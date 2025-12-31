Getty Images
Jelang Kedatangan Antoine Semenyo, Man City Bersiap Lepas Winger Mereka Senilai £30 Juta Ini
Perpisahan Semenyo semakin mendekat
Meskipun transfer semakin mendekat, Semenyo bermain penuh selama 90 menit dalam pertandingan Bournemouth melawan Chelsea yang berakhir 2-2 di Premier League pada Selasa malam. Itu bisa menandai penampilan terakhirnya untuk The Cherries, mengakhiri masa bermainnya yang telah mengangkatnya menjadi salah satu penyerang yang paling dicari di divisi ini. Sumber klub menunjukkan bahwa penjualan bisa diselesaikan dalam waktu 48 jam, mendorong staf perekrutan untuk mempercepat perencanaan kontingensi di lini serang.
Masa depan Bobb di City dalam pengawasan
Sementara kedatangan Semenyo akan menambah kedalaman pada lini depan Guardiola, hal itu juga memperketat persaingan di area yang sudah jarang mendapatkan menit bermain. Bobb adalah contoh paling jelas dari pemain yang terjepit oleh melimpahnya bakat menyerang di City. Pemain berusia 22 tahun itu menikmati awal yang menonjol musim lalu sebelum mengalami patah kaki yang menghambat momentumnya. Kemunduran selanjutnya membuatnya berjuang untuk memantapkan dirinya kembali, dan ada penerimaan yang semakin besar bahwa bermain secara teratur di tempat lain mungkin penting untuk perkembangannya.
Menurut The Daily Mail, Borussia Dortmund saat ini memimpin perlombaan, dengan pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai pinjaman hingga akhir kampanye yang akan mencakup opsi pembelian sekitar £30 juta. Sevilla dan Atletico Madrid juga memantau situasinya, sementara klub-klub Liga Premier seperti Crystal Palace dan Bournemouth telah mengajukan pertanyaan. Newcastle United memantau perkembangan dari kejauhan.
Di posisi penyerangan lainnya, Omar Marmoush mengalami penurunan kesempatan karena Guardiola tidak lagi menempatkannya di sayap kiri. Pemain internasional Mesir itu saat ini sedang berada di Piala Afrika, dan meskipun perannya berkurang, City memastikan bahwa dia tetap menjadi bagian dari rencana mereka. Begitu pula, spekulasi seputar Savinho telah diredam. Pemain asal Brasil itu baru-baru ini berkomitmen pada masa depannya di City setelah menolak minat dari Tottenham Hotspur pada musim panas. Guardiola memuji peningkatan kerja defensif Savinho, menekankan mengapa klub enggan menerima tawaran kecuali ada sesuatu yang luar biasa terjadi.
Selamat tinggal yang enggan dari Iraola
Di Bournemouth, kehilangan Semenyo yang akan datang disambut dengan penyesalan daripada kejutan. Pelatih kepala Andoni Iraola telah vokal tentang harapannya untuk mempertahankan penyerang tersebut selama mungkin. Namun, dia mengakui bahwa keadaan berada di luar kendalinya.
Minggu lalu, pelatih asal Spanyol itu berkata: "Semakin banyak pertandingan yang bisa dimainkan Antoine untuk kami, [semakin baik]. Jika dia bisa bermain selama bertahun-tahun untuk kami, itu jauh lebih baik! Jika tidak bisa bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan. Jika dia hanya bisa bermain selama berminggu-minggu, itu adalah berminggu-minggu tetapi semakin lama dia bermain dengan kami, semakin baik bagi kami. Situasi Antoine cukup jelas. Antoine adalah pemain besar bagi kami. Jelas, saya tidak ingin kehilangannya, tetapi ada beberapa situasi yang tidak berada di bawah kendali saya."
Johnson masuk radar Bournemouth
Dengan keluarnya Semenyo yang semakin dekat, Bournemouth telah mulai mencari pengganti dan dilaporkan tertarik pada Brennan Johnson dari Tottenham. Terutama sebagai pemain sayap tetapi nyaman di seluruh lini depan, kemampuan beradaptasi Johnson sesuai dengan tuntutan taktis Iraola dan dia muncul sebagai pilihan serius, meskipun Crystal Palace dianggap memimpin dalam perburuan jasanya.
