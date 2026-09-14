Meski kehilangan figur-figur penting, Gordon merasa para pemain baru telah membentuk unit yang komplet. "Saya tahu beberapa pemain hebat seperti Ferran, Rashford atau Lewandowski pergi, tetapi pemain-pemain bagus juga didatangkan. Dan sekarang kami benar-benar merasa seperti sebuah tim," ujarnya.

"Kami punya karakteristik yang berbeda-beda. Kami punya dua nomor 10, Fermin dan Dani Olmo, yang benar-benar berbeda... Lamine bisa bermain di posisi mana pun, Raphinha punya profil yang berbeda. Karim dan saya. Kami punya beberapa gelandang tengah yang berbeda: kami bisa membongkar pertahanan mana pun. Seperti yang saya katakan: gol bisa datang dari mana saja. Xavi Espart, bek kiri, mencetak gol beberapa hari lalu. Jauh lebih berbahaya memiliki tim seperti itu."