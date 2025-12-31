Pep Guardiola Manchester City 2025Getty Images
Anugerah Pamuji

Jelang Kedatangan Antoine Semenyo, Man City Bersiap Lepas Winger Mereka Senilai £30 Juta Ini

Manchester City dilaporkan sedang dalam pembicaraan mengenai penjualan Oscar Bobb senilai £30 juta ($40 juta) dengan skema pinjaman untuk dipermanenkan saat Pep Guardiola bersiap menyambut Antoine Semenyo ke Etihad. City dan Bournemouth telah mengadakan negosiasi konstruktif mengenai struktur transfer Semenyo senilai £65 juta, dengan semua pihak yakin bahwa kerangka kesepakatan tersebut telah siap. Pemain internasional Ghana itu sudah memberikan persetujuan verbal untuk pindah, dengan langkah formal akan dimulai begitu jendela transfer Januari dibuka pada Hari Tahun Baru.

  • Brentford v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Perpisahan Semenyo semakin mendekat

    Meskipun transfer semakin mendekat, Semenyo bermain penuh selama 90 menit dalam pertandingan Bournemouth melawan Chelsea yang berakhir 2-2 di Premier League pada Selasa malam. Itu bisa menandai penampilan terakhirnya untuk The Cherries, mengakhiri masa bermainnya yang telah mengangkatnya menjadi salah satu penyerang yang paling dicari di divisi ini. Sumber klub menunjukkan bahwa penjualan bisa diselesaikan dalam waktu 48 jam, mendorong staf perekrutan untuk mempercepat perencanaan kontingensi di lini serang.

    • Iklan
  • Oscar BobbGetty Images

    Masa depan Bobb di City dalam pengawasan

    Sementara kedatangan Semenyo akan menambah kedalaman pada lini depan Guardiola, hal itu juga memperketat persaingan di area yang sudah jarang mendapatkan menit bermain. Bobb adalah contoh paling jelas dari pemain yang terjepit oleh melimpahnya bakat menyerang di City. Pemain berusia 22 tahun itu menikmati awal yang menonjol musim lalu sebelum mengalami patah kaki yang menghambat momentumnya. Kemunduran selanjutnya membuatnya berjuang untuk memantapkan dirinya kembali, dan ada penerimaan yang semakin besar bahwa bermain secara teratur di tempat lain mungkin penting untuk perkembangannya.

    Menurut The Daily Mail, Borussia Dortmund saat ini memimpin perlombaan, dengan pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai pinjaman hingga akhir kampanye yang akan mencakup opsi pembelian sekitar £30 juta. Sevilla dan Atletico Madrid juga memantau situasinya, sementara klub-klub Liga Premier seperti Crystal Palace dan Bournemouth telah mengajukan pertanyaan. Newcastle United memantau perkembangan dari kejauhan.

    Di posisi penyerangan lainnya, Omar Marmoush mengalami penurunan kesempatan karena Guardiola tidak lagi menempatkannya di sayap kiri. Pemain internasional Mesir itu saat ini sedang berada di Piala Afrika, dan meskipun perannya berkurang, City memastikan bahwa dia tetap menjadi bagian dari rencana mereka. Begitu pula, spekulasi seputar Savinho telah diredam. Pemain asal Brasil itu baru-baru ini berkomitmen pada masa depannya di City setelah menolak minat dari Tottenham Hotspur pada musim panas. Guardiola memuji peningkatan kerja defensif Savinho, menekankan mengapa klub enggan menerima tawaran kecuali ada sesuatu yang luar biasa terjadi.

  • Selamat tinggal yang enggan dari Iraola

    Di Bournemouth, kehilangan Semenyo yang akan datang disambut dengan penyesalan daripada kejutan. Pelatih kepala Andoni Iraola telah vokal tentang harapannya untuk mempertahankan penyerang tersebut selama mungkin. Namun, dia mengakui bahwa keadaan berada di luar kendalinya. 

    Minggu lalu, pelatih asal Spanyol itu berkata: "Semakin banyak pertandingan yang bisa dimainkan Antoine untuk kami, [semakin baik]. Jika dia bisa bermain selama bertahun-tahun untuk kami, itu jauh lebih baik! Jika tidak bisa bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan. Jika dia hanya bisa bermain selama berminggu-minggu, itu adalah berminggu-minggu tetapi semakin lama dia bermain dengan kami, semakin baik bagi kami. Situasi Antoine cukup jelas. Antoine adalah pemain besar bagi kami. Jelas, saya tidak ingin kehilangannya, tetapi ada beberapa situasi yang tidak berada di bawah kendali saya."

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Johnson masuk radar Bournemouth

    Dengan keluarnya Semenyo yang semakin dekat, Bournemouth telah mulai mencari pengganti dan dilaporkan tertarik pada Brennan Johnson dari Tottenham. Terutama sebagai pemain sayap tetapi nyaman di seluruh lini depan, kemampuan beradaptasi Johnson sesuai dengan tuntutan taktis Iraola dan dia muncul sebagai pilihan serius, meskipun Crystal Palace dianggap memimpin dalam perburuan jasanya. 

Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Arsenal crest
Arsenal
ARS
0