Tak Ada Yang Bisa Geser Antony! Pelatih Real Betis Tolak Merotasinya Karena Performa Eks Winger Man United Itu Benar-Benar Menggila
Kebangkitan dongeng Antony di Real Betis
Betis diam-diam menarik perhatian di Eropa. Kemenangan 2-0 mereka atas Lyon di La Cartuja membuat mereka tetap tak terkalahkan di Liga Europa, menempatkan mereka pada delapan poin dari empat pertandingan dan mendekati kualifikasi.
Jika ada satu pemain yang melambangkan kemajuan Betis di Eropa, itu adalah Antony. Setelah menjadi sosok kontroversial di United, pemain sayap Brasil ini menemukan pengampunan di Seville. Dalam hanya tujuh penampilan di La Liga musim ini, ia telah mencetak empat gol dan memberikan satu assist, menambah kontribusi penting di Liga Europa juga dengan dua gol dan satu assist dalam tiga pertandingan.
Pellegrini sudah jelas: performa saat ini Antony membuatnya tidak bisa dicoret.
“Dia dan Abde [Ezzalzouli] sedang dalam performa hebat, itulah mengapa kami kurang sering merotasi mereka,” jelas bos Betis. “Para pemain tidak masalah bermain pada hari Kamis dan Minggu. Mereka berdua terinspirasi dan mencetak gol. Saya senang dengan kinerja tim, karena kami bisa mengganti enam atau tujuh pemain dan tim tetap sama.”
Antony’s recent brace against Mallorca, termasuk gol jarak jauh dan tembakan lengkung halus ke sudut jauh, menunjukkan kepercayaan diri yang pernah mendefinisikan hari-hari awalnya di Ajax. Juga, fakta bahwa Antony melewatkan sebagian besar latihan pra-musim dengan Betis namun tetap dapat menyesuaikan diri dan tampil di level ini, memberikan lebih banyak alasan mengapa Pellegrini menganggapnya sebagai komponen vital dari starting XI.
Betis terus melaju saat rencana Pellegrini berhasil
Bagi pelatih kepala Pellegrini, ini lebih dari sekadar kemenangan babak grup biasa karena mencerminkan keseimbangan taktis tim, kedalaman skuad, dan kemunculan Antony sebagai pusat serangan baru Betis ketika ia mencetak gol kedua berturut-turut.
“Kami sangat solid,” kata Pellegrini dalam wawancara pasca pertandingan. “Mereka memiliki sangat sedikit peluang ke gawang kami dan merupakan tim yang telah memenangkan tiga pertandingan di Eropa dan belum kebobolan. Pertandingan yang sangat lengkap secara keseluruhan.
"Sebagai tim, kami berfungsi dengan sangat baik, dengan banyak pemulihan di babak pertama. Kami merebut empat bola yang sangat berbahaya dan terburu-buru dalam penyelesaian kami. Dengan dua gol tersebut, kami kembali ke ritme normal dan babak kedua tenang, mendominasi permainan dan mencoba mencari gol ketiga."
Pendekatan tenang dan terstruktur khas manajer asal Chili tersebut telah memberikan Betis ketahanan dan ritme, kualitas yang sebelumnya sulit mereka raih dalam kampanye Eropa.
Betis berkembang di bawah bimbingan Pellegrini
Di bawah Pellegrini, Betis telah mengadopsi identitas yang berakar pada kesabaran dan ketepatan. Kampanye Liga Europa mereka menampilkan hasil yang kuat - imbang 2-2 melawan Nottingham Forest dan kemenangan 2-0 atas Lyon - dibangun di atas penguasaan bola yang terkontrol dan pertahanan yang disiplin, dengan hanya dua gol kebobolan dalam empat pertandingan.
Antony berkembang dalam pengaturan ini. Beroperasi di sayap kanan, dia memperlebar pertahanan, menekan tinggi, dan menghubungkan permainan dengan umpan satu-dua cepat - ciri-ciri yang sangat dihargai Pellegrini. Tiga belas peluang yang diciptakannya menunjukkan insting sebagai playmaker yang semakin tumbuh, sementara kontribusi defensifnya membantu menjaga bentuk tim saat Betis kehilangan penguasaan bola.
Dengan Betis menargetkan finis di delapan besar untuk menghindari babak playoff Februari, pengaruh Antony bisa menjadi perbedaan antara pelarian terhormat lainnya dan persaingan yang sebenarnya. Chemistrynya dengan penyerang seperti Ceric Bakambu dan pemain sayap Abdessamad Ezzalzouli menambah kelancaran serangan Betis yang berkembang.
Bisakah Betis memenangkan trofi musim ini?
Masa pinjaman Antony di Betis dengan cepat menjadi salah satu cerita penebusan paling sukses dalam sepak bola Eropa baru-baru ini. Setelah kesulitan beradaptasi di Old Trafford - di mana ia hanya mencetak 12 gol selama dua musim di Premier League, pemain Brasil ini telah menemukan kembali kepercayaan diri dan konsistensinya di Spanyol.
Bagi Betis, ini adalah kebangkitan tepat waktu. Tim asuhan Pellegrini duduk nyaman di bagian atas klasemen La Liga dan kini menjadi kuda hitam di Liga Europa. Kepercayaan pelatih pada Antony telah terbayar dengan hasil akhir, etos kerja, dan profesionalisme - kualitas yang dulu pernah dipertanyakan di Inggris.
Seiring berjalannya musim, tantangan bagi Antony adalah mempertahankan level ini, mengonversi kilasan kehebatannya menjadi keandalan jangka panjang dan dengan luka musim lalu yang masih segar setelah kekalahan di final Liga Konferensi melawan Chelsea, Pelligrini dan timnya tidak akan meninggalkan satu batu pun terlewatkan untuk menjadikan musim ini produktif dengan meraih beberapa trofi di sepanjang jalan.
