Ikut Kejar Antoine Semenyo, Manusia £65 Juta Ini Digadang-gadang Bakal Jadi Penerus Cristiano Ronaldo Atau David Beckham Di Manchester United

Yorke berpendapat bahwa United harus melakukan segala yang mereka bisa untuk membawa pemain sayap menarik lainnya ke Old Trafford. Pemenang Treble 1999 tersebut mengatakan kepada PokerScout: “Antoine Semenyo mungkin adalah salah satu pemain terbaik, jika bukan pemain terbaik, di Liga Premier saat ini dalam hal apa yang dia lakukan, dan mempertimbangkan tim di mana dia bermain.

“Jika dia pergi dan bermain dengan tim yang lebih baik, pemain yang lebih baik, potensinya akan sangat besar. Ada alasan mengapa semua tim papan atas tertarik, karena konsistensinya dan apa yang dia lakukan.

“Untuk Manchester United, dia akan membuat para penggemar berdiri dari kursi mereka, saya pikir dia adalah pemain yang luar biasa. Apakah dia akan cocok di sana? Apa yang akan dia bawa ke tim United? Saya pikir dia bisa membawa bola ke atas lapangan, untuk meringankan beban para bek.

“Saya pikir itu akan menjadi langkah yang signifikan dari sudut pandang manajer. Selama bertahun-tahun ketika United selalu bermain, mereka memiliki pemain yang membawa bola tinggi di lapangan, yang meringankan beban para bek, Semenyo bisa melakukan itu.

“Ini telah menjadi kunci kesuksesan United selama bertahun-tahun. Andrei Kanchelskis, ke Ryan Giggs, ke David Beckham, ke Cristiano Ronaldo, ke Antonio Valencia, jenis pemain seperti itu selalu mendapatkan bola, membawanya sangat tinggi dan dalam ke setengah lapangan lawan. Itu yang akan dia bawa selain gol dan kreativitasnya. Saya pikir dia akan menjadi pemain yang luar biasa, tetapi bukan sebagai bek sayap.

“Di mana Ruben Amorim ingin dia bermain akan memiliki dampak besar pada keputusannya. Jika saya adalah dia. Saya tidak akan bermain sebagai bek sayap, mengambil kemampuan saya untuk menciptakan. Saya akan menyarankan percakapan awal, tetapi dia pastinya pemain yang tidak hanya United, tetapi juga City dan semua pihak lainnya ingin miliki dalam tim mereka saat ini.”