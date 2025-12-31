Jelang Kedatangan Antoine Semenyo, Man City Bersiap Lepas Winger Mereka Senilai £30 Juta Ini

Sementara kedatangan Semenyo akan menambah kedalaman pada lini depan Guardiola, hal itu juga memperketat persaingan di area yang sudah jarang mendapatkan menit bermain. Bobb adalah contoh paling jelas dari pemain yang terjepit oleh melimpahnya bakat menyerang di City. Pemain berusia 22 tahun itu menikmati awal yang menonjol musim lalu sebelum mengalami patah kaki yang menghambat momentumnya. Kemunduran selanjutnya membuatnya berjuang untuk memantapkan dirinya kembali, dan ada penerimaan yang semakin besar bahwa bermain secara teratur di tempat lain mungkin penting untuk perkembangannya.

Menurut The Daily Mail, Borussia Dortmund saat ini memimpin perlombaan, dengan pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai pinjaman hingga akhir kampanye yang akan mencakup opsi pembelian sekitar £30 juta. Sevilla dan Atletico Madrid juga memantau situasinya, sementara klub-klub Liga Premier seperti Crystal Palace dan Bournemouth telah mengajukan pertanyaan. Newcastle United memantau perkembangan dari kejauhan.

Di posisi penyerangan lainnya, Omar Marmoush mengalami penurunan kesempatan karena Guardiola tidak lagi menempatkannya di sayap kiri. Pemain internasional Mesir itu saat ini sedang berada di Piala Afrika, dan meskipun perannya berkurang, City memastikan bahwa dia tetap menjadi bagian dari rencana mereka. Begitu pula, spekulasi seputar Savinho telah diredam. Pemain asal Brasil itu baru-baru ini berkomitmen pada masa depannya di City setelah menolak minat dari Tottenham Hotspur pada musim panas. Guardiola memuji peningkatan kerja defensif Savinho, menekankan mengapa klub enggan menerima tawaran kecuali ada sesuatu yang luar biasa terjadi.