Getty Images Sport
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Anthony Gordon memperingatkan rival Barcelona bahwa serangan ganas mereka tidak akan bisa dihentikan
Membongkar pertahanan lawan
Gordon menikmati betul beberapa bulan pertamanya di Spanyol, sambil mengagumi fleksibilitas taktis yang ditanamkan Hansi Flick. Berbicara kepada media klub, Gordon memperingatkan para lawan soal solusi menyerang tanpa henti yang dimiliki Barcelona.
"Saya sangat bahagia, kami tahu apa yang mampu kami lakukan. Saya pikir akan sangat sulit untuk mencegah kami mencetak gol," kata Gordon. "Saya pikir kualitas utama tim ini adalah kami menemukan solusi dalam setiap situasi pertandingan. Jadi apa pun yang dilakukan tim lawan, saya pikir kami bisa menemukan solusinya."
- Getty Images Sport
Kedalaman skuad dan variasi serangan
Meski kehilangan figur-figur penting, Gordon merasa para pemain baru telah membentuk unit yang komplet. "Saya tahu beberapa pemain hebat seperti Ferran, Rashford atau Lewandowski pergi, tetapi pemain-pemain bagus juga didatangkan. Dan sekarang kami benar-benar merasa seperti sebuah tim," ujarnya.
"Kami punya karakteristik yang berbeda-beda. Kami punya dua nomor 10, Fermin dan Dani Olmo, yang benar-benar berbeda... Lamine bisa bermain di posisi mana pun, Raphinha punya profil yang berbeda. Karim dan saya. Kami punya beberapa gelandang tengah yang berbeda: kami bisa membongkar pertahanan mana pun. Seperti yang saya katakan: gol bisa datang dari mana saja. Xavi Espart, bek kiri, mencetak gol beberapa hari lalu. Jauh lebih berbahaya memiliki tim seperti itu."
Intensitas tinggi dalam sesi latihan
Gordon mengakui performa luar biasa timnya membuatnya terkejut. "Saya berharap memenangkan setiap pertandingan, tetapi mungkin tidak dengan mencetak lima gol, jadi saya harus mengatakan saya tidak menduganya. Jika saya mengatakan saya berharap kami mencetak lima gol dalam begitu banyak pertandingan, itu tidak benar," akunya. Ia mengaitkan produktivitas itu dengan persiapan harian mereka.
"Latihan bagi saya mempersiapkan Anda untuk pertandingan. Jika Anda berlatih keras, pertandingan menjadi jauh lebih mudah karena Anda menghadapi pemain-pemain terbaik dalam latihan dan intensitasnya ada di sana. Anda harus bertahan, Anda harus menyerang. Semua hal yang menyertainya. Lalu pertandingan datang dan tim yang Anda hadapi tidak memiliki level pemain seperti itu."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Barcelona?
Berada di puncak La Liga dengan 15 poin dari lima kemenangan, Barcelona selanjutnya akan menghadapi Racing dan Sevilla. Gordon menegaskan mentalitas mereka harus tetap tajam: "Penting untuk tidak melihat terlalu jauh ke depan. Sekarang kami punya dua pertandingan sulit sebelum jeda dan kami harus fokus pada yang pertama. Itulah mengapa saya pikir kami sejauh ini sukses, karena kami tidak berpuas diri: kami tampil kejam, kami dominan. Dan kami harus terus seperti ini."
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