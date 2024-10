SKF Girls School Challenge diikuti 32 tim Sekolah Dasar (SD) se-Jakarta dengan kategori U-12.

Pergelaran SKF Girls School Challenge sudah resmi dimulai, yang menjadi rangkaian Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025. Event sepakbola putri usia muda ini berlangsung di Lapangan Al-Azhar, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10) sampai Minggu (20/10).

SKF Girls School Challenge diikuti 32 tim Sekolah Dasar (SD) se-Jakarta dengan kategori U-12. Turnamen ini menggunakan sistem single round robin, disusul babak 16 besar hingga final.