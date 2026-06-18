Apa hubungannya dengan Portugal? Tuchel membuat dirinya sendiri dalam masalah

Penolakan Thomas Tuchel, pelatih asal Jerman yang menangani timnas Inggris, untuk menyanyikan lagu kebangsaan timnas Inggris pada Piala Dunia 2026, memicu badai kontroversi di Inggris.

Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan pelatih asal Spanyol, Roberto Martínez, yang menyanyikan lagu kebangsaan Portugal dengan antusiasme yang jelas.

"Surat Kabar AS" melaporkan bahwa Tuchel mengumumkan sebelum pertandingan Inggris melawan Kroasia di babak penyisihan grup pertama, bahwa ia tidak akan menyanyikan lagu "God Save the King".

Dengan sejarah yang dipenuhi ketegangan politik dan olahraga antara Jerman dan Inggris, pernyataan Tuchel menyebar dengan sangat cepat, sehingga memicu badai pemberitaan di surat kabar dan media Inggris.

Saat lagu kebangsaan dikumandangkan menjelang pertandingan melawan Kroasia, para fotografer, alih-alih mengarahkan lensa ke para pemain, justru menuju bangku cadangan untuk memotret Tuchel. Ia duduk bersama staf pelatih dan para pemain cadangan, dengan raut wajah serius dan menengadah ke langit, tanpa ikut bernyanyi, serta tetap teguh pada pendiriannya.