Antara Spanyol, Arab Saudi, dan Turki: Apakah Mohamed Salah Mengambil Keputusan yang Tepat?

Masa depan Mohamed Salah setelah kepergiannya dari Liverpool bukan sekadar perlombaan antara sejumlah klub, melainkan berubah menjadi salah satu berkas transfer paling menarik dalam beberapa hari terakhir.

Dari Besiktas ke Al-Ittihad Arab Saudi, dari Al-Diriyah ke Atletico Madrid, hingga Trabzonspor, nama kapten timnas Mesir itu berpindah-pindah di antara berbagai proyek, yang masing-masing memiliki kelebihan dan tantangannya, sebelum klub Turki tersebut praktis memenangkan perlombaan dengan pengumuman resminya mengenai dimulainya negosiasi, lalu penetapan waktu kedatangan sang pemain ke Turki untuk menuntaskan proses transfernya.

Namun pertanyaan yang mengemuka saat ini adalah: apakah Mohamed Salah tepat dalam pilihannya terhadap Trabzonspor?