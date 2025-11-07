Tak Ada Yang Bisa Geser Antony! Pelatih Real Betis Tolak Merotasinya Karena Performa Eks Winger Man United Itu Benar-Benar Menggila

Betis diam-diam menarik perhatian di Eropa. Kemenangan 2-0 mereka atas Lyon di La Cartuja membuat mereka tetap tak terkalahkan di Liga Europa, menempatkan mereka pada delapan poin dari empat pertandingan dan mendekati kualifikasi.

Jika ada satu pemain yang melambangkan kemajuan Betis di Eropa, itu adalah Antony. Setelah menjadi sosok kontroversial di United, pemain sayap Brasil ini menemukan pengampunan di Seville. Dalam hanya tujuh penampilan di La Liga musim ini, ia telah mencetak empat gol dan memberikan satu assist, menambah kontribusi penting di Liga Europa juga dengan dua gol dan satu assist dalam tiga pertandingan.

Pellegrini sudah jelas: performa saat ini Antony membuatnya tidak bisa dicoret.

“Dia dan Abde [Ezzalzouli] sedang dalam performa hebat, itulah mengapa kami kurang sering merotasi mereka,” jelas bos Betis. “Para pemain tidak masalah bermain pada hari Kamis dan Minggu. Mereka berdua terinspirasi dan mencetak gol. Saya senang dengan kinerja tim, karena kami bisa mengganti enam atau tujuh pemain dan tim tetap sama.”

Antony’s recent brace against Mallorca, termasuk gol jarak jauh dan tembakan lengkung halus ke sudut jauh, menunjukkan kepercayaan diri yang pernah mendefinisikan hari-hari awalnya di Ajax. Juga, fakta bahwa Antony melewatkan sebagian besar latihan pra-musim dengan Betis namun tetap dapat menyesuaikan diri dan tampil di level ini, memberikan lebih banyak alasan mengapa Pellegrini menganggapnya sebagai komponen vital dari starting XI.