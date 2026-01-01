Getty/GOAL
Ikut Kejar Antoine Semenyo, Manusia £65 Juta Ini Digadang-gadang Bakal Jadi Penerus Cristiano Ronaldo Atau David Beckham Di Manchester United
Klausul Semenyo: Transfer Januari kemungkinan untuk bintang Bournemouth
Tampaknya tidak bisa dihindari bahwa Semenyo akan pindah sebelum jendela musim dingin 2026 ditutup, dengan ada klausul pelepasan dalam kontraknya yang dapat diaktifkan oleh siapa saja dari daftar calon tim yang terus bertambah.
Manchester City dilaporkan memimpin perburuan untuk penyerang kuat yang mencetak 13 gol musim lalu dan memiliki sembilan gol lainnya musim ini. Liverpool juga dikaitkan dengan spekulasi di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Mohamed Salah di Anfield.
Pemain sayap ikonik: Semenyo dibandingkan dengan Ronaldo, Beckham & Giggs
Yorke berpendapat bahwa United harus melakukan segala yang mereka bisa untuk membawa pemain sayap menarik lainnya ke Old Trafford. Pemenang Treble 1999 tersebut mengatakan kepada PokerScout: “Antoine Semenyo mungkin adalah salah satu pemain terbaik, jika bukan pemain terbaik, di Liga Premier saat ini dalam hal apa yang dia lakukan, dan mempertimbangkan tim di mana dia bermain.
“Jika dia pergi dan bermain dengan tim yang lebih baik, pemain yang lebih baik, potensinya akan sangat besar. Ada alasan mengapa semua tim papan atas tertarik, karena konsistensinya dan apa yang dia lakukan.
“Untuk Manchester United, dia akan membuat para penggemar berdiri dari kursi mereka, saya pikir dia adalah pemain yang luar biasa. Apakah dia akan cocok di sana? Apa yang akan dia bawa ke tim United? Saya pikir dia bisa membawa bola ke atas lapangan, untuk meringankan beban para bek.
“Saya pikir itu akan menjadi langkah yang signifikan dari sudut pandang manajer. Selama bertahun-tahun ketika United selalu bermain, mereka memiliki pemain yang membawa bola tinggi di lapangan, yang meringankan beban para bek, Semenyo bisa melakukan itu.
“Ini telah menjadi kunci kesuksesan United selama bertahun-tahun. Andrei Kanchelskis, ke Ryan Giggs, ke David Beckham, ke Cristiano Ronaldo, ke Antonio Valencia, jenis pemain seperti itu selalu mendapatkan bola, membawanya sangat tinggi dan dalam ke setengah lapangan lawan. Itu yang akan dia bawa selain gol dan kreativitasnya. Saya pikir dia akan menjadi pemain yang luar biasa, tetapi bukan sebagai bek sayap.
“Di mana Ruben Amorim ingin dia bermain akan memiliki dampak besar pada keputusannya. Jika saya adalah dia. Saya tidak akan bermain sebagai bek sayap, mengambil kemampuan saya untuk menciptakan. Saya akan menyarankan percakapan awal, tetapi dia pastinya pemain yang tidak hanya United, tetapi juga City dan semua pihak lainnya ingin miliki dalam tim mereka saat ini.”
Minat Arab Saudi: Apakah Fernandes akan tetap di Old Trafford?
Sambil menyerukan United untuk memperkuat skuad mereka, Yorke juga berharap agar personel kunci dapat dipertahankan. Kapten klub Bruno Fernandes terus menghadapi pertanyaan tentang masa depannya, di tengah pembicaraan tentang minat dari Liga Pro Saudi, tetapi kualifikasi Liga Champions dapat membujuk gelandang Portugal tersebut untuk tetap tinggal.
Yorke menambahkan: “Bruno Fernandes sudah pasti menjadi jimat klub selama lima tahun terakhir. Marcus Rashford, dalam musim terbaiknya, mencetak lebih dari 30 gol, tetapi Bruno selalu menjadi pemain penting.
“United selalu memiliki pemain menyerang yang sangat bagus dan Bruno pasti telah cocok dengan itu tanpa diragukan lagi. Dia telah luar biasa bagi tim selama lima tahun terakhir atau lebih. Dia tetap gigih dalam pendiriannya untuk tidak pergi ke Saudi, saya pikir baik bahwa manajer mendukungnya pada saat itu. Ini ternyata menjadi keputusan yang tepat dari sudut pandang Manchester United.
“Saya bertanya-tanya apakah pola pikir Bruno lebih positif sekarang, karena mereka menambahkan Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha ke dalam tim, yang memberikan mereka sedikit lebih banyak kekuatan menyerang. Apakah mereka jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya? Mereka sedikit meningkat, dengan [Benjamin] Sesko juga. Saya pikir penyerang depan selalu bagus. Hanya bagian tengah ke belakang yang menurut saya masih bisa mereka tingkatkan. Apakah mereka dapat menutup jarak? Apakah mereka akan memenangkan sesuatu dengan Ruben Amorim memasuki kampanye berikutnya? Saya masih berpikir ada pekerjaan yang harus dilakukan.
“Saya ingin berpikir bahwa Bruno akan melihat seluruh musim pada akhir tahun. Saya pikir dia akan tetap di sana, tetapi jika United merosot dan gagal lolos ke Liga Champions, saya pikir itu akan mengubah seluruh dimensi dari apa yang dia pikirkan. Pada akhir musim, Bruno harus mencari apa yang terbaik untuknya pada akhirnya dan dia harus mencapai tujuan itu.”
Jadwal Man Utd: Perjalanan ke Leeds berikutnya untuk Setan Merah
United saat ini duduk di posisi keenam dalam klasemen Liga Premier, dengan konsistensi masih sulit didapatkan. Mereka ditahan imbang 1-1 yang mengecewakan oleh Wolves yang berada di dasar klasemen terakhir kali, yang mengarah pada lebih banyak pertanyaan yang diajukan kepada Amorim, dan sangat membutuhkan performa positif dalam pertandingan pertama mereka tahun 2026 melawan rival lama Leeds pada hari Minggu.
