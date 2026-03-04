Antoine Griezmann memperparah luka Barcelona dengan posting media sosial yang pedas setelah Atletico Madrid lolos ke final Copa del Rey

Pemenang Piala Dunia membagikan gambar yang mengharukan dirinya berdiri tegak sementara dua pemain Barcelona terlihat sedih di lapangan setelah tersingkir. Bukan hanya gambarnya yang menimbulkan kegemparan, tetapi juga caption spesifik yang dia pilih untuk menyertainya. Pemain Prancis itu dengan sengaja bertanya kepada pengikutnya: "Apakah foto ini terlalu keras?".

Frasa tersebut merupakan referensi sengaja terhadap musim lalu. Setelah kemenangan atas Atletico, akun resmi Barcelona memposting foto pemain Flick yang merayakan kemenangan dengan Griezmann yang tampak kecewa di latar depan, menggunakan caption yang sama persis. Dengan menggunakan kata-kata Barcelona sendiri setelah eliminasi mereka, pemain internasional Prancis itu membalikkan keadaan terhadap mantan klubnya untuk memberikan kata terakhir di saat mereka berada di titik terendah.