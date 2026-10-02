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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-REAL SOCIEDADAFP
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Apa kaitannya dengan Rodri? Celah-celah Real Madrid membuktikan kebenaran agenda Mourinho

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LaLiga
Barcelona
Real Madrid
J. Mourinho
Rodri
Spanyol

Permintaan Mourinho yang tak terpenuhi membayangi Real Madrid: lini belakang dan lini tengah jadi sorotan

Kekurangan dalam skuad Real Madrid menyoroti pentingnya transfer yang diminta oleh pelatih asal Portugal Jose Mourinho, yang tidak mampu diselesaikan oleh klub pada musim panas 2026.

Dalam sebuah laporan, surat kabar Sport menyebutkan bahwa Mourinho tiba di Los Blancos dengan membawa gambaran yang cukup jelas mengenai apa yang ia butuhkan untuk membangun kembali tim.

Klub pun memenuhi sebagian besar permintaan sang pelatih; sebab Ibrahima Konate, Dumfries, Cucurella, Bernardo Silva, Diomande, dan Espie telah didatangkan.

Namun, pada akhirnya ada dua posisi yang tidak diperkuat, yaitu seorang bek tengah tambahan di samping Konate yang telah disebutkan, dan seorang gelandang yang mampu memberikan makna berbeda pada gaya bermain.


  • RodriGetty Images

    Gagal mendatangkan Rodri

    Terkait lini tengah, Mourinho memiliki target yang sangat spesifik. Pelatih asal Portugal itu menginginkan seorang pemain yang mampu mengatur permainan tim dari lini belakang, serta memberikan ketenangan, keseimbangan, dan kemampuan mengambil keputusan di area yang telah lama menyisakan keraguan di Santiago Bernabeu.

    Nama yang muncul kuat adalah Rodri, dan Real Madrid mengerahkan segala upaya untuk meyakinkan pemain internasional Spanyol tersebut. Bahkan Mourinho berbicara langsung dengannya, namun pemain itu pada akhirnya memilih Barcelona.

    Yang menarik, klub juga tidak berusaha merekrut satu pun dari alternatif yang tersedia di bursa transfer.

    Mourinho sendiri secara terbuka meremehkan pentingnya kesepakatan tersebut. Setelah gagal merekrut Rodri, ia menegaskan bahwa Real Madrid tidak mengalami kekurangan di posisi tersebut, dan mengingatkan bahwa ia memiliki Tchouameni, Camavinga, Valverde, Bernardo Silva, dan Arda Guler.

    Pelatih asal Portugal itu menjelaskan bahwa Rodri akan menjadi "ceri di atas kue". Hal itu menjadi upaya untuk menutup berkas tersebut secara terbuka, meskipun kenyataannya pelatih tersebut telah menetapkan posisi ini sebagai salah satu prioritas proyeknya saat tiba di klub.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

    Mengabaikan perekrutan seorang bek tengah tambahan

    Adapun permintaan lain yang tidak terwujud adalah mendatangkan seorang bek tengah. Real Madrid memang merekrut Konaté, tetapi Mourinho ingin memperkuat lini belakang secara lebih serius, setelah lini itu menjadi salah satu titik lemah paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir.

    Klub sempat menjajaki kemungkinan membuka ruang bagi seorang bek lain seandainya salah satu pemain pergi, tetapi pada akhirnya tidak ada perkembangan.

    Raúl Asencio mengalami cedera dan tetap berada dalam skuad tim, dan bursa transfer ditutup tanpa mendatangkan tambahan bek tengah yang diminta oleh sang pelatih.

    Di posisi bek tengah inilah secara khusus muncul tanda pertama yang mendorong untuk kembali ke daftar permintaan Mourinho.

    Cedera memang menerpa lini belakang secara khusus; Asencio sampai saat ini belum bisa menjalani pertandingan pertamanya di bawah arahan sang pelatih, dan kini menghadapi absen yang berkisar antara dua hingga empat bulan akibat patah tulang kaki, sementara Konaté dan Militão juga mengalami masalah fisik.

    Pilihan di posisi ini tampak terbatas, terutama dengan Huijsen yang diskors untuk pertandingan berikutnya karena kartu merahnya di laga derbi. Namun, perdebatan yang paling menarik mungkin ada di lini tengah.

    Pada salah satu pertandingan awal musim ini, Mourinho sempat memilih memainkan Trent Alexander-Arnold di posisi tersebut bersama Valverde, dalam sebuah eksperimen yang berakhir dengan kegagalan yang jelas.

    Musim demi musim, tampaknya semua pihak dari luar klub melihat adanya masalah bersama dalam cara membangun skuad tim, sementara masalah ini sepertinya tidak dirasakan ada dari dalam klub.

    Pelatih asal Portugal itu memiliki skuad yang berisi kemampuan luar biasa, dan ia sendiri secara terbuka membela kualitas para pemain lini tengah dan pertahanan di timnya.

    Meski demikian, tidak bisa diabaikan bahwa seandainya Real Madrid memenuhi semua permintaan pelatih asal Portugal itu, Mourinho kini akan memiliki pemain-pemain tambahan yang bisa saja berperan penting dalam perjalanan musim ini.

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