akibat patah tulang kaki, sementara Konaté dan Militão juga mengalami masalah fisik.

Pilihan di posisi ini tampak terbatas, terutama dengan Huijsen yang diskors untuk pertandingan berikutnya karena kartu merahnya di laga derbi. Namun, perdebatan yang paling menarik mungkin ada di lini tengah.

Pada salah satu pertandingan awal musim ini, Mourinho sempat memilih memainkan Trent Alexander-Arnold di posisi tersebut bersama Valverde, dalam sebuah eksperimen yang berakhir dengan kegagalan yang jelas.

Musim demi musim, tampaknya semua pihak dari luar klub melihat adanya masalah bersama dalam cara membangun skuad tim, sementara masalah ini sepertinya tidak dirasakan ada dari dalam klub.

Pelatih asal Portugal itu memiliki skuad yang berisi kemampuan luar biasa, dan ia sendiri secara terbuka membela kualitas para pemain lini tengah dan pertahanan di timnya.

Meski demikian, tidak bisa diabaikan bahwa seandainya Real Madrid memenuhi semua permintaan pelatih asal Portugal itu, Mourinho kini akan memiliki pemain-pemain tambahan yang bisa saja berperan penting dalam perjalanan musim ini.