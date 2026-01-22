KISRUH Di Napoli! Antonio Conte Dituding MENYANDERA Pemain

Giuffredi tidak menahan diri dalam melontarkan kritik. Ia menilai Conte tertinggal dibanding pelatih-pelatih Serie A lain dalam memberi kesempatan kepada pemain muda.

“Saya tidak akan membiarkan diri saya diperolok olehnya. Ini benar-benar konyol,” kata Giuffredi. “Jika Conte tidak punya keberanian memainkan pemain muda, itu bukan masalah saya. Allegri memainkan Bartesaghi di AC Milan, padahal ia berasal dari tim U-23 yang terdegradasi. Bernasconi tampil reguler di Atalanta bersama Juric dan Palladino. Di Inter Milan, Francesco Pio Esposito rutin bermain. [Bos AS Roma] Gasperini bahkan memilih pemain kelahiran 2009 seperti Arena, yang setahun lalu bermain di Serie C.”

“Conte harus memutuskan apakah Marianucci dan Ambrosino memang pemain Napoli. Jika iya, maka dia harus berani memainkan mereka. Bukan hanya memberi menit setiap 10 tahun! Jika tidak, katakan saja mereka bukan bagian dari Napoli dan biarkan mereka membuktikan diri di tempat lain.”

"Dia tak bisa terus menyandera mereka. Kami sudah menjalin kesepakatan dengan Cremonese dan Venezia untuk pemain-pemain ini, tapi selama sebulan terakhir orang ini menolak untuk melepas para pemain. Kalau dia menahan mereka di sini tapi bahkan tak memberi mereka satu menit pun di lapangan, lantas untuk apa semua itu?"

Sang agen mengungkapkan bahwa Vergara sebenarnya diminati sejumlah klub Liga Italia lain sebelum akhirnya menembus tim utama Napoli. “Ada banyak klub Serie A yang menginginkannya," imbuh sang agen. "Ia beruntung karena pemain lain di posisinya cedera, sehingga dia diberi kesempatan bermain."

"Satu-satunya cara menilai apakah pemain muda ini layak untuk Napoli adalah dengan benar-benar memainkannya. Saya belum pernah melihat ada karier yang dibangun dari bangku cadangan, dan saya menolak dibodohi,” tegas Giuffredi.