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Antara Spanyol, Arab Saudi, dan Turki: Apakah Mohamed Salah Mengambil Keputusan yang Tepat?

FEATURES
M. Salah
Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Super Lig
Trabzonspor vs TBD
Europa League Qualification
Atletico Madrid vs Malaga
Atletico Madrid
Malaga
LaLiga
Besiktas vs Eyupspor
Besiktas
Eyupspor
Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
AFC Champions League Elite Qualification
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Mesir
Turki
Spanyol
Arab Saudi
Uni Emirat Arab

Kelebihan dan Kekurangan Memilih Trabzonspor

Masa depan Mohamed Salah setelah kepergiannya dari Liverpool bukan sekadar perlombaan antara sejumlah klub, melainkan berubah menjadi salah satu berkas transfer paling menarik dalam beberapa hari terakhir.

Dari Besiktas ke Al-Ittihad Arab Saudi, dari Al-Diriyah ke Atletico Madrid, hingga Trabzonspor, nama kapten timnas Mesir itu berpindah-pindah di antara berbagai proyek, yang masing-masing memiliki kelebihan dan tantangannya, sebelum klub Turki tersebut praktis memenangkan perlombaan dengan pengumuman resminya mengenai dimulainya negosiasi, lalu penetapan waktu kedatangan sang pemain ke Turki untuk menuntaskan proses transfernya.

Namun pertanyaan yang mengemuka saat ini adalah: apakah Mohamed Salah tepat dalam pilihannya terhadap Trabzonspor?

  • Awalnya bersama Besiktas

    Pada hari-hari awal negosiasi setelah Piala Dunia, tampak bahwa Besiktas menjadi tujuan yang paling dekat bagi bintang Mesir tersebut.

    Kabar sampai pada tahap pembicaraan mengenai nomor punggung yang akan dikenakannya (11), nilai kontrak, bahkan pengambilan gambar untuk kampanye iklan klub, yang mencerminkan tingginya keyakinan di dalam klub Turki tersebut untuk merampungkan transfer ini.

    Namun seiring berjalannya waktu, negosiasi tersendat akibat perselisihan kontrak, terutama terkait sejumlah klausul finansial dan peran agen sang pemain, Rami Abbas, hingga transfer ini terhenti pada saat-saat yang menentukan, dan klub-klub lain pun mulai memanfaatkan situasi tersebut.

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  • Arab Saudi tampil dengan kekuatan penuh

    Setelah negosiasi dengan Besiktas menemui jalan buntu, sejumlah klub Arab Saudi bergerak, dengan Al-Ittihad berada di garis depan.

    Berbagai laporan menyebutkan bahwa Salah telah menyetujui tawaran Arab Saudi dengan imbalan gaji besar yang mencapai 25 juta dolar per tahun. Nama Al-Diriyah juga muncul di antara klub-klub yang memantau situasi untuk bersiap turun tangan jika negosiasi dengan Turki gagal.

    Dari sisi finansial, tidak ada keraguan bahwa Liga Arab Saudi mengajukan tawaran paling kuat, terutama dengan proyek besar yang tengah dijalani kompetisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir, serta keberhasilannya menggaet sejumlah besar bintang dunia.

    Namun di sisi lain, ada laporan yang mengindikasikan bahwa Salah masih lebih memilih untuk bertahan di Eropa, dengan menilai bahwa fase kariernya saat ini masih memungkinkannya untuk bersaing di level Benua Biru. Hal inilah yang membuat tawaran-tawaran Arab Saudi, meski kuat secara finansial, tidak berubah menjadi kesepakatan final.

  • Atletico Madrid

    Beberapa hari kemudian, nama Atletico Madrid muncul ke permukaan.

    Laporan-laporan Spanyol berbicara tentang pembicaraan awal, serta keinginan klub untuk memanfaatkan status Salah sebagai pemain bebas transfer, dengan menyiapkan kontrak berdurasi dua musim disertai opsi perpanjangan.

    Namun negosiasi tetap berada dalam tahap penjajakan dan pengkajian syarat-syarat finansial, dan belum mencapai tahap pengumuman resmi atau kesepakatan akhir.

    Dari sisi olahraga, Atletico mungkin menjadi pilihan terbaik, karena akan memberi Salah kesempatan untuk melanjutkan kariernya di salah satu liga terkuat Eropa, tampil di Liga Champions Eropa, serta bersaing memperebutkan gelar-gelar domestik dan kontinental.

    Akan tetapi, dalam dunia transfer, ada perbedaan besar antara "ketertarikan" dan "tawaran resmi".

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  • Trabzon Menangkan Perburuan

    Sementara klub-klub lain bergerak melalui laporan media, Trabzonspor memilih bergerak di lapangan nyata.

