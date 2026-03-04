Getty Images Sport
Antoine Griezmann memperparah luka Barcelona dengan posting media sosial yang pedas setelah Atletico Madrid lolos ke final Copa del Rey
Barcelona gagal lolos ke final setelah Atletico memastikan tempatnya di final.
Colchoneros tiba di Spotify Camp Nou dengan keunggulan telak 4-0 dari leg pertama, tetapi mereka harus berjuang keras karena tuan rumah meningkatkan tekanan. Barca meraih kemenangan 3-0 pada malam itu, membuat skor agregat menjadi 4-3 yang tegang, namun hal itu tidak cukup untuk menghentikan tim Diego Simeone melaju ke final. Setelah pertandingan yang penuh ketegangan berakhir, Griezmann mengunggah postingan di Instagram untuk menyelesaikan perselisihan lama, membuktikan bahwa meskipun kalah pada malam itu, kemenangan akhir tetap milik tim dari ibu kota.
Griezmann membalas dendam lama.
Pemenang Piala Dunia membagikan gambar yang mengharukan dirinya berdiri tegak sementara dua pemain Barcelona terlihat sedih di lapangan setelah tersingkir. Bukan hanya gambarnya yang menimbulkan kegemparan, tetapi juga caption spesifik yang dia pilih untuk menyertainya. Pemain Prancis itu dengan sengaja bertanya kepada pengikutnya: "Apakah foto ini terlalu keras?".
Frasa tersebut merupakan referensi sengaja terhadap musim lalu. Setelah kemenangan atas Atletico, akun resmi Barcelona memposting foto pemain Flick yang merayakan kemenangan dengan Griezmann yang tampak kecewa di latar depan, menggunakan caption yang sama persis. Dengan menggunakan kata-kata Barcelona sendiri setelah eliminasi mereka, pemain internasional Prancis itu membalikkan keadaan terhadap mantan klubnya untuk memberikan kata terakhir di saat mereka berada di titik terendah.
Simeone memberikan pujian meskipun ada kekhawatiran.
Sementara Griezmann sibuk di media sosial, manajernya menunjukkan sisi yang lebih menghormati di pinggir lapangan. Simeone terlihat sedang berbincang serius dengan Flick setelah pertandingan, mengakui betapa dekatnya Barcelona hampir membalikkan keadaan. Simeone ditanya setelah itu apa yang dia katakan kepada rekan sejawatnya dan mengaku telah mengucapkan selamat kepada pelatih tersebut atas penampilan timnya: "Dia menceritakan pendapatnya tentang situasi yang terjadi dalam pertandingan, dan saya mengatakan kepada dia bahwa mereka bermain dengan brilian. Saya harap kita bisa bertemu lagi di perempat final Liga Champions sehingga kita bisa bersaing dengan performa terbaik."
Mata tertuju pada trofi Liga Champions
Persaingan antara dua raksasa Spanyol ini bisa saja kembali memanas lebih cepat dari yang diperkirakan, karena keduanya masih bersaing untuk lolos ke Liga Champions. Keinginan Simeone untuk bertemu Flick lagi di babak perempat final menunjukkan bahwa pertarungan taktis antara keduanya jauh dari selesai, asalkan mereka bisa melewati babak 16 besar melawan lawan dari Premier League.
Barcelona menghadapi tantangan berat melawan Newcastle United, sementara Atletico Madrid akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Meskipun kekalahan di Copa akan terasa menyakitkan selama berminggu-minggu, penampilan di leg kedua memberikan alasan bagi para pendukung tuan rumah untuk optimis tentang level kompetitif mereka di bawah Flick. Namun, untuk saat ini, sorotan tertuju pada Griezmann dan trolling media sosialnya yang tajam, membuktikan bahwa dalam sepak bola modern, pertarungan tidak selalu berakhir saat wasit meniup peluit akhir.
