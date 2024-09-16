"Antony Terlalu 'Kecil' Buat Liga Primer" - Winger Manchester United Dapat Kritik Tajam Dari Eks Kiper Inggris Paul Robinson
Winger klop Manchester United Antony dijuluki "terlalu ringan untuk Liga Primer" dan rumor kepindahannya ke Newcastle juga dibantah oleh Paul Robinson
Article continues below
Article continues below
Article continues below
- Antony disebut tak cocok di Liga Primer
- Rumor kepindahannya ke Newcastle dibantah
- Pemain Brasil itu hanya bermain satu menit di Liga Primer musim ini
Artikel dilanjutkan di bawah ini