    Klub tersebut secara resmi mengumumkan dimulainya negosiasi dengan Mohamed Salah, lalu mengungkap jadwal kedatangan sang pemain ke Istanbul untuk merampungkan proses kepindahannya, sebuah langkah yang membawa berkas ini dari tahap spekulasi menuju tahap eksekusi.

    Poin ini mungkin menjadi faktor terpenting dalam keseluruhan cerita, karena Salah menemukan di hadapannya sebuah proyek yang jelas dan klub yang siap merampungkan transfer, alih-alih menunggu tawaran-tawaran yang sebagian besar tak melampaui tahap negosiasi awal.

  • Mengapa keputusan itu bisa jadi benar?

    Jika kita hanya melihat dari sisi olahraga, kita akan menemukan bahwa Trabzon menawarkan sejumlah keuntungan penting.

    Pertama, klub ini memenuhi keinginan Salah untuk tetap berada di Eropa, sebuah poin yang berulang kali disebutkan dalam lebih dari satu laporan selama beberapa hari terakhir.

    Kedua, tim ini akan tampil di Liga Europa, yang memberi sang pemain kesinambungan dalam kompetisi antarklub kontinental, alih-alih hanya berpuas diri dengan kompetisi domestik.

    Ketiga, Salah akan menjadi bintang utama tanpa perlawanan di dalam tim, dan sistem serangan akan dibangun di sekelilingnya, sesuatu yang mungkin tidak tersedia dalam bentuk yang sama di klub-klub lain yang memiliki sejumlah besar bintang.

    Selain itu, tekanan suporter dan media, meskipun ada di Turki, tampak lebih ringan dibandingkan yang akan menantinya pada sejumlah pilihan lain, terutama Al Ittihad Saudi.

  • Namun keputusan itu tidak sempurna!

    Di sisi lain, pilihan Trabzon bukannya tanpa kekurangan, yang paling utama adalah bahwa Liga Turki tetap kurang kuat dibandingkan Liga Spanyol atau Inggris, di samping itu tampil di Liga Europa tentu berbeda dengan bermain di Liga Champions Eropa.

    Selain itu, mungkin saja Salah telah mengorbankan pendapatan finansial yang lebih besar yang akan diperolehnya di Liga Saudi, yang kini memiliki proyek olahraga yang kuat, bukan sekadar tujuan finansial seperti yang dipandang beberapa tahun lalu.

    Adapun jika peluang Atletico Madrid nyata dan bisa berubah menjadi tawaran resmi, wajar saja jika banyak pihak menilai bahwa kepindahan ke LaLiga akan menjadi pilihan olahraga yang lebih baik.

  • Bagaimana dengan Rami Abbas?

    Kisah ini tidak bisa diceritakan tanpa menyoroti peran Rami Abbas, agen Mohamed Salah.

    Menurut sejumlah laporan, Abbas hadir di semua tahap negosiasi, dan namanya menonjol secara khusus setelah muncul pembicaraan tentang adanya perselisihan kontrak yang turut menyebabkan gagalnya kepindahan pemain tersebut ke Besiktas.

    Kendati sebagian penggemar mengkritik ketegasan sang agen, kenyataannya menunjukkan bahwa peran utamanya adalah melindungi kepentingan pemain dan mendapatkan kontrak terbaik yang mungkin dicapai dari sisi finansial maupun hukum.

    Pada akhirnya, ketegasan ini tampaknya justru memberi Salah peluang yang lebih baik, setelah negosiasi berpindah dari Besiktas ke Trabzon, yang berhasil mencapai tahap resmi dalam kesepakatan tersebut.

  • Apakah Salah cedera?

    Pada akhirnya, kini belum bisa dipastikan apakah Mohamed Salah benar atau salah dalam pilihannya bergabung dengan Trabzonspor, karena setiap opsi yang tersedia di hadapannya memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Atletico Madrid memberinya kesempatan untuk terus berlaga di level tertinggi kompetisi Eropa, Liga Saudi menyediakan proyek olahraga dan finansial yang besar, sementara Trabzonspor memberinya peluang untuk tetap berada di Eropa dengan peran sebagai pemimpin di dalam tim yang mengandalkannya sebagai bintang utamanya.

    Namun, sepak bola tidak ditentukan di atas kertas, melainkan di dalam lapangan hijau. Keputusan pindah ke Trabzonspor bisa berubah menjadi salah satu babak paling sukses dalam perjalanan karier Salah jika ia mampu membawa tim meraih prestasi domestik dan tampil di Liga Champions, sebagaimana seiring berjalannya waktu bisa juga terbukti bahwa opsi lain akan lebih tepat.

    Karena itu, pertanyaan tersebut tetap tanpa jawaban pasti untuk saat ini, sebab penilaian yang sesungguhnya tidak akan dibentuk oleh berita atau spekulasi, melainkan oleh apa yang akan ditampilkan sang bintang Mesir di atas lapangan dengan seragam klub Turki itu.

